Có nên ăn trứng vào buổi tối không?
Ăn trứng vào buổi tối thường bị cho là gây đầy bụng và tăng cholesterol. Tuy nhiên, các nghiên cứu khoa học hiện đại lại chỉ ra rằng đây chính là 'thời điểm vàng' mang lại những lợi ích bất ngờ cho sức khỏe và vóc dáng.
Ăn trứng vào buổi tối từ lâu đã trở thành chủ đề gây tranh cãi, khiến nhiều người e dè vì nỗi lo mỡ máu. Thế nhưng, các bằng chứng y khoa mới nhất đã làm thay đổi định kiến này.
Thay vì nạp các món ăn vặt nhiều đường gây tích mỡ, một quả trứng luộc không chỉ xoa dịu cơn đói tức thì mà còn kích hoạt cơ chế đốt cháy năng lượng tự nhiên ngay trong giấc ngủ. Đây chính là chìa khóa dinh dưỡng giúp ngủ sâu giấc, duy trì thân hình thon gọn mà không cần ăn kiêng kham khổ.
1. 3 lợi ích của ăn trứng vào buổi tối
Cho giấc ngủ ngon
Một trong những tác dụng lớn nhất của việc ăn trứng vào buổi tối chính là cải thiện chất lượng giấc ngủ. Trứng là nguồn cung cấp dồi dào Tryptophan – một acid amin thiết yếu mà cơ thể không tự tổng hợp được. Theo nghiên cứu được công bố trên Trung tâm Thông tin Công nghệ sinh học Quốc gia (NCBI), tryptophan là tiền chất của serotonin (hormone hạnh phúc) và melatonin (hormone điều hòa giấc ngủ). Khi tiêu thụ trứng vào bữa tối, cơ thể sẽ thúc đẩy sản sinh melatonin, giúp vào giấc nhanh hơn và ngủ sâu hơn.
Bên cạnh đó, lòng đỏ trứng còn chứa vitamin D , loại vitamin được chứng minh là có liên quan trực tiếp đến độ dài của giấc ngủ. Thiếu vitamin D thường dẫn đến tình trạng trằn trọc và ngủ không ngon giấc.
Kểm soát cơn đói đêm và hỗ trợ giảm cân
Nếu đang trong chế độ ăn kiêng, một quả trứng luộc vào buổi tối chính là giải pháp hoàn hảo. Trứng chứa hàm lượng protein chất lượng cao, giúp cảm thấy no lâu hơn so với các loại thực phẩm chứa tinh bột.
Việc ăn một bữa tối giàu protein từ trứng giúp ổn định lượng đường huyết trong máu suốt cả đêm. Điều này ngăn chặn tình trạng hạ đường huyết đột ngột - nguyên nhân chính khiến thức giấc giữa đêm và tìm đến các món ăn vặt không lành mạnh. Một nghiên cứu trên tạp chí y khoa International Journal of Obesity (Hiệp hội Quốc tế về Nghiên cứu Béo phì) của Anh chỉ ra rằng, những người bổ sung protein vào bữa tối có khả năng đốt cháy mỡ thừa tốt hơn nhờ hiệu ứng nhiệt của thực phẩm.
Phục hồi và xây dựng cơ bắp trong khi ngủ
Đối với những người thường xuyên tập luyện thể thao vào buổi chiều hoặc tối, trứng là bữa ăn sau tập luyện lý tưởng.
Protein trong trứng có chỉ số sinh học cực cao, nghĩa là cơ thể có thể hấp thụ và sử dụng gần như toàn bộ lượng acid amin có trong đó. Trong khi ngủ, cơ thể sẽ tiến hành quá trình sửa chữa các sợi cơ bị tổn thương trong lúc tập luyện. Việc cung cấp protein từ trứng trước khi đi ngủ giúp quá trình tổng hợp cơ bắp diễn ra liên tục, ngăn ngừa tình trạng mất cơ.
2. Ăn trứng vào buổi tối có gây hại cho tim mạch không?
Đây là nỗi lo lớn nhất của nhiều người. Tuy nhiên, khoa học hiện đại đã minh oan cho quả trứng. Nghiên cứu từ Trường Y tế Công cộng Harvard theo dõi trên 100.000 người trong nhiều năm đã kết luận rằng, ở những người khỏe mạnh, việc ăn một quả trứng mỗi ngày không làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim mạch hay đột quỵ.
Cholesterol trong trứng là cholesterol thực phẩm ít có tác động đến cholesterol trong máu hơn so với chất béo bão hòa có trong thịt mỡ, đồ chiên rán... Vì vậy, thay vì lo ngại về trứng, việc duy trì một chế độ ăn uống cân bằng và hạn chế các loại thực phẩm chế biến sẵn mới là chìa khóa thực sự để bảo vệ sức khỏe trái tim.
3. Bí quyết ăn trứng buổi tối để đạt lợi ích tối đa
Để ăn trứng vào buổi tối phát huy tác dụng mà không gây áp lực lên hệ tiêu hóa, cần lưu ý:
Cách chế biến: Ưu tiên trứng luộc. Tránh trứng chiên nhiều dầu mỡ vì chất béo bão hòa sẽ làm chậm quá trình tiêu hóa, gây cảm giác nặng nề.
Thời điểm ăn trứng: Nên ăn trứng ít nhất 2 tiếng trước khi đi ngủ. Điều này giúp dạ dày có đủ thời gian làm việc, tránh tình trạng trào ngược dạ dày thực quản.
Kết hợp thực phẩm: Hãy ăn kèm trứng với một ít rau xanh hoặc một lát bánh mì nguyên cám. Chất xơ trong rau sẽ hỗ trợ hệ tiêu hóa hoạt động trơn tru hơn.
4. Ai không nên ăn trứng vào buổi tối?
Theo các chuyên gia dinh dưỡng, trứng dù tốt nhưng những đối tượng sau cần thận trọng:
- Người đang bị sốt cao (vì protein trong trứng làm tăng nhiệt độ cơ thể).
- Người bị sỏi mật hoặc các bệnh lý về gan mật nặng.
- Người có cơ địa dị ứng với protein trong trứng.
Ăn trứng vào buổi tối không hề đáng sợ như nhiều người vẫn lầm tưởng. Ngược lại, nếu chế biến trứng đúng cách và ăn với lượng vừa phải, trứng giúp có một giấc ngủ sâu, một vóc dáng thon gọn và một hệ cơ bắp khỏe mạnh.
