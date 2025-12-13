Mới nhất
Vợ chồng trẻ cải tạo căn hộ 130m2 với chi phí 600 triệu đồng

Thứ bảy, 06:52 13/12/2025 | Không gian sống
Vũ Thị Thanh Hải
Vũ Thị Thanh Hải
Mong muốn của gia chủ là một không gian phòng khách rộng rãi hơn, kết hợp một góc làm việc, một bảng màu hài hòa để cả hai vợ chồng đều thấy dễ chịu.

Hiện trạng căn hộ cũ khá bí bách bởi các bức tường chia cắt, KTS đã quyết định đập bỏ bức tường của phòng ngủ cũ, mở rộng không gian phòng khách. Không gian mới được liên thông mượt mà giữa khách - bàn ăn - góc làm việc tạo tầm nhìn rộng và thoáng đãng hơn.

Vợ chồng trẻ cải tạo căn hộ 130m2 với chi phí 600 triệu đồng - Ảnh 1.

Vợ chồng trẻ cải tạo căn hộ 130m2 với chi phí 600 triệu đồng - Ảnh 2.

Vợ chồng trẻ cải tạo căn hộ 130m2 với chi phí 600 triệu đồng - Ảnh 3.

Vợ chồng trẻ cải tạo căn hộ 130m2 với chi phí 600 triệu đồng - Ảnh 4.

Vợ chồng trẻ cải tạo căn hộ 130m2 với chi phí 600 triệu đồng - Ảnh 5.

Góc làm việc tích hợp trong không gian mở, tối ưu diện tích trống, tách nhẹ bằng giá gỗ và khoảng lùi tường.

Vợ chồng trẻ cải tạo căn hộ 130m2 với chi phí 600 triệu đồng - Ảnh 6.

Khu thờ được thiết kế với bố cục cân bằng giữa hiện đại và truyền thống, giữ trọn sự tôn nghiêm, đáp ứng yêu cầu và chủ nhà rất tâm đắc. Gam hồng cam ấm áp, điểm nhấn theo sở thích của chị chủ, được tiết chế tinh tế để hòa quyện cùng tổng thể trung tính, nhẹ nhàng mà vẫn đầy sức sống.

Vợ chồng trẻ cải tạo căn hộ 130m2 với chi phí 600 triệu đồng - Ảnh 7.

Vợ chồng trẻ cải tạo căn hộ 130m2 với chi phí 600 triệu đồng - Ảnh 8.

Vợ chồng trẻ cải tạo căn hộ 130m2 với chi phí 600 triệu đồng - Ảnh 9.

Bố trí một tiểu cảnh theo mong muốn của chủ nhà, bo cong góc kết hợp tường lam gỗ làm điểm nhấn, phân tách nhẹ nhàng hành lang vào hai phòng ngủ và khu vực bàn ăn.

Vợ chồng trẻ cải tạo căn hộ 130m2 với chi phí 600 triệu đồng - Ảnh 10.

Vợ chồng trẻ cải tạo căn hộ 130m2 với chi phí 600 triệu đồng - Ảnh 11.

Sau cửa vào tận dụng làm thêm hệ tủ có hộc trang trí kết hợp tủ giày phụ trong phòng, tay nắm âm gọn gàng và liền lạc. Khu vực thay đồ được tách biệt với phòng ngủ chính thông qua một lối đi dạng vòm cong mang lại sự riêng tư và nét kiến trúc mềm mại. Kết hợp làm góc bàn trang điểm với gương vòm cong đứng, tạo sự đồng điệu với lối vào.

Vợ chồng trẻ cải tạo căn hộ 130m2 với chi phí 600 triệu đồng - Ảnh 12.

Vợ chồng trẻ cải tạo căn hộ 130m2 với chi phí 600 triệu đồng - Ảnh 13.

Vợ chồng trẻ cải tạo căn hộ 130m2 với chi phí 600 triệu đồng - Ảnh 14.

Vợ chồng trẻ cải tạo căn hộ 130m2 với chi phí 600 triệu đồng - Ảnh 15.

Phòng ngủ ông bà thiết kế tối giản, tập trung vào sự thanh lịch và thư giãn. Bảng màu trung tính gồm tông be, kem, kết hợp với các vật liệu mộc mạc như gỗ sáng màu. Nội thất được tinh giản hóa, tủ quần áo cao kịch trần không tay nắm, tận dụng khoét hộc để đồ nhỏ phía trong hệ tủ kết hợp làm bàn đầu giường.

Vợ chồng trẻ cải tạo căn hộ 130m2 với chi phí 600 triệu đồng - Ảnh 16.

Vợ chồng trẻ cải tạo căn hộ 130m2 với chi phí 600 triệu đồng - Ảnh 17.

Vợ chồng trẻ cải tạo căn hộ 130m2 với chi phí 600 triệu đồng - Ảnh 18.

Phòng ngủ con sáng tạo và đa màu sắc theo sở thích của cháu bé, vẫn đảm bảo công năng học hành ngủ nghỉ. Không gian sử dụng bảng màu pastel ngọt ngào chủ đạo là hồng, kết hợp với các chi tiết xanh mint và vàng nhạt.

Vợ chồng trẻ cải tạo căn hộ 130m2 với chi phí 600 triệu đồng - Ảnh 19.

Vợ chồng trẻ cải tạo căn hộ 130m2 với chi phí 600 triệu đồng - Ảnh 20.

Vợ chồng trẻ cải tạo căn hộ 130m2 với chi phí 600 triệu đồng - Ảnh 21.

Vợ chồng trẻ cải tạo căn hộ 130m2 với chi phí 600 triệu đồng - Ảnh 22.

Vợ chồng trẻ cải tạo căn hộ 130m2 với chi phí 600 triệu đồng - Ảnh 23.

