3 câu cửa miệng tưởng vô hại nhưng đang khiến cuộc sống của bạn mãi 'giậm chân tại chỗ'

Bạn đang thay đổi mà không nhận ra? 8 dấu hiệu rất dễ bỏ quaThâm cung bí sử -
GĐXH - Nếu bạn bỗng không còn hứng thú với những điều từng yêu thích, muốn rời khỏi vùng an toàn và nghĩ nhiều hơn về tương lai, có thể bạn đang chuyển mình.
Phụ nữ càng 'ích kỷ' ở 3 chuyện này, cuộc sống càng nhẹ lòng, hạnh phúcThâm cung bí sử -
GĐXH - Phụ nữ không nhất thiết phải hy sinh mọi thứ để được yêu thương. Biết “ích kỷ” đúng lúc, từ sức khỏe, lựa chọn cá nhân đến những mối quan hệ một chiều, lại là cách giúp họ giữ giá trị bản thân và sống nhẹ lòng hơn.
3 đặc điểm của người càng già càng giàu: Không cần kiếm thật nhiều tiền nhưng vẫn tích luỹ tài sản đều đặnThâm cung bí sử -
GĐXH - Không phải ai ngày càng giàu cũng bắt đầu với mức thu nhập cao. Điều quan trọng nằm ở cách họ giữ tiền, không ngừng nâng cao năng lực và tỉnh táo trước những quyết định tài chính.
3 thói quen dễ khiến con người tự đánh mất phúc lành, càng trưởng thành càng nên tránhThâm cung bí sử -
GĐXH - Một lời than phiền, một câu nói thiếu chừng mực hay thói quen luôn muốn giành phần hơn có thể chưa gây ra hậu quả ngay lập tức. Nhưng khi lặp lại đủ nhiều, những hành vi nhỏ ấy có thể khiến người khác mất thiện cảm, lòng tin cũng dần vơi đi.
Ai cũng có thể 'lỡ miệng', riêng 4 cung hoàng đạo này thì khôngThâm cung bí sử -
GĐXH - Trong 12 cung hoàng đạo, có những cung hoàng đạo đặc biệt kín tiếng, một khi đã được bạn bè gửi gắm bí mật thì rất khó để họ tiết lộ cho người khác.
Đời người có 3 chuyện, người khôn ngoan càng kín tiếng càng tốtThâm cung bí sử -
GĐXH - Càng trưởng thành càng hiểu, không phải chuyện gì trong cuộc sống cũng cần chia sẻ. Có 3 chuyện người khôn ngoan thường chọn giữ kín để bảo vệ sự riêng tư, các mối quan hệ và sự bình yên của chính mình.
Người khôn ngoan: 2 việc không quản, 3 chuyện không nói, 4 kiểu giúp đỡ nên biết từ chốiThâm cung bí sử -
GĐXH - Càng trưởng thành, người ta càng hiểu rằng sống khôn ngoan không chỉ nằm ở việc biết làm gì, mà còn ở khả năng biết điều gì nên tránh. Có những chuyện không cần can thiệp, có những lời không nên nói ra và có những lời nhờ vả dù thân đến đâu cũng cần biết cách từ chối.
Tuổi 30 bỏ ngoài tai lời chê 'bủn xỉn': Sau vài năm mới thấy quyết định đó đáng giá thế nàoThâm cung bí sử -
GĐXH - Ở tuổi 30, tôi nhận ra một điều rất thực tế: nếu không biết tiết kiệm, mức lương cao đến đâu cũng dễ "bốc hơi".
3 thói quen ứng xử độc hại khiến bạn mãi lận đậnThâm cung bí sử -
GĐXH - Đã bao giờ bạn rơi vào tình cảnh chuyện này chưa xong thì chuyện khác lại đến, làm gì cũng thấy không thuận lợi?. Nhiều lúc chúng ta đổ lỗi cho hoàn cảnh, cho vận may hoặc cho những người xung quanh. Nhưng nếu nhìn kỹ hơn, có những rắc rối lại bắt đầu từ cách mình cư xử với người khác mỗi ngày.
3 chuyện không nên nói, 3 việc không nên làm, 3 kiểu người không nên thânThâm cung bí sử -
GĐXH - Đi qua nửa đời người, nhiều người mới nhận ra một điều: Muốn cuộc sống bớt va vấp, đôi khi không cần làm điều gì quá lớn lao, chỉ cần biết lúc nào nên im lặng, việc gì không nên nhúng tay và người nào nên giữ khoảng cách.