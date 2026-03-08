5 sai lầm khi uống nước có thể gây suy thận, nhiều người Việt vẫn mắc phải

Bất ngờ nguyên nhân gây suy thận: Do uống quá nhiều nước

Nhiều người cho rằng uống càng nhiều nước càng tốt cho sức khỏe và giúp "thanh lọc cơ thể". Tuy nhiên, theo các bác sĩ, thói quen uống nước không đúng cách có thể gây áp lực lên thận và làm tăng nguy cơ suy thận nếu kéo dài.

Một trường hợp điển hình là ông Lý (46 tuổi, Trung Quốc), được đưa vào bệnh viện trong tình trạng buồn nôn, phù nề và mệt mỏi kéo dài. Trước đó nhiều ngày, ông liên tục uống nước với số lượng lớn và đi vệ sinh thường xuyên nhưng không nghĩ đó là dấu hiệu bất thường.

Ông Lý tin rằng uống thật nhiều nước sẽ giúp cơ thể đào thải độc tố nên đặt mục tiêu mỗi ngày phải uống ít nhất 4 lít nước. Điện thoại của ông thậm chí được cài chuông báo mỗi giờ để nhắc uống nước, dù có cảm thấy khát hay không.

Ảnh minh họa.

Tuy nhiên, việc uống nước liên tục khiến ông đi tiểu rất nhiều lần trong ngày, thậm chí phải thức dậy 3 - 4 lần mỗi đêm. Khi các triệu chứng như buồn nôn, mệt mỏi và phù nề xuất hiện rõ rệt, gia đình mới đưa ông đến bệnh viện.

Kết quả kiểm tra cho thấy chức năng hai thận của ông đã suy giảm nghiêm trọng.

Theo các bác sĩ, trường hợp của ông Lý không phải hiếm gặp. Nhiều người hiện nay đang hiểu sai về việc uống nước, vô tình hình thành những thói quen có thể gây hại cho thận.

Dấu hiệu cảnh báo bạn đang uống quá nhiều nước

Trong điều kiện bình thường, cơ thể khỏe mạnh với hệ thống điều hòa khát ở não, thận và tim hoạt động tốt có thể dung nạp tối đa khoảng 7 lít nước mỗi ngày, nhưng không nên uống quá 1,5 lít mỗi giờ. Khi lượng nước vượt quá khả năng xử lý của cơ thể, nguy cơ ngộ độc nước có thể xảy ra.

Lúc này, thận phải làm việc quá sức, các tế bào thận có thể tạm thời sưng lên. Đồng thời, não bị phù nề khiến áp lực nội sọ tăng, vì vậy đau đầu thường là dấu hiệu sớm của việc uống quá nhiều nước.

Ngoài ra, người uống quá nhiều nước có thể gặp các triệu chứng như chuột rút cơ, mệt mỏi do rối loạn điện giải (natri, kali), buồn nôn hoặc phù chân. Trong những trường hợp nặng, tình trạng hạ natri máu có thể dẫn đến buồn ngủ kéo dài, ảo giác, co giật, thậm chí hôn mê và tử vong.

5 sai lầm khi uống nước có thể gây suy thận

Ảnh minh họa.

Chỉ uống nước khi cảm thấy khát

Một trong những sai lầm phổ biến là chỉ uống nước khi cơ thể cảm thấy khát. Thực tế, khi xuất hiện cảm giác khát, cơ thể đã rơi vào tình trạng thiếu nước nhẹ.

Lúc này, nồng độ các chất thải trong nước tiểu tăng lên, làm tăng nguy cơ hình thành sỏi thận, nhiễm trùng đường tiết niệu và nhiều vấn đề sức khỏe khác.

Các chuyên gia khuyến cáo mỗi người nên chủ động uống nước đều đặn trong ngày thay vì chờ đến khi khát mới uống.

Uống quá nhiều nước trong một lần

Theo tiến sĩ Pritam Moon, bác sĩ tư vấn tại Bệnh viện Wockhardt (Ấn Độ), uống một lượng lớn nước trong thời gian ngắn là thói quen không tốt cho sức khỏe.

Khi uống quá nhiều nước cùng lúc, thận phải làm việc quá tải để lọc và đào thải lượng nước dư thừa. Điều này có thể khiến các chất khoáng trong nước tiểu dễ lắng đọng hơn, làm tăng nguy cơ hình thành sỏi thận.

Thay vì uống nhiều nước một lúc, nên uống từng ngụm nhỏ và chia đều lượng nước trong ngày để cơ thể hấp thụ tốt hơn.

Uống không đủ nước

Thiếu nước kéo dài cũng là một trong những nguyên nhân làm tăng nguy cơ mắc các bệnh lý về thận.

Theo các chuyên gia, nước đóng vai trò quan trọng trong việc giúp thận đào thải các chất độc và natri ra khỏi cơ thể. Khi cơ thể không được cung cấp đủ nước, các chất thải có thể tích tụ lại và gây tổn thương thận theo thời gian.

Ngoài ra, uống không đủ nước cũng làm tăng nguy cơ hình thành sỏi thận và nhiễm trùng đường tiết niệu.

Đối với người khỏe mạnh, việc duy trì khoảng 1,5–2 lít nước mỗi ngày được xem là mức phù hợp để hỗ trợ hoạt động của thận.

Uống nước sát giờ đi ngủ

Nhiều người có thói quen uống nhiều nước trước khi đi ngủ để tránh cảm giác khát vào ban đêm. Tuy nhiên, thói quen này có thể gây gián đoạn giấc ngủ do phải thức dậy nhiều lần để đi vệ sinh.

Theo các chuyên gia về giấc ngủ, việc uống nước ngay trước khi ngủ còn làm tăng áp lực lên thận, khiến cơ quan này phải hoạt động trong thời gian cơ thể cần nghỉ ngơi và phục hồi.

Vì vậy, nên hạn chế uống nhiều nước trong khoảng một đến hai giờ trước khi đi ngủ.

Thay nước lọc bằng các loại đồ uống khác

Không ít người cho rằng cà phê, nước ngọt hay nước ép trái cây cũng có thể thay thế nước lọc. Tuy nhiên, những loại đồ uống này không phải là nguồn nước lý tưởng cho cơ thể.

Các loại nước ngọt và đồ uống có đường thường chứa nhiều đường và chất bảo quản, có thể gây áp lực lên thận và làm tăng nguy cơ hình thành sỏi thận.

Ngoài ra, việc tiêu thụ nhiều đồ uống có đường cũng có thể làm tăng nồng độ axit uric trong máu, từ đó làm tăng nguy cơ mắc các bệnh như tăng huyết áp, tiểu đường hoặc gout – những yếu tố có thể ảnh hưởng tiêu cực đến chức năng thận.

Cách uống nước giúp bảo vệ chức năng thận, ngăn ngừa suy thận

Các chuyên gia cho biết nước đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì hoạt động bình thường của thận. Tuy nhiên, việc uống nước cần được thực hiện đúng cách và phù hợp với nhu cầu của cơ thể.

Uống quá nhiều nước không phải lúc nào cũng tốt, đặc biệt nếu vượt quá khả năng xử lý của thận. Ngược lại, uống quá ít nước cũng có thể khiến thận phải làm việc vất vả hơn để lọc các chất thải.

Duy trì thói quen uống nước hợp lý, chia đều trong ngày và ưu tiên nước lọc vẫn là cách đơn giản nhất để bảo vệ sức khỏe thận và giảm nguy cơ suy thận về lâu dài.