Cấm kỵ khi đeo vòng tay phong thủy bạn cần biết, tránh tác dụng ngược
GĐXH - Việc đeo vòng phong thủy không đúng cách có thể khiến chiếc vòng không thể phát huy được những lợi ích vốn có của nó và mang đến vận xui cho người đeo.
Chọn vòng tay phong thủy hợp mệnh
Việc chọn vòng phong thủy hợp mệnh là rất quan trọng nhằm tạo sự cân bằng và hài hòa trong cuộc sống. Phong thủy cho biết, ngũ hành và mệnh của mỗi người luôn gắn liền với nhau, do đó việc hiểu rõ về cả hai sẽ giúp bạn chọn vòng phong thủy thích hợp.
Vòng phong thủy phù hợp với ngũ hành và mệnh sẽ mang lại sự bình an và thành công cho gia chủ. Dưới đây là những gợi ý hữu ích để bạn có thể lựa chọn vòng phong thủy dựa trên mệnh của bản thân:
Mệnh Mộc: Nếu bạn thuộc mệnh Mộc, hãy chọn vòng phong thủy có màu xanh lá cây - màu tương hợp. Nếu bạn muốn có thêm sự kết nối với mệnh Thủy (tương sinh), hãy lựa chọn các vòng có màu đen hoặc màu xanh nước biển. Tránh các vòng có màu vàng nhạt, bạc, xám, ghi và trắng, vì chúng thường tượng trưng cho mệnh Kim (tương khắc).
Mệnh Kim: Người mệnh Kim thường tương hợp với màu vàng nhạt, ghi, bạc, trắng và xám. Nếu muốn tạo sự cân bằng với mệnh Thổ (tương sinh), bạn cũng có thể lựa chọn màu nâu đất và vàng sậm. Hãy tránh các màu tím, hồng, đỏ và cam đậm, vì chúng tượng trưng cho mệnh Hỏa (tương khắc).
Mệnh Thủy: Với mệnh Thủy, các màu sắc phù hợp gồm đen và xanh nước biển. Nếu bạn muốn kết nối với mệnh Kim (tương sinh), có thể chọn màu vàng nhạt, bạc, ghi, trắng và xám. Hãy tránh các màu nâu đất và vàng sậm, bởi vì chúng tượng trưng cho mệnh Thổ (tương khắc).
Mệnh Hỏa: Nếu bạn thuộc mệnh Hỏa, hãy tránh các màu sắc tương khắc như xanh nước biển hoặc đen. Thay vào đó, bạn có thể chọn màu đỏ, tím và hồng hoặc màu xanh lá cây.
Mệnh Thổ: Mệnh Thổ tương thích với màu nâu đất, vàng nâu và các màu tương sinh như đỏ, hồng, tím và cam. Tránh vòng có màu xanh lá cây vì nó tượng trưng cho mệnh Mộc (tương khắc).
Chú ý đến số hạt của vòng tay phong thủy
Việc lựa chọn số lượng hạt cho vòng tay phong thủy thường rất quan trọng. Mỗi số lượng hạt mang theo ý nghĩa riêng, có thể tác động đến tâm trạng và tinh thần của người đeo.
Trong đó, số lượng hạt lẻ thường được ưu tiên vì chúng tượng trưng cho hành Dương, tức là sự khởi đầu. Ví dụ, vòng tay với 11, 13, 15, 17 hoặc 19 hạt thường biểu thị cho sự tập trung, sự thịnh vượng và sự phát triển.
Ngược lại, số lượng hạt chẵn thường biểu thị cho hành âm, có thể tạo ra năng lượng tiêu cực. Do đó, khi chọn số hạt cho vòng tay phong thủy, nên tránh các số chẵn như 12, 14, 16, 18.
Đặc biệt, bạn có thể kết hợp nguyên tắc số lẻ vào số hạt dựa trên nguyên tắc "Sinh - Lão - Bệnh - Tử" từ quan niệm Phật giáo và Công giáo. Sự chọn lựa số hạt phù hợp cùng với ý nghĩa tương ứng sẽ giúp tạo ra chiếc vòng tay phong thủy độc đáo, đồng thời mang lại nhiều công dụng cho người đeo.
Không đeo cùng lúc nhiều vòng tay phong thủy
Theo phong thủy, việc đeo quá nhiều vòng tay phong thủy có thể tạo ra tương tác năng lượng không mong muốn và dẫn tới nhiều hệ quả tiêu cực. Do đó, bạn hãy tập trung vào việc đeo một vòng tay phong thủy phù hợp với mục tiêu và tâm trạng của mình.
Nếu bạn muốn trải nghiệm nhiều loại đá và năng lượng khác nhau, bạn có thể luân phiên sử dụng các vòng và tuân theo quy tắc luân phiên này, bạn sẽ tạo ra môi trường năng lượng tích cực cũng như tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển cá nhân và tận hưởng cuộc sống tốt hơn.
Tránh mua và đeo vòng tay phong thủy giả
Một nguyên tắc quan trọng trong việc duy trì năng lượng tích cực và cân bằng trong cuộc sống hàng ngày là bạn cần tránh mua hoặc đeo vòng tay phong thủy giả.
Vòng tay phong thủy giả thường không có nguồn năng lượng thực sự từ các thành phần tự nhiên như đá quý hay gỗ quý, do đó có thể cản trở khả năng tương tác của bạn với nguồn năng lượng thiên nhiên.
Vì vậy, để đảm bảo rằng bạn đang sử dụng chiếc vòng tay phong thủy chất lượng và có nguồn năng lượng thực sự, hãy mua sản phẩm từ các cửa hàng uy tín và đáng tin cậy. Đồng thời, bạn nên kiểm tra xuất xứ và nguồn gốc của vòng tay phong thủy trước khi mua để tránh rơi vào tình trạng sử dụng vòng giả mạo.
* Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.
