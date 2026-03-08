Người đàn ông 68 tuổi phát hiện ung thư tuyến tiền liệt từ dấu hiệu nhiều nam giới Việt bỏ qua

Phát hiện ung thư tuyến tiền liệt từ triệu chứng tiểu khó kéo dài

Ông Cường, 68 tuổi, có tình trạng tiểu khó và tiểu đêm kéo dài nhiều năm. Ban đầu, khi đi khám tại một bệnh viện, ông được chẩn đoán phì đại tuyến tiền liệt (u xơ tuyến tiền liệt) và được kê thuốc điều trị.

Tuy nhiên sau một thời gian sử dụng thuốc, các triệu chứng không cải thiện mà còn nặng hơn. Ông bắt đầu xuất hiện tình trạng tia tiểu yếu, mỗi lần đi tiểu phải rặn mới có thể tiểu được.

Lo lắng trước những biểu hiện bất thường này, ông quyết định đến Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM để kiểm tra lại.

Ảnh: BVCC

Tại đây, TS.BS Nguyễn Hoàng Đức, Trưởng khoa Tiết niệu, Trung tâm Tiết niệu – Thận học – Nam khoa, chỉ định ông thực hiện xét nghiệm PSA (kháng nguyên đặc hiệu tuyến tiền liệt).

Kết quả cho thấy chỉ số PSA của bệnh nhân lên tới 28 ng/mL, cao gấp 7 lần so với mức bình thường (dưới 4 ng/mL). Chụp cộng hưởng từ (MRI) tiếp tục ghi nhận tuyến tiền liệt có thể tích gần 100 ml, trong khi kích thước bình thường chỉ khoảng 20–30 ml.

Khối tuyến tiền liệt phì đại lồi sâu vào lòng bàng quang, gây biến dạng cổ bàng quang và làm thay đổi cấu trúc giải phẫu vùng chậu. Điều này khiến việc phẫu thuật trở nên phức tạp hơn, đòi hỏi kiểm soát chặt chẽ cổ bàng quang và cơ thắt niệu đạo để giảm nguy cơ tiểu không kiểm soát sau mổ.

Theo bác sĩ Đức, phì đại tuyến tiền liệt lành tính và ung thư tuyến tiền liệt là hai bệnh lý khác nhau nhưng hoàn toàn có thể tồn tại đồng thời. Điều đáng chú ý là triệu chứng ban đầu của cả hai bệnh đều khá giống nhau như tiểu khó, tiểu đêm, tia tiểu yếu nên dễ khiến người bệnh nhầm lẫn.

Trong nhiều trường hợp, khối ung thư có thể phát triển âm thầm trong nhu mô tuyến tiền liệt. Nếu không thực hiện các xét nghiệm chuyên sâu như PSA hoặc chụp hình ảnh, bệnh có thể bị bỏ sót trong thời gian dài.

Phẫu thuật bằng robot để điều trị triệt căn ung thư

Ảnh minh họa.

Sau khi đánh giá tình trạng bệnh, bác sĩ quyết định phẫu thuật cắt tuyến tiền liệt tận gốc nhằm điều trị triệt căn khi khối ung thư vẫn còn khu trú.

Với hệ thống robot phẫu thuật, hình ảnh vùng mổ được phóng đại ba chiều với độ chính xác cao, giúp bác sĩ thao tác linh hoạt trong không gian hẹp của tiểu khung. Phương pháp này đặc biệt phù hợp với các trường hợp tuyến tiền liệt kích thước lớn hoặc có biến dạng giải phẫu.

Trong ca mổ, bác sĩ điều khiển các cánh tay robot bóc tách bàng quang khỏi mặt trước tuyến tiền liệt, đồng thời kiểm soát hệ thống mạch máu nuôi để hạn chế chảy máu.

Do tuyến tiền liệt của bệnh nhân có kích thước lớn và lồi vào lòng bàng quang, bác sĩ phải thao tác tỉ mỉ từng lớp mô để cắt rời toàn bộ tuyến tiền liệt và túi tinh. Sau đó, cổ bàng quang được nối lại với niệu đạo bằng mũi khâu liên tục nhằm đảm bảo kín nước tiểu.

Sau gần ba giờ phẫu thuật, khối ung thư được loại bỏ hoàn toàn và các cấu trúc quan trọng quanh niệu đạo được bảo tồn tối đa.

Một ngày sau phẫu thuật, ông Cường gần như không còn đau, có thể tự đi lại và được xuất viện sau hai ngày theo dõi.

Ai có nguy cơ mắc ung thư tuyến tiền liệt

Theo các bác sĩ, ung thư tuyến tiền liệt là bệnh ác tính khá phổ biến ở nam giới, đặc biệt ở nhóm tuổi trên 50. Tuy nhiên, các biểu hiện ban đầu thường giống với phì đại tuyến tiền liệt lành tính nên nhiều người chủ quan hoặc điều trị theo hướng bệnh lành tính trong thời gian dài.

Ở giai đoạn sớm khi khối u còn khu trú, bệnh có tiên lượng điều trị tốt nếu được phát hiện và can thiệp kịp thời bằng phẫu thuật hoặc xạ trị. Ngược lại, khi ung thư đã xâm lấn hoặc di căn, việc điều trị sẽ phức tạp hơn và chủ yếu nhằm kiểm soát tiến triển bệnh.

Bác sĩ khuyến cáo nam giới nên đi khám khi xuất hiện các dấu hiệu rối loạn tiểu tiện kéo dài. Ngoài ra, những người có nguy cơ cao như nam giới trên 45 tuổi có tiền sử gia đình mắc bệnh, hoặc người trên 40 tuổi mang đột biến gene BRCA2 cần thực hiện xét nghiệm PSA định kỳ để tầm soát sớm ung thư tuyến tiền liệt và tránh bỏ lỡ thời điểm điều trị tối ưu.