Căn hộ cao cấp của siêu mẫu Hà Anh lộng lẫy đón Giáng sinh

Chia sẻ trên Ngôi sao, siêu mẫu Hà Anh cho biết gia đình cô trang trí Giáng sinh sớm vì ngày 17/12 sẽ sang Anh thăm gia đình chồng. Siêu mẫu nói Noel là dịp lễ quan trọng ở châu Âu, cả nhà sẽ sum họp và dành trọn thời gian bên nhau.

Cô đặt mua cây thông và các phụ kiện từ cuối tháng 11, theo sở thích của hai con Myla và Lucas. Các nhóc tỏ ra phấn khích khi được cùng bố mẹ treo những quả châu lấp lánh và bóng đèn sặc sỡ khắp phòng khách.

Căn hộ của Hà Anh rộng 170m2 nhưng cô chỉ tập trung trang trí ở khu vực sinh hoạt chung, nơi tiếp khách. Người mẫu cho biết trước khi sang Anh, cô sẽ tổ chức một buổi tiệc tối mừng Giáng sinh và năm mới cùng bạn bè.

Vợ chồng Hà Anh cùng các con diện trang phục đồng điệu để chụp ảnh. Ban đầu, bé Lucas không hợp tác, chạy khắp nhà khiến không khí trở nên hỗn loạn và hài hước.

Sau khi về chung một nhà, siêu mẫu Hà Anh và ông xã đã cùng nhau gây dựng được khối tài sản khủng. Hồi cuối năm 2021, vợ chồng cô đã tậu căn hộ mới toanh tại TP.HCM. Căn hộ hạng sang có diện tích 170m2 rộng rãi với trị giá 14 tỷ đồng chưa bao gồm chi phí thiết kế nội thất.

Căn hộ thuộc khu phức hợp hạng sang. Với vị trí đắc địa tại "khu đất kim cương" Quận 1 cũ, nhà của siêu mẫu Hà Anh sở hữu chiếc view vô cùng đắt giá, dễ dàng ngắm trọn thành phố phồn hoa từ trên cao.

Căn nhà của Hà Anh thiết kế theo phong cách cổ điển châu Âu, kết hợp với những đường nét tối giản nhưng ấm áp đậm chất châu Á. Lý giải về điều, Hà Anh từng chia sẻ rằng: Mặc dù bản thân có nhiều năm sinh sống tại nước ngoài và ông xã của cô cũng là người ngoại quốc, tuy nhiên Hà Anh vẫn là một cô gái Hà Nội chính hiệu. Vậy nên cô mong muốn mang sự hài hòa, đan xen tinh tế của 2 nền văn hóa vào trong ngôi nhà của mình.

Căn nhà vô cùng gọn gàng, ngăn nắp và rất đỗi sang trọng

Hà Anh ưa thích không gian mở vì vậy từ phòng khách, nhà bếp đến phòng ăn đều được nối liền để tạo sự thoáng đãng, giúp các thành viên trong gia đình có thể quan sát nhau.

Ở phòng khách, Hà Anh cho đặt một bộ sofa lớn ở chính giữa, phía trên trần là chiếc đèn chùm cỡ lớn tạo điểm nhấn cho căn nhà. Ngoài ban công, cô thiết kế chiếc bàn nhỏ để gia đình có thể vừa thưởng thức bữa sáng vừa nhìn ngắm thành phố từ trên cao.



View ban công trong căn hộ của Hà Anh.

Ban công với view "vạn người mê" là góc chill quen thuộc của vợ chồng Hà Anh.

Cũng giống như nhiều người phụ nữ khác, căn bếp là góc yêu thích của Hà Anh và được cô chăm chút rất tỉ mỉ. Bếp nhà siêu mẫu được bố trí phía sau phòng khách giúp mọi người trong nhà dễ dàng giao tiếp và tương tác với nhau.

Căn bếp gây ấn tượng với gam màu trắng be nhã nhặn. Hà Anh cho lắp đặt một tấm gương trải dài theo tủ bếp để giúp không gian bếp rộng rãi hơn, khi bật đèn lên lại thêm phần lung linh. Bàn ăn cũng được xếp gần đó để tiện cho việc di chuyển. Cô cũng thường xuyên vào bếp để trổ tài nấu nướng chiêu đãi ông xã, con gái và cả bạn bè đến chơi.

Căn bếp màu trắng be xinh xắn của Hà Anh.

Bàn ăn nhỏ xinh thường được Hà Anh decor.

Hà Anh rất thích cắm hoa.

Đồ đạc và nội thất trong nhà được Hà Anh chọn lựa vô cùng kỹ lưỡng. Thay vì mua số lượng lớn, Hà Anh chọn phương án tối ưu, chỉ mua các sản phẩm cần thiết và có thể tích hợp nhiều công năng để tiết kiệm không gian.

Những bức ảnh gia đình giúp các thành viên luôn cảm nhận được hơi ấm hạnh phúc.

Góc nào trong nhà cũng ''xinh hết nấc''.

Hà Anh cho biết, các không gian trong nhà đều được thiết kế theo sở thích và nhu cầu của từng thành viên. Phòng ngủ của cô có diện tích nhỏ, tuy nhiên vẫn đảm bảo sự hiện đại, thoải mái và đậm cá tính riêng.

Phòng ngủ của cô con gái cũng được trang trí lộng lẫy để bé cảm thấy an toàn để có thể vui chơi và nghỉ ngơi trong không gian riêng của chính mình.

Phòng ngủ master của vợ chồng Hà Anh nổi bật với gam màu trắng xanh sang trọng. Phòng ngủ có lối dẫn ra ban công đón ánh bình minh vào mỗi sớm thức giấc.