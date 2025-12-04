3 sai lầm vô thức khiến đàn ông tụt cảm xúc khi gần gũi, làm vợ cần lưu ý!

Tự ti về cơ thể – sai lầm khiến đàn ông ái ngại chạm vào vợ

Trong nhiều cuộc trò chuyện trị liệu, các chuyên gia ghi nhận rằng phụ nữ thường vô tình “dập tắt” cảm xúc thân mật bằng cách phàn nàn về cơ thể ngay đúng khoảnh khắc riêng tư nhất. Những câu nói như: “Em béo quá”, “Da em xấu lắm”, “Bụng em nhìn chán lắm đúng không?”… tuy xuất phát từ sự tự ti, nhưng lại khiến cảm xúc cả hai nhanh chóng tụt dốc.

TS Tâm lý Nguyễn Trọng An phân tích: “Khi phụ nữ liên tục nói về khuyết điểm cơ thể, họ tự siết chặt tâm lý mình trước. Căng thẳng đó lan sang chồng, khiến người đàn ông sợ vô tình chạm đúng điểm khiến vợ buồn”.

Trong khi đó, thực tế cho thấy phần lớn đàn ông yêu cơ thể vợ một cách rất bản năng. Họ không soi từng centimet mỡ hay từng vết rạn da như phụ nữ vẫn lo lắng. Điều họ mong muốn nhất chính là cảm giác vợ tự tin và mở lòng.

Một người vợ tự ti khiến cơ thể căng cứng. Dẫn đến cảm xúc khép lại. Một người chồng nhạy cảm sẽ cảm thấy ngại chạm vào. Và dần dần dần rút lui.

Vòng lặp này, nếu kéo dài, rất dễ khiến sự thân mật trở nên xa xỉ.

Ảnh minh họa

Với đàn ông, phòng ngủ là nơi họ mong được nhẹ nhõm, kết nối cảm xúc và được vợ đón nhận. Vì vậy, các chuyên gia trị liệu hôn nhân đều nhấn mạnh: năng lượng cảm xúc trước khi bước vào sự thân mật quyết định 70% chất lượng cuộc yêu.

Nếu ngay trước thời điểm gần gũi, cuộc trò chuyện xoay quanh những điều như: trách móc, căng thẳng công việc, bực bội trong ngày, chuyện tiền bạc, trách nhiệm gia đình… thì gần như chắc chắn đàn ông sẽ tụt cảm xúc.

Chuyên gia tâm lý hôn nhân Đinh Thùy Trang cho biết: “Đàn ông không sợ chuyện vợ giận, nhưng họ sợ mang cảm xúc tiêu cực vào nơi duy nhất mà họ muốn được yêu thương".

Khi bầu không khí đầy áp lực, người đàn ông theo bản năng sẽ thu lại năng lượng, giữ khoảng cách để tránh xung đột. Điều này khiến xúc cảm thân mật khó khởi động, dù hai người vẫn đang bên cạnh nhau.

Một thực tế ít ai nói ra: đàn ông cũng có những ngày thấy mình kém hấp dẫn, mệt mỏi hoặc thiếu tự tin. Họ cũng có nhu cầu được vợ ôm trước, nắm tay trước, hay chủ động tạo bầu không khí ấm áp, giống như cách phụ nữ mong muốn ở chồng.

Khi người vợ luôn chờ chồng khơi mào, luôn để anh ấy dẫn dắt mọi khoảnh khắc thân mật, đàn ông dễ cảm thấy rằng mọi nỗ lực kết nối chỉ đến từ một phía.

BS Nguyễn Bá Hưng, chuyên gia Nam học nhận định: “Đàn ông cũng cần sự xác nhận tình cảm thông qua những cử chỉ nhỏ. Nếu họ không bao giờ nhận được tín hiệu chủ động từ vợ, họ sẽ thu mình lại theo thời gian”.

Một bàn tay chủ động nắm lấy, một cái ôm từ phía sau, hay chỉ đơn giản là việc vợ tựa đầu vào vai, đó là những tín hiệu mạnh mẽ giúp đàn ông hiểu rằng họ được mong muốn, được trân trọng và không đơn độc trong hành trình giữ lửa hôn nhân.