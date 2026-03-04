Muốn da săn chắc, chậm lão hóa: Bác sĩ khuyên bổ sung ngay thực phẩm này, nhiều lợi ích mà ít ai biết

Ăn gân bò có tốt không? Góc nhìn y khoa về lợi ích của gân bò đối với sức khỏe

Gân bò là nguyên liệu quen thuộc trong nhiều món ăn như bún bò, phở, lẩu hay các món hầm. Nhờ độ dai giòn đặc trưng, gân bò thường được yêu thích bởi hương vị và cảm giác "đã miệng". Tuy nhiên, bên cạnh yếu tố ẩm thực, nhiều người quan tâm đến giá trị dinh dưỡng của gân bò, đặc biệt là hàm lượng collagen và protein.

Theo chia sẻ từ ThS.BS Nguyễn Vũ Bình (Giảng viên Đại học Y Hà Nội), nếu được chế biến hợp lý và sử dụng với tần suất phù hợp, gân bò có thể mang lại một số lợi ích nhất định cho sức khỏe, đặc biệt liên quan đến làn da, hệ xương khớp và khả năng phục hồi cơ thể.

Gân bò chứa collagen tự nhiên giúp hỗ trợ da săn chắc và góp phần làm chậm quá trình lão hóa khi sử dụng hợp lý.

Những lợi ích từ gân bò mà ít người biết

Gân bò giúp hỗ trợ da săn chắc, góp phần làm chậm quá trình lão hóa

Collagen là một trong những thành phần cấu trúc quan trọng của da, giúp duy trì độ đàn hồi và độ săn chắc. Gân bò chứa hàm lượng collagen tự nhiên đáng kể vì đây là phần mô liên kết của động vật.

Theo phân tích y khoa, collagen đóng vai trò như "khung nâng đỡ" cho làn da. Khi cơ thể được bổ sung đầy đủ protein và collagen từ thực phẩm tự nhiên, quá trình tổng hợp collagen nội sinh có thể được hỗ trợ tốt hơn. Điều này góp phần hạn chế tình trạng da chảy xệ, hình thành nếp nhăn sớm và giúp da trông khỏe mạnh hơn từ bên trong.

Việc bổ sung collagen từ nguồn thực phẩm như gân bò được xem là cách tiếp cận tự nhiên, an toàn và bền vững hơn so với việc lạm dụng các sản phẩm bổ sung không rõ nguồn gốc. Tuy nhiên, hiệu quả còn phụ thuộc vào chế độ ăn tổng thể, khả năng hấp thu và lối sống của mỗi người.

Gân bò tốt cho xương khớp và mô liên kết

Collagen và protein trong gân bò có vai trò quan trọng đối với xương khớp và khả năng phục hồi cơ thể sau vận động.

Không chỉ có vai trò với da, collagen còn là thành phần cấu tạo nên sụn khớp, dây chằng và gân. Đây là những cấu trúc giúp cơ thể vận động linh hoạt và ổn định.

Khi tuổi tác tăng lên, lượng collagen tự nhiên trong cơ thể giảm dần, làm tăng nguy cơ thoái hóa khớp, khô khớp hoặc đau nhức khi vận động. Việc bổ sung thực phẩm giàu collagen như gân bò, nếu ăn đúng cách và kết hợp với chế độ vận động hợp lý, có thể hỗ trợ duy trì sự linh hoạt của khớp.

Tuy nhiên, cần hiểu rằng gân bò không phải là "thuốc điều trị" bệnh xương khớp. Đây chỉ là một phần trong chế độ dinh dưỡng hỗ trợ. Người có bệnh lý xương khớp vẫn cần tuân thủ phác đồ điều trị và tư vấn chuyên môn từ bác sĩ.

Hỗ trợ hệ cơ và phục hồi sau vận động

Bên cạnh collagen, gân bò cũng cung cấp một lượng protein nhất định. Protein là thành phần thiết yếu để xây dựng và sửa chữa mô cơ.

Đối với người chơi thể thao, lao động nặng hoặc tập luyện cường độ cao, việc bổ sung đủ protein giúp cơ thể phục hồi nhanh hơn sau vận động, giảm tình trạng mệt mỏi và duy trì sức bền. Khi kết hợp gân bò cùng các nguồn đạm khác như thịt nạc, cá, trứng hoặc đậu, cơ thể sẽ có điều kiện tối ưu để tái tạo mô cơ và duy trì khối cơ ổn định.

Dù vậy, gân bò không nên là nguồn đạm duy nhất trong khẩu phần. Một chế độ ăn cân bằng với đa dạng thực phẩm vẫn là nguyên tắc quan trọng trong dinh dưỡng.

Góp phần tăng cường miễn dịch

Trong gân bò có chứa một số khoáng chất như kẽm và magie. Đây là những vi chất tham gia vào nhiều quá trình sinh học quan trọng, bao gồm hoạt động của hệ miễn dịch.

Kẽm đóng vai trò trong quá trình sản sinh và hoạt hóa tế bào miễn dịch, trong khi magie tham gia vào hoạt động của enzym và hỗ trợ cân bằng chuyển hóa. Khi được cung cấp đầy đủ qua thực phẩm, các khoáng chất này giúp cơ thể duy trì hàng rào bảo vệ tự nhiên, giảm nguy cơ mắc các bệnh thông thường và hỗ trợ hồi phục sau ốm.

Theo chuyên gia y khoa, ăn gân bò đúng cách có thể bổ sung vi chất như kẽm, magie, hỗ trợ tăng cường miễn dịch tự nhiên.

Tuy nhiên, giá trị khoáng chất từ gân bò chỉ chiếm một phần trong nhu cầu hàng ngày. Do đó, việc duy trì chế độ ăn đa dạng, giàu rau xanh, trái cây và ngũ cốc nguyên hạt vẫn là nền tảng của hệ miễn dịch khỏe mạnh.

Từ góc nhìn y khoa, gân bò là thực phẩm có giá trị dinh dưỡng nhất định, đặc biệt nhờ hàm lượng collagen và protein tự nhiên. Theo chia sẻ của ThS.BS Nguyễn Vũ Bình, nếu sử dụng hợp lý, gân bò có thể hỗ trợ làn da săn chắc hơn, góp phần bảo vệ xương khớp, phục hồi cơ thể sau vận động và tăng cường miễn dịch.

Tuy nhiên, gân bò không phải "thần dược" chống lão hóa hay điều trị bệnh. Hiệu quả dinh dưỡng phụ thuộc vào tổng thể chế độ ăn uống, lối sống và tình trạng sức khỏe của mỗi người. Ăn đa dạng, cân bằng và phù hợp với thể trạng vẫn là nguyên tắc quan trọng nhất để duy trì một cơ thể khỏe mạnh lâu dài.