3 câu cửa miệng tưởng vô hại nhưng đang khiến cuộc sống của bạn mãi 'giậm chân tại chỗ'

| Thâm cung bí sử
Bảo An
Bảo An
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GĐXH - “Tôi không làm được”, “Tất cả là lỗi của người khác”, “Tôi chẳng bao giờ gặp may” - nếu thường xuyên nói 3 câu này, bạn có thể đang tự giới hạn chính mình.

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