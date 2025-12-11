Ý nghĩa của tam hợp hoá tam tai là gì?
GĐXH - Trong Tử Vi mệnh lý, học thuyết về tam hợp hóa tam tai được quan tâm đặc biệt vì có sức ảnh hưởng không hề nhỏ đến vận trình trong 3 năm liên tiếp của một đương số nếu rơi vào vận tam tai.
Tam hợp là gì?
Theo phong thủy, chúng ta có 12 con giáp là Tý, Sửu, Dần, Mão, Thìn, Tỵ, Ngọ, Mùi, Thân, Dậu, Tuất và Hợi. Trong đó, 12 con giáp được chia thành 4 nhóm và mỗi nhóm sẽ gồm 3 con giáp có những nét tính cách tương đồng, liên quan tới nhau được gọi là tam hợp.
Phong thủy quan niệm rằng, những con giáp nằm trong nhóm tam hợp sẽ có cùng âm hoặc cùng dương hay còn được gọi là "đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu" (những cái tương đồng thường tìm đến nhau). Những con giáp nằm trong mối quan hệ tam hợp thường có chung lý tưởng và chí hướng, sẽ cùng giúp đỡ nhau phát triển để đạt được thành công.
Ba con giáp trong một nhóm tam hợp có khoảng cách là 4 năm. Chính vì điều này mà các cụ xưa thường có quan niệm rằng trai, gái hơn nhau 4 tuổi nếu kết duyên sẽ rất hòa hợp, hạnh phúc, sẽ gặp nhiều may mắn, thuận lợi trong cuộc sống và sự nghiệp. Các mối quan hệ tam hợp trong 12 địa chi sẽ được chia theo mệnh như sau:
Tam hợp Dần – Ngọ - Tuất (tam hợp Hỏa Cục): Tuổi Dần, Ngọ, Tuất (cùng âm) và sẽ khởi đầu từ Dần Mộc tới Ngọ Hỏa rồi đi vào Tuất Thổ.
Tam hợp Hợi – Mão – Mùi (tam hợp Mộc cục): Tuổi Hợi, Mão, Mùi (cùng dương) và sẽ khởi đầu từ Hợi Thủy tới Mão Mộc rồi đi vào Mùi Thổ.
Tam hợp Thân – Tý – Thìn (tam hợp Thủy cục): Tuổi Thân, Tý, Thìn (cùng âm) và sẽ khởi đầu từ Thâm Kim tới Tý Thủy rồi đi vào Thìn Thổ.
Tam hợp Tỵ - Dậu – Sửu (tam hợp Kim cục): Tuổi Tỵ, Dậu, Sửu (cùng dương) và sẽ khởi đầu từ Tỵ Hỏa tới Dậu Kim rồi đi vào Sửu Thổ.
Tam tai là gì?
Tam tai là quan niệm từ lâu của cha ông truyền lại về vòng tuổi cứ 12 năm sẽ gặp phải 3 năm liên tiếp gặp hạn tam tai.
Theo quan điểm của Phật giáo, tam tai là 3 nạn tam độc về tham - sân - si có từ kiếp trước của một bản mệnh, đồng thời quan điểm khác về vận tam tai cũng cho rằng bắt nguồn từ các sao hạn được chiếu tới cung bản mệnh trong 3 năm liên tiếp.
Tam tai gồm: Hỏa tai, Thủy tai và Phong tai. Trong đó:
Hỏa tai: Các tai họa liên quan đến cháy (cháy nhà, cháy rừng)
Thủy tai: Các tai họa liên quan đến nước (lũ cuốn, sóng thần, mạch nước ngầm)
Phong tai: Các tai họa liên quan đến gió (lốc xoáy, gió cuộn, bão).
Năm đầu tiên hạn tam tai: Không nên thực hiện các việc làm lớn, trọng đại có tính chất thay đổi nhiều như lấy vợ, xây nhà.
Năm thứ hai hạn tam tai: Bước sang năm thứ hai nếu đương số đang dở dang tiến hành chuyện gì nên kiên trì tiếp tục, tránh sau này khó có thể bắt đầu tiếp tục công việc còn bỏ dở đó.
Năm cuối cùng hạn tam tai: Cũng tương tự như đối với năm thứ 2 nhưng sức ảnh hưởng ít nhiều cũng đã đỡ hơn vì là hạn năm cuối cùng trong 3 năm phạm tam tai. Vì vậy đương số hãy tránh kết thúc việc bất kỳ một việc làm quan trọng trong năm đấy của mình.
Nếu trong trường hợp không tránh khỏi phải kết thúc dở dang chuyện đó hãy tìm đến sự tư vấn của các chuyên gia với trình độ và kinh nghiệm hợp lý để có cách thức hóa giải phù hợp ngay.
Đồng thời trong hạn tam tai 3 năm, năm thứ 2 luôn được đánh giá đem lại nhiều khó khăn và là hạn nặng nhất.
Các năm mà nhóm tam hợp gặp hạn tam tai
Tam hợp Dần Ngọ Tuất - hạn tam tai là 3 năm Thân Dậu Tuất
Vào năm Thân thì gặp Thiên Hoàng Tinh Quân tắc bị thiên hành chi hữu, khủng cụ chi họa. Vào năm Dậu thì gặp Thiên Đối Tinh Quân tắc hữu đối thủ hoặc đối thủ dĩ hoàng thiên. Vào năm Tuất thì gặp Địa Tai Tinh Quân tắc hữu tai hại vi thổ địa.
Tam hợp Thân Tý Thìn - hạn tam tai là Dần Mão Thìn
Vào năm Dần thì gặp Thiên Cổ Tinh Quân tắc vật hại nhân hoặc vi trùng vi hại hoặc bị mê hoặc chi bệnh. Vào năm Mão phùng Thiên Hình Tinh Quân tắc bị pháp luật hình phạt hoặc cập đao thiết nhi xuất hành dã, bị giải phẫu.
Vào năm Thìn ngộ Thiên Kiếp Tinh Quân tắc cướp đạo nhi thất tài vật hoặc bị uy quyền bức bách, cướp chế nhỉ tổn thất tài vật.
Tam hợp Tỵ Dậu Sửu - hạn tam tai là Hợi Tý Sửu
Vào năm Hợi ngộ Thiên Bại Tinh Quân tắc bị bại hoại sự nghiệp hoặc bại hoại tài sản hoặc bại hoại gia phong. Vào năm Tý ngộ Địa Vong Tinh Quân tắc bị tai hại vi thổ địa nhi tổn thất hoặc thổ động nhi bệnh tật.
Vào năm Sửu ngộ Thổ Hình Tinh Quân tắc vi thổ địa nhi cập hình phạt hoặc tổn thất điền địa hoặc vị thổ địa đông nhi hữu tai.
Tam hợp Hợi Mão Mùi - hạn tam tai là Tỵ Ngọ Mùi
Vào năm Tỵ ngộ Âm Mưu Tinh Quân tắc hữu thù địch chi nhân mưu vi hại. Vào năm Ngọ phùng Hắc Sát Tinh Quân tắc hữu hắc ám sự. Vào năm Mùi ngộ Bạch Sát Tinh Quân tắc tổn thất tài vật hoặc hữu tang sự bạch y bạch cẩn.
* Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.
