Vợ chồng trẻ cải tạo căn hộ 130m2 với chi phí 600 triệu đồng
Mong muốn của gia chủ là một không gian phòng khách rộng rãi hơn, kết hợp một góc làm việc, một bảng màu hài hòa để cả hai vợ chồng đều thấy dễ chịu.
Hiện trạng căn hộ cũ khá bí bách bởi các bức tường chia cắt, KTS đã quyết định đập bỏ bức tường của phòng ngủ cũ, mở rộng không gian phòng khách. Không gian mới được liên thông mượt mà giữa khách - bàn ăn - góc làm việc tạo tầm nhìn rộng và thoáng đãng hơn.
Góc làm việc tích hợp trong không gian mở, tối ưu diện tích trống, tách nhẹ bằng giá gỗ và khoảng lùi tường.
Khu thờ được thiết kế với bố cục cân bằng giữa hiện đại và truyền thống, giữ trọn sự tôn nghiêm, đáp ứng yêu cầu và chủ nhà rất tâm đắc. Gam hồng cam ấm áp, điểm nhấn theo sở thích của chị chủ, được tiết chế tinh tế để hòa quyện cùng tổng thể trung tính, nhẹ nhàng mà vẫn đầy sức sống.
Bố trí một tiểu cảnh theo mong muốn của chủ nhà, bo cong góc kết hợp tường lam gỗ làm điểm nhấn, phân tách nhẹ nhàng hành lang vào hai phòng ngủ và khu vực bàn ăn.
Sau cửa vào tận dụng làm thêm hệ tủ có hộc trang trí kết hợp tủ giày phụ trong phòng, tay nắm âm gọn gàng và liền lạc. Khu vực thay đồ được tách biệt với phòng ngủ chính thông qua một lối đi dạng vòm cong mang lại sự riêng tư và nét kiến trúc mềm mại. Kết hợp làm góc bàn trang điểm với gương vòm cong đứng, tạo sự đồng điệu với lối vào.
Phòng ngủ ông bà thiết kế tối giản, tập trung vào sự thanh lịch và thư giãn. Bảng màu trung tính gồm tông be, kem, kết hợp với các vật liệu mộc mạc như gỗ sáng màu. Nội thất được tinh giản hóa, tủ quần áo cao kịch trần không tay nắm, tận dụng khoét hộc để đồ nhỏ phía trong hệ tủ kết hợp làm bàn đầu giường.
Phòng ngủ con sáng tạo và đa màu sắc theo sở thích của cháu bé, vẫn đảm bảo công năng học hành ngủ nghỉ. Không gian sử dụng bảng màu pastel ngọt ngào chủ đạo là hồng, kết hợp với các chi tiết xanh mint và vàng nhạt.
Các loại cây cảnh vừa làm quà tặng Giáng sinh, vừa trang trí không gian đẹpỞ - 2 ngày trước
GĐXH - Một chậu cây xanh tươi không chỉ làm đẹp không gian mà còn thể hiện tấm lòng tinh tế, gửi gắm lời chúc bình an và thịnh vượng đến người nhận.
'Hoa hậu giàu nhất Việt Nam' vừa tậu biệt thự 1,4 triệu USD cho bố mẹ, hiện sống ra sao?Không gian sống - 5 ngày trước
GĐXH - Căn biệt thự hoa hậu Ngô Mỹ Uyên mua tặng bố mẹ rộng 500m2, gồm 6 phòng ngủ, 8 phòng tắm, nằm trong khu dân cư lâu đời ở Dallas.
Vợ chồng TPHCM chi 400 triệu 'lột xác' căn hộ 20 năm thành tổ ấm đẹp, tiện nghiKhông gian sống - 6 ngày trước
Sau khi mua căn hộ trong khu chung cư cũ 20 năm tuổi, vợ chồng chị Hà (TPHCM) chi thêm khoảng 200 triệu để sửa thô lại toàn bộ và 200 triệu sắm sửa nội thất mới, tạo không gian sống vừa thẩm mỹ, vừa tiện nghi.
Giới trẻ Hà Nội bùng nổ check-in Giáng sinh với tuyết rơi giá 0 đồngỞ - 1 tuần trước
GĐXH - Dù còn gần một tháng nữa mới đến Giáng sinh, bầu không khí lễ hội đã bắt đầu "rục rịch" tại Hà Nội.
Mẹo giữ cho tủ lạnh luôn sạch sẽ và thơm thoỞ - 2 tuần trước
GĐXH - Giữ cho tủ lạnh luôn sạch sẽ và thơm mát không chỉ giúp bảo vệ sức khỏe cho các thành viên trong gia đình mà còn kéo dài tuổi thọ sản phẩm.
Kiêng kỵ khi đặt tủ lạnh ở vị trí này gây hao điện, tốn của, ảnh hưởng đến tài vậnỞ - 2 tuần trước
GĐXH - Khi đặt tủ lạnh trong nhà, có một số kiêng kỵ và lưu ý cần cân nhắc để đảm bảo phong thủy và hiệu quả sử dụng. Dưới đây là những lý do kiêng kỵ.
Những loại cây trồng cho bóng mát phù hợp với nhà biệt thựỞ - 2 tuần trước
GĐXH - Trồng cây bóng mát ở biệt thự là điều cần thiết để ngăn cản bớt ánh sáng tự nhiên tác động đến việc thư giãn, đồng thời tạo mật độ thấp - cao cho hệ sinh thái thêm cân bằng.
Top cây phong thủy cho vườn vừa đẹp, vừa hút tài lộc, gia tăng vượng khíỞ - 2 tuần trước
GĐXH - Trồng cây hợp phong thủy trong vườn để mang may mắn cho gia đình nên chọn những loại cây giúp gia chủ thu hút tài vận. Các cây này sẽ bổ trợ thêm dương khí cho sân vườn.
Nguyên tắc '3 không' đơn giản, thuận phong thủy khi bố trí nhà tắmỞ - 2 tuần trước
GĐXH - Nếu bạn vẫn băn khoăn chưa biết cách sắp xếp nhà tắm, chưa hiểu rõ về các yếu tố phong thủy thì bài viết sau sẽ bật mí cho bạn 3 nguyên tắc sắp xếp nhà tắm trong phong thủy, để có được không gian đem lại may mắn, sức khỏe.
Cách bố trí phòng tắm theo phong thủy chuẩn nhấtỞ - 3 tuần trước
GĐXH - Bạn muốn bố trí phòng tắm theo phong thủy thì chỉ với một vài thay đổi, bạn có thể biến phòng tắm, vốn luôn bị xem là nơi tập trung nhiều khí xấu, trở thành một góc thư giãn tuyệt vời. Hãy theo dõi bài viết sau.
Những bất lợi về phong thủy khi cửa nhà vệ sinh đối diện cầu thangỞ
GĐXH - Không ít gia đình hiện nay thiết kế nhà tắm, toilet đối diện cầu thang. Thiết kế này không chỉ ảnh hưởng xấu đến thẩm mỹ ngôi nhà, mà còn phạm phải những điều tối kỵ trong phong thủy.