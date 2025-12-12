Hậu quả của việc dùng đá phong thủy không đúng cách
GĐXH - Hiện nay có rất nhiều người chơi đá phong thủy. Nhưng không phải ai cũng hiểu về tác dụng, ý nghĩa mà những màu sắc đá phong thủy đem lại. Vì vậy có những người chơi đá phong thủy mà không đúng cách, có thể rước họa vào thân.
Đeo đá phong thủy có tác dụng gì?
Tác dụng của đá quý với sức khỏe
Trong quan niệm phong thủy, những viên đá đều có từ trường nhất định, đặc biệt là những loại đá quý và bán quý. Đá thạch anh chính là một trong những loại đá được sử dựng nhiều nhất, người ta dùng cho một trong các mục đích sử dụng là mong muốn bổ trợ cho sức khỏe.
Đá quý trải qua hàng nghìn năm tích tụ năng lượng đất trời nạp trong mình năng lượng mạnh mẽ, với mỗi loại đá lại có đặc tính riêng, kết cấu riêng, có mức từ trường và năng lượng khác nhau do màu sắc, kết cấu đá.
Theo phong thủy, khi đeo đá phong thủy, sẽ có sự tương tác giữa đá với cơ thể làm cơ thể thay đổi và đá cũng thay đổi theo cơ địa, quan sát từ đó nhận ra bệnh tật trong cơ thể.
Còn do đá có từ trường, khi để gần cơ thể, từ trường này tác động đến hệ kinh lạc của con người. Nếu sử dụng đúng, sẽ có tác dụng bổ trợ sức khỏe.
Giá trị ứng dụng trong phong thủy của đá quý
Để cải biến vận hạn một con người dựa trên phong thuỷ thực chất không có gì thần bí. Vậy với môi trường sống, áp lực công việc như hiện tại thì phong thuỷ đóng vai trò như sau:
Đặt đá phong thuỷ đúng cách trong nhà làm thay đổi các luồng khí, tăng dương khí, từ đó cảm thấy không gian sống sẽ thoải mái hơn, nhẹ nhàng hơn, trong lành hơn.
Đeo đá quý có năng lượng giúp sức khỏe thay đổi, tinh thần minh mẫn, sảng khoái, giảm mệt mỏi lo âu, từ đó thần sắc cải thiện, vui vẻ, hạnh phúc, mọi chuyện cũng tự khắc do ta mà thấy suôn sẻ hơn.
Cũng theo phong thủy, đeo đá đúng mệnh phù hợp nguyên tắc tương sinh tương hợp của ngũ hành, tức thuận theo qui luật bất biến của thiên nhiên, âm dương là điều tất yếu.
Tuy vậy không phải ai đeo tương sinh cũng tốt, không phải ai tương hợp cũng ổn mà còn dựa trên rất nhiều yếu tố khác, dựa theo các yếu tố của bản thân mà linh hoạt vận dụng, tổng hòa các yếu tố này lại mới tạo nên 1 sản phẩm đá phong thuỷ có giá trị.
Tác hại của việc sử dụng đá quý sai cách?
Gây hại sức khỏe, tâm hồn
Quan niệm phong thủy cũng cho biết, sử dụng đá quý không đúng cách có thể gây hại cho cả cơ thể và tâm hồn. Việc này có thể làm mất cân bằng năng lượng và luân xa. Từ đó có thể gây ra các triệu chứng đau đầu, mệt mỏi, lo âu và bất an.
Nghiêm trọng hơn có thể làm ảnh hưởng xấu đến sức khỏe, tinh thần và cuộc sống của người sử dụng. Bạn có thể gặp phải nhiều vận xui khiến công việc, cuộc sống bị xáo trộn.
Mất cân bằng âm dương
Theo phong thủy, làm thay đổi các luồng khí và dương khí trong không gian sống là một trong những tác hại của việc sử dụng đá quý sai cách.
Sự mất cân bằng này có thể sẽ ảnh hưởng đến các dòng năng lượng trong không gian, gây ra sự cản trở tới vận may trong cuộc sống. Đường công danh, tài lộc bị hạn chế.
Không hiệu quả trong việc hỗ trợ chữa bệnh
Một số loại đá quý có khả năng bổ trợ sức khỏe, chữa bệnh và trị liệu bằng năng lượng từ trường, tần số cộng hưởng của đá.
Do đó, việc sử dụng không đúng cách sẽ làm giảm hiệu quả của chúng, có thể khiến bạn không đạt kết quả trong việc bổ trợ sức khỏe hay cải thiện các bệnh lý.
* Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.
