Các kiêng kỵ phòng thờ cần biết để không bị ảnh hưởng tới gia đạo
GĐXH - Phòng thờ là nơi linh thiêng, kết nối giữa thế giới tâm linh và con người. Hiểu và tuân theo các điều kiêng kỵ trong phong thủy phòng thờ sẽ giúp gia đình tránh những điều không may, đồng thời thu hút năng lượng tích cực.
Kiêng kỵ phòng thờ với Dương khí lấn át
Phong thủy cho hay, phòng thờ là không gian tâm linh thiêng liêng, luôn chú trọng sự thanh tịnh, an yên, trầm lắng (thuộc Âm). Vì vậy, thiết kế tối ưu nhất cho không gian này là cần hướng về Âm nhiều hơn là Dương khí.
Theo đó, kiêng kỵ phòng thờ có thiết kế cửa sổ với số lượng quá nhiều, dễ tạo hiệu ứng ánh sáng quá mức và các luồng gió trực, mạnh (là các nhân tố đặc trưng cho Dương).
Ngoài ra, gian thờ cần đảm bảo sự mát mẻ, tránh quá nóng hay bức bối. Gian thờ nóng, nghĩa là Dương khí quá thịnh, trái với tiêu chí nghiêng về Âm khí. Vì vậy, các gia chủ khi đặt phòng thờ ở tầng thượng, nhất thiết cần có gia cố để chống nóng cho không gian này.
Các kiêng kỵ phòng thờ về cách cục
Kiêng kỵ phòng thờ đối diện nhà vệ sinh hay xung trực với cửa chính có đường thẳng xuyên tâm. Không đặt gian thờ trông ra cầu thang, nhà kho hay thang máy.
Kiêng kỵ phòng thờ đặt dưới phòng ngủ, dưới gian bếp dưới nhà vệ sinh hay dưới chân cầu thang. Ban thờ hết sức tránh bị dầm xà áp xuống.
Kiêng kỵ phòng thờ có phòng ngủ đặt phía sau. Phía sau bàn thờ, nhất thiết phải tựa vào tường phẳng, không tựa vào cửa sổ (dù cửa sổ đóng kín vẫn bị xem là phạm kiêng kỵ).
Ban thờ nên tránh đặt trên hay dưới cửa sổ hoặc cửa ra vào. Vị trí bàn thờ đặt quá gần cửa đi hay cửa sổ cũng không phải cách cục lý tưởng.
Ngoài ra, yêu cầu với phòng thờ cần cách xa các nguồn xú uế (không đối diện hay gần nơi đặt phế thải, chăn nuôi gia súc, gia cầm; không đặt trên bể phốt hay đường nước thải…).
Kiêng kỵ phòng thờ về chất liệu và thiết kế
Trong phong thủy, bàn thờ đại kỵ dùng gỗ đã qua sử dụng hay đồ gỗ tái chế. Tối ưu nhất, nên được làm từ gỗ mới, nghiêm chỉnh. Trường hợp ngoại lệ, có thể đóng bàn thờ riêng, đặt trên nền hay gắn lên tường.
Khi cần kê lắp bàn thờ, phải đảm bảo thật chắc chắn; đảm bảo bát hương phải luôn luôn an tịnh, trung chính và ngay ngắn. Một trong các đại kiêng kỵ phòng thờ lớn nhất, đó là bát hương bị xiên lệch.
Không ít gia chủ thiết kế tủ đựng đồ và đặt bàn thờ phía trên. Với cách thức thiết kế này, mỗi lần mở cánh tủ, bát hương sẽ không được an tịnh; dễ nghiêng lệch. Đây là điểm kiêng kỵ phòng thờ cần hết sức lưu tâm.
Các kiêng kỵ phòng thờ về Cung vị
Với phong thủy, luôn nhấn mạnh "Nhất vị, nhị hướng" (quan trọng tiên quyết là vị trí đặt, tiếp đó mới xét tới hướng đặt).
Theo đó, phòng thờ cần đặt tọa tại cung trạch tốt, hướng về phương tốt theo mệnh gia chủ. Các hướng ban thờ trông về các phương có Du niên là tốt. Như: Sinh khí, Thiên Y, Phúc đức và Phục vị.
Bên cạnh đó, hết sức kiêng kỵ ban thờ đặt ngược với hướng nhà, bởi theo phong thủy, nếu đặt ngược hướng nhà có thể dễ ảnh hưởng tới sức khỏe, không gặp may trong cuộc sống.
Ngoài ra, một tiêu chí lý tưởng với không gian tâm linh này, đó là hết sức kiêng kỵ phòng thờ trông ra các hướng như Tây Nam, Đông Bắc (thuộc Ngũ Quỷ), các hướng Họa Hại, Lục Sát hay Tuyệt Mệnh cũng cần đặc biệt tránh.
Các kiêng kỵ phòng thờ về cách thức bài trí
Theo phong thủy, lý tưởng trong cách sắp xếp ban thờ hướng tới cần phải cân bằng về nguyên lý Âm – Dương .
Theo đó, di ảnh thờ sẽ tuân theo nguyên lý "Nam tả, Nữ hữu" (di ảnh nam giới đặt ở bên trái, di ảnh nữ giới sẽ ở bên phải, tính từ hướng ban thờ nhìn ra); bộ Ngũ sự, nguyên – vật liệu phục vụ cho việc thờ cúng sẽ ứng với Ngũ hành (Kim – Mộc – Thủy – Hỏa – Thổ).
Bên cạnh đó, tuyệt đối không đặt tượng thú dữ như hổ, sư tử trên bàn thờ. Ngay cả ở chùa chiền, vị Ngũ hổ (Quan Ngũ dinh) cũng được đặt vị ở dưới tầng hầm.
Phía trên bàn thờ không thiết kế đèn chùm sẽ phạm vào "Quang sát" hay thiết đặt đèn điện màu đỏ (Hỏa quá thịnh). Không gian bàn thờ chỉ nên duy trì ánh sáng vừa đủ, với tông màu trầm.
Bàn thờ Thần & Phật có thể để chung nhau, song không nên để bát hương sát nhau. Khoảng cách mỗi bát hương cách nhau khoảng 10 cm; đế bát hương nhất thiết phải chắc chắn, tránh xê dịch hay cập kênh.
Ngoài ra, các bạn cũng cần lưu ý: Bàn thờ gia tiên khi bài trí cần để thấp hơn bàn thờ Phật và tránh thế bàn thờ gia tiên đối diện với bàn thờ Phật trong 1 gian phòng.
* Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.
Xuất hiện rực rỡ nhất trong dàn khách mời tại đám cưới Tiên Nguyễn, Hoa hậu Phương Khánh hiện sống ra sao?Ở - 4 giờ trước
GĐXH - Hoa hậu Phương Khánh là một trong những khách mời mặc đẹp và tinh tế nhất tại buổi lễ.
Cách kích hoạt tài lộc két sắt chuẩn phong thủy, tài vận gia đạo dồi dàoỞ - 7 giờ trước
GĐXH - Việc kích hoạt tài lộc két sắt là phương thức kích tài vận của gia đạo vô cùng hiệu quả. Trong bài viết này hãy cùng tìm hiểu kỹ hơn về kích hoạt tài lộc két sắt hiệu quả trong phong thủy ra sao.
Phong thủy nền nhà: Cách nâng, hạ cốt để đón vượng khíỞ - 16 giờ trước
GĐXH - Bài viết này sẽ cung cấp góc nhìn chính xác theo phong thủy chính phái về những lỗi nền nhà phổ biến cùng các phương pháp hóa giải hiệu quả, giúp gia chủ yên tâm, vững chãi và đón nhận nguồn khí tốt cho ngôi nhà của mình.
Tiết khí Đại Tuyết 2025 cần tránh những điều này để giữ sức khỏe, mang vượng khí và may mắn tới cuối nămỞ - 22 giờ trước
GĐXH – Chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà cho biết, tiết khí Đại Tuyết 2025 là thời điểm “âm cực sinh dương”, mọi người cần biết những việc này để giữ để giữ sức khỏe, mang vượng khí và may mắn tới cuối năm.
Vợ con Thương Tín sống ở đâu trong những ngày cuối đời của ông?Ở - 1 ngày trước
GĐXH - Căn nhà của vợ cũ diễn viên Thương Tín (Bùi Thương Tín) ở Phan Rang, Khánh Hòa là một ngôi nhà nhỏ, nằm sâu trong hẻm, có diện tích khiêm tốn, mái bằng, có tường cũ kỹ và đã xuống cấp, phản ánh cuộc sống khó khăn của vợ và con gái sau khi nam diễn viên ly hôn và chuyển ra ở riêng.
Các loại cây cảnh vừa làm quà tặng Giáng sinh, vừa trang trí không gian đẹpỞ - 1 ngày trước
GĐXH - Một chậu cây xanh tươi không chỉ làm đẹp không gian mà còn thể hiện tấm lòng tinh tế, gửi gắm lời chúc bình an và thịnh vượng đến người nhận.
Đây là lý do bảo quản màn hình tivi để kéo dài tuổi thọỞ - 1 ngày trước
GĐXH - Bảo quản màn hình tivi đúng cách sẽ giúp đảm bảo an toàn, tránh những hư hại không mong muốn và kéo dài thời gian sử dụng cho chiếc tivi nhà bạn.
Điều cấm kỵ trong phong thủy nội cục nhà xưởng gây thất thoát tài lộcỞ - 1 ngày trước
GĐXH - Một nhà xưởng được bố trí hợp lý sẽ giúp khí lưu thông thuận lợi, thu hút quý nhân và năng lượng tích cực.
Xót xa cảnh nghệ sĩ Thương Tín sống những ngày cuối đờiỞ - 1 ngày trước
GĐXH - Từ khi về quê, nghệ sĩ Thương Tín sống trong sự chăm sóc của em trai. Người thân động viên ông ở lại Khánh Hòa để dưỡng bệnh, hạn chế di chuyển xa.
Lỗi phong thủy nghiêm trọng khi mua nhà cần tránhỞ - 1 ngày trước
GĐXH - Việc chọn mua một căn nhà không chỉ cần cân nhắc vị trí, giá cả hay thiết kế, mà còn phải xem xét kỹ yếu tố phong thủy để tránh phạm phải những thế xấu gây hao tài, tổn khí, và bất an trong cuộc sống.
Dấu ấn phong thủy nổi bật bên trong biệt thự vừa cổ điển, vừa hiện đại nhà chồng Á hậu Hương LyỞ
GĐXH - Căn biệt thự nhà vườn rộng rãi, xanh mát và đầy tính thẩm mỹ này không chỉ phản ánh gu sống của chồng Hương Ly mà còn là tổ ấm lý tưởng để cặp đôi bắt đầu cuộc sống hôn nhân viên mãn.