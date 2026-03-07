Top 6 loại thịt nhiều protein, ít chất béo
Việc lựa chọn các loại thịt tốt cho sức khỏe nhất có thể giúp cân bằng lượng protein nạp vào mà không làm tăng đáng kể lượng chất béo. Các phần thịt nạc cung cấp protein chất lượng cao để hỗ trợ duy trì cơ bắp, tạo cảm giác no và sức khỏe tổng thể, đồng thời kiểm soát lượng chất béo bão hòa.
Dưới đây là một số thông tin tham khảo về 6 loại thịt cung cấp nhiều protein và ít chất béo được đăng tải trên trang verywellhealth giúp bạn đọc có thêm lựa chọn dinh dưỡng phù hợp:
1. Ức gà tây, ức gà không da giàu protein
Ức gà tây không da: Với chỉ 136 calo, 29,5 g protein và chưa đến 2 g chất béo trên mỗi khẩu phần khoảng 100 g , ức gà tây không da đứng đầu danh sách các loại thịt tốt cho sức khỏe nhất. Giữ lượng calo và chất béo thấp bằng cách sử dụng gia vị khô để tạo hương vị cho ức gà tây.
Ức gà không da: Với 165 calo, 31 g protein và 3,5 g chất béo trên mỗi khẩu phần khoảng 100 g , ức gà không da cung cấp một lượng protein dồi dào trong khi vẫn giữ lượng calo ở mức hợp lý. Hãy thử nướng, áp chảo hoặc luộc ức gà để giữ hàm lượng chất béo thấp và tránh nhàm chán.
2. Thịt nai
Thịt nai là lựa chọn tuyệt vời cho loại thịt giàu protein, ít chất béo, với mỗi khẩu phần khoảng 100 g cung cấp 150 calo, 30 g protein và chưa đến 2,5 g chất béo. Mỗi khẩu phần thịt nai cũng chứa 4 miligam sắt, bằng một nửa lượng khuyến nghị hàng ngày cho nam giới và 22% giá trị hàng ngày cho nữ giới. Sắt giúp vận chuyển oxy khắp cơ thể, hỗ trợ duy trì năng lượng.
3. Thịt bò rừng
Bò rừng, là một trong những loài động vật có vú lớn nhất ở Bắc Mỹ. Thịt bò rừng có vị ngọt hơn, đậm đà hơn và mềm hơn thịt bò. Mỗi khẩu phần khoảng 100 g chứa 143 calo, 28 g protein và gần 2,5 g chất béo, khiến nó trở thành một lựa chọn ít chất béo và giàu protein hơn thịt bò. Bò rừng là một nguồn cung cấp vitamin B12 đáng kể, cung cấp gần 3 microgam mỗi khẩu phần, nhiều hơn lượng khuyến nghị là 2,4 microgam. Vitamin B12 rất cần thiết cho chức năng hệ thần kinh, sự hình thành hồng cầu và sản xuất năng lượng.
4. Thịt thăn lợn
Thịt thăn lợn là một trong những phần thịt nạc nhất và có hàm lượng chất béo tương đương với ức gà không da. Một khẩu phần khoảng 100 g cung cấp 143 calo, 26 g protein và 3,5 g chất béo. Mỗi khẩu phần cung cấp 80 - 86% giá trị hàng ngày của vitamin B1 (thiamin), một chất dinh dưỡng thiết yếu cho quá trình chuyển hóa năng lượng. Thịt thăn lợn rất dễ kết hợp với nhiều loại gia vị và cách chế biến khác nhau.
5. Thịt bò nạc
Thịt bò nạc cung cấp protein chất lượng cao trong khi chứa ít chất béo hơn so với các phần thịt có nhiều vân mỡ. Một khẩu phần 3,5 khoảng 100 g thịt bò xay nạc 97% cung cấp 175 calo, 29,5 g protein và 5,5 g chất béo. Hàm lượng chất béo trong thịt bò nạc khác nhau, vì vậy bạn có thể chọn loại phù hợp nhất với mục tiêu sức khỏe, sở thích và phong cách nấu nướng của mình. Chọn thịt bò được dán nhãn "thăn" hoặc "đùi" đảm bảo phần thịt nạc hơn và giúp hạn chế lượng chất béo bão hòa.
6. Sườn thăn lợn
Với 173 calo, 27 g protein và 6 g chất béo trên mỗi khẩu phần 100 g, sườn thăn lợn là loại thịt nhiều mỡ nhất trong danh sách này. Nhưng nếu bỏ hết phần mỡ có thể nhìn thấy trước khi nấu sẽ làm thay đổi thành phần dinh dưỡng và giúp giảm lượng chất béo bão hòa. Kết hợp với rau và ngũ cốc nguyên hạt sẽ tạo ra một đĩa ăn cân bằng, chứa chất xơ giúp bạn cảm thấy no và hài lòng.
