Chậm kinh sau ngừng biện pháp tránh thai nội tiết tố có đáng lo?

Chậm kinh nguyệt sau ngừng sử dụng các biện pháp tránh thai là tình trạng phổ biến khiến nhiều chị em phụ nữ rơi vào tâm trạng lo lắng, bất an.

Theo ThS.BS Lê Quang Dương - Giám đốc Trung tâm Phát triển Sức khỏe Bền vững (VietHealth), hiện tượng này không chỉ đơn thuần là do cơ thể đang điều chỉnh lại nội tiết tố mà còn có thể là dấu hiệu cảnh báo của nhiều vấn đề sức khỏe tiềm ẩn khác. Việc hiểu rõ các nguyên nhân gốc rễ sẽ giúp chị em chủ động hơn trong việc chăm sóc sức khỏe sinh sản và có hướng xử lý kịp thời.

1. Tại sao ngừng biện pháp tránh thai nội tiết tố lại chậm kinh?

Có nhiều nguyên nhân chậm kinh sau ngừng thuốc tránh thai.

ThS.BS Lê Quang Dương cho biết, thực tế, kinh nguyệt khi dùng thuốc tránh thai hàng ngày thường là "kinh nguyệt giả". Thuốc ức chế quá trình rụng trứng tự nhiên và tạo ra một chu kỳ nhân tạo. Khi ngừng biện pháp tránh thai, cơ thể cần thời gian để hệ thống nội tiết "tỉnh giấc" và tự vận hành trở lại. Thông thường, phải mất từ 3 đến 6 chu kỳ để buồng trứng hoạt động ổn định. Tuy nhiên, nếu quá thời gian này mà "đèn đỏ" vẫn chưa trở lại, đó là lúc chúng ta cần tìm hiểu các nguyên nhân sâu xa hơn.

2. 7 nguyên nhân gây chậm kinh sau ngừng biện pháp tránh thai nội tiết tố

Dưới góc độ chuyên môn, có 7 "thủ phạm" chính thường xuyên can thiệp vào chu kỳ của chị em sau khi ngừng các biện pháp tránh thai:

Căng thẳng (stress)

Những áp lực từ công việc hoặc biến cố cuộc sống tác động trực tiếp đến vùng dưới đồi – nơi điều khiển các hormone sinh dục . Nếu vừa ngừng thuốc vừa gặp stress nặng, cơ thể sẽ ưu tiên "sinh tồn" hơn là "sinh sản", dẫn đến việc trì hoãn rụng trứng.

Chỉ số khối cơ thể (BMI) quá thấp

Phụ nữ có chỉ số cơ thể (BMI) dưới 18 thường đối mặt với tình trạng vô kinh thứ phát. Lượng mỡ cơ thể quá thấp khiến hormone estrogen không được sản xuất đủ để làm dày niêm mạc tử cung , gây mất kinh hoàn toàn.

Thừa cân và béo phì

Ngược lại với thiếu cân, chỉ số BMI trên 35 lại gây ra sự dư thừa insulin và các hormone khác. Sự mất cân bằng này làm gián đoạn tín hiệu rụng trứng, khiến chu kỳ trở nên "đỏng đảnh" và khó dự đoán.

Hội chứng buồng trứng đa nang

Đây là nguyên nhân hàng đầu. Nhiều người dùng thuốc tránh thai để che giấu các triệu chứng của Hội chứng buồng trứng đa nang (như mụn, kinh không đều). Khi ngừng thuốc, "chiếc mặt nạ" này rơi xuống, nồng độ androgen tăng cao khiến kinh nguyệt lập tức bị đình trệ.

Sự xuất hiện của polyp hoặc u xơ tử cung

Các khối u lành tính này phản ứng rất nhạy với sự biến động hormone. Chúng có thể gây ra hiện tượng ra máu lấm tấm giữa kỳ kinh hoặc làm gián đoạn chu kỳ bình thường, đôi khi kèm theo những cơn đau lưng dưới khó chịu.

Rối loạn tuyến giáp

Tuyến giáp được ví như "nhạc trưởng" của quá trình trao đổi chất. Dù bạn bị cường giáp hay suy giáp, nồng độ hormone tuyến giáp bất thường đều có thể khiến chu kỳ kinh nguyệt dừng lại đột ngột.

Mang thai

Nhiều chị em lầm tưởng rằng phải có kinh trở lại thì mới có thể mang thai. Thực tế, phụ nữ có thể thụ thai ngay trong lần rụng trứng đầu tiên sau khi ngừng thuốc. Nếu chậm kinh kèm kết quả thử thai âm tính, hãy chờ thêm vài ngày và thử lại hoặc đi siêu âm.

3. Lời khuyên từ chuyên gia: Khi nào cần đi khám?

ThS.BS Lê Quang Dương chia sẻ, điều quan trọng nhất là các chị em lắng nghe cơ thể. Hãy duy trì lối sống lành mạnh, kiểm soát cân nặng và giảm thiểu stress. Nếu sau 3 tháng ngừng biện pháp tránh thai mà kinh nguyệt vẫn không xuất hiện, hoặc gặp các triệu chứng như đau bụng dữ dội, ra máu bất thường, hãy đến gặp bác sĩ sản khoa ngay.

Việc sử dụng biện pháp tránh thai để điều hòa kinh nguyệt chỉ là giải pháp tạm thời ở phần ngọn. Sau khi ngừng thuốc, các vấn đề cốt lõi (như Hội chứng buồng trứng đa nang hay rối loạn tuyến giáp) sẽ tái hiện. Việc thăm khám sớm sẽ giúp tìm ra "gốc rễ" của vấn đề và có hướng xử lý kịp thời, đặc biệt là với những phụ nữ đang có kế hoạch sinh con.