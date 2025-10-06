3 phần thịt gà béo nhất, ăn nhiều gây đủ bệnh tật
Một số phần thịt gà chứa nhiều chất béo, ăn thường xuyên có thể gây tăng cân, dẫn tới nguy cơ mắc bệnh tim mạch.
Phao câu (25-30g mỡ trên 100g thịt)
Đây là phần chứa tuyến dầu, mang hương vị rất đặc trưng và đậm đà, được nhiều người ưa thích. Nhờ lớp mỡ tập trung, phần này cung cấp năng lượng cao và hỗ trợ hấp thu các vitamin tan trong chất béo như vitamin A, D, E, K. Mỡ gà chứa một phần axit béo không bão hòa đơn - nếu dùng điều độ - có thể có lợi cho tim mạch so với các loại mỡ bão hòa từ động vật khác.
Tuy nhiên, phao câu có lượng mỡ rất cao, calo lớn, ăn thường xuyên có thể khiến bạn dư thừa năng lượng, tăng cân và tăng LDL cholesterol - một trong những yếu tố nguy cơ dẫn tới bệnh tim mạch. Do vị trí có tuyến dầu, nếu không xử lý kỹ phần này, có thể còn tồn dư chất bẩn hoặc mùi hôi. Người có bệnh mỡ máu, gan nhiễm mỡ, bệnh tim mạch nên hạn chế ăn phao câu.
Cánh gà (19-20 g mỡ trên 100g)
Theo Medical News Today, cánh gà là phần thịt phổ biến trong nhiều món ăn vì độ mềm, mọng nước và dễ thấm gia vị. Nhờ lớp mỡ và da, cánh gà khi nướng, chiên hoặc sốt giữ độ mềm tốt. Cánh gà cũng cung cấp protein, sắt, kẽm và vitamin nhóm B, góp phần vào việc duy trì cơ bắp và hệ miễn dịch.
Với khoảng 19-20 g mỡ mỗi 100g thịt, cánh gà mang theo một lượng calo lớn. Da cánh chứa nhiều chất béo bão hòa, có thể làm tăng LDL cholesterol nếu tiêu thụ nhiều. Nếu chế biến bằng chiên sâu, phủ bột hoặc sốt béo, cánh gà càng hấp thu dầu mỡ, làm gia tăng nguy cơ béo phì, rối loạn mỡ máu và bệnh tim mạch.
Đùi gà (14-15,5g mỡ trên 100g)
Đùi gà là phần thịt nâu chứa nhiều sắt, kẽm và vitamin B6, B12 rất có ích cho quá trình tạo máu và chuyển hóa năng lượng. Phần mỡ trong đùi giúp giữ ẩm khi nấu, làm cho món ăn không bị khô, ngon miệng hơn so với các phần nạc.
Mặc dù ít mỡ hơn cánh và phao câu, đùi gà vẫn có lượng mỡ đáng kể. Nếu bạn ăn đùi gà quá thường xuyên mà không kiểm soát khẩu phần, dễ dẫn tới dư năng lượng. Da đùi chứa chất béo bão hòa, nếu nướng chiên quá lửa hoặc cháy có thể sinh ra các hợp chất như hydrocarbon thơm đa vòng (HCAs) và sản phẩm glycation (AGEs) gây viêm hoặc tăng nguy cơ ung thư nếu ăn lâu dài.
Để ăn gà một cách khoa học, bạn nên:
- Ưu tiên ăn ức gà, hạn chế dùng dầu mỡ chế biến (luộc, hấp, nướng nhẹ).
- Dùng các phần có mỡ (cánh, đùi, phao câu) vừa phải, trong những dịp đặc biệt.
- Loại bỏ da khi có thể hoặc chỉ ăn phần nhỏ da.
- Kết hợp nhiều rau xanh, ngũ cốc nguyên hạt và kiểm soát tổng năng lượng tiêu thụ.
Bằng cách ăn như trên, bạn vừa thưởng thức được hương vị đa dạng của thịt gà vừa giữ cân bằng dinh dưỡng và bảo vệ sức khỏe lâu dài.
