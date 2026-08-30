Bạn đang thay đổi mà không nhận ra? 8 dấu hiệu rất dễ bỏ qua

1 tuần trước

GĐXH - Càng trưởng thành, người ta càng hiểu rằng sống khôn ngoan không chỉ nằm ở việc biết làm gì, mà còn ở khả năng biết điều gì nên tránh. Có những chuyện không cần can thiệp, có những lời không nên nói ra và có những lời nhờ vả dù thân đến đâu cũng cần biết cách từ chối.