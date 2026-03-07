Người phụ nữ 58 tuổi phát hiện ung thư buồng trứng từ dấu hiệu nhiều chị em Việt bỏ qua

Ung thư buồng trứng nhưng vẫn nghĩ mình bị rối loạn tiêu hóa

Bà Trần phát hiện mắc ung thư buồng trứng ở tuổi 58 tuổi cho biết, trong khoảng nửa năm gần đây bà thường xuyên cảm thấy bụng hơi chướng, ăn uống không còn ngon miệng như trước. Do đang trong giai đoạn mãn kinh, bà nghĩ đây chỉ là những thay đổi sinh lý bình thường nên không quá lo lắng.

Tuy nhiên khoảng một tháng gần đây, tình trạng đầy bụng ngày càng rõ rệt. Vùng bụng dưới thậm chí có thể sờ thấy một khối cứng nhưng lại không gây đau.

Lo lắng trước dấu hiệu bất thường này, gia đình đã đưa bà đến bệnh viện kiểm tra. Kết quả thăm khám cho thấy bà mắc ung thư buồng trứng ở giai đoạn trung bình.

Khi bác sĩ hỏi kỹ về tiền sử bệnh, bà Trần mới nhớ ra rằng khoảng nửa năm trước cơ thể đã xuất hiện một số dấu hiệu lạ. Ngoài cảm giác đầy bụng kéo dài, bà từng nhiều lần bị đau lưng âm ỉ không rõ nguyên nhân và thường xuyên cảm thấy mệt mỏi hơn bình thường.

Những triệu chứng này ban đầu khá nhẹ nên bà gần như bỏ qua. Chỉ khi được chẩn đoán bệnh, bà mới nhận ra đó có thể chính là những tín hiệu cảnh báo sớm của ung thư buồng trứng.

Những dấu hiệu cảnh báo ung thư buồng trứng phụ nữ không nên bỏ qua

Theo các chuyên gia, ung thư buồng trứng là một trong những bệnh ung thư phụ khoa nguy hiểm vì thường diễn tiến âm thầm và ít biểu hiện rõ ràng ở giai đoạn đầu.

Phần lớn bệnh nhân chỉ được phát hiện khi bệnh đã tiến triển. Tuy nhiên, trong một số trường hợp cơ thể vẫn có thể xuất hiện những dấu hiệu cảnh báo sớm.

Các triệu chứng thường gặp có thể bao gồm cảm giác khó chịu hoặc đau ở vùng bụng dưới, rối loạn tiêu hóa như buồn nôn, táo bón hoặc tiêu chảy kéo dài. Một số phụ nữ còn thường xuyên đi tiểu do khối u gây áp lực lên bàng quang.

Ngoài ra, người bệnh có thể xuất hiện tình trạng ăn kém, nhanh no, cảm giác đầy bụng ngay cả sau bữa ăn nhẹ hoặc thay đổi cân nặng bất thường không rõ nguyên nhân.

Ở phụ nữ sau mãn kinh, chảy máu âm đạo bất thường hoặc thay đổi chu kỳ kinh nguyệt trước đó cũng có thể là dấu hiệu cần được kiểm tra sớm. Một số trường hợp còn xuất hiện đau khi quan hệ tình dục.

Các chuyên gia khuyến cáo khi những triệu chứng này kéo dài nhiều tuần và không cải thiện, phụ nữ nên đi khám sớm để loại trừ nguy cơ ung thư buồng trứng.

Những yếu tố làm tăng nguy cơ ung thư buồng trứng

Hiện nay nguyên nhân chính xác gây ung thư buồng trứng vẫn chưa được xác định rõ. Tuy nhiên nhiều nghiên cứu cho thấy một số yếu tố có thể làm tăng nguy cơ mắc bệnh.

Trong đó, yếu tố di truyền đóng vai trò quan trọng. Những phụ nữ có mẹ hoặc chị em ruột từng mắc ung thư buồng trứng có nguy cơ mắc bệnh cao hơn bình thường. Ngoài ra, tiền sử gia đình có người mắc ung thư vú hoặc ung thư đại tràng cũng được cho là có liên quan.

Tuổi tác cũng là yếu tố nguy cơ đáng chú ý. Khả năng mắc ung thư buồng trứng thường tăng theo tuổi và phổ biến hơn ở phụ nữ trên 50 tuổi, đặc biệt là sau 60 tuổi.

Bên cạnh đó, phụ nữ chưa từng mang thai hoặc sinh con cũng có nguy cơ mắc bệnh cao hơn so với những người đã từng sinh con.

Một số nghiên cứu cho thấy việc sử dụng thuốc kích thích phóng noãn trong điều trị hiếm muộn hoặc điều trị hormone thay thế sau mãn kinh cũng có thể làm tăng nguy cơ mắc bệnh, dù mối liên quan này vẫn đang được tiếp tục nghiên cứu.

Ngoài ra, một số nghiên cứu cũng ghi nhận việc sử dụng bột talc thường xuyên ở vùng sinh dục có thể liên quan đến nguy cơ ung thư buồng trứng, dù bằng chứng khoa học vẫn chưa hoàn toàn thống nhất.

Phụ nữ cần là gì để phát hiện sớm ung thư buồng trứng

Các chuyên gia cho biết ung thư buồng trứng nếu được phát hiện sớm có thể nâng cao hiệu quả điều trị và cải thiện tiên lượng sống cho người bệnh.

Vì vậy, phụ nữ – đặc biệt là người trên 40 tuổi hoặc đã bước vào giai đoạn mãn kinh – nên duy trì khám phụ khoa định kỳ để phát hiện sớm các bất thường.

Khi xuất hiện các triệu chứng kéo dài như đầy bụng, đau bụng dưới, rối loạn tiêu hóa, tiểu nhiều hoặc mệt mỏi không rõ nguyên nhân, người bệnh không nên chủ quan mà cần đến cơ sở y tế để được thăm khám kịp thời.

Phát hiện sớm và điều trị đúng thời điểm vẫn là yếu tố quan trọng giúp kiểm soát ung thư buồng trứng và giảm nguy cơ biến chứng nguy hiểm.