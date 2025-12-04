3 sai lầm vô thức khiến đàn ông tụt cảm xúc khi gần gũi, làm vợ cần lưu ý!
GĐXH - Không ít phụ nữ nghĩ rằng sự xa cách của chồng trong chuyện chăn gối là dấu hiệu “hết yêu”. Nhưng theo các chuyên gia tâm lý hôn nhân, phần lớn sự né tránh ấy xuất phát từ những hành vi rất nhỏ, đôi khi vô thức, nhưng lại ảnh hưởng trực tiếp đến cảm xúc của đàn ông. Ba “cạm bẫy” phổ biến dưới đây là nguyên nhân khiến nhiều cặp đôi dần mất đi sự hòa hợp mà không hề hay biết.
Tự ti về cơ thể – sai lầm khiến đàn ông ái ngại chạm vào vợ
Trong nhiều cuộc trò chuyện trị liệu, các chuyên gia ghi nhận rằng phụ nữ thường vô tình “dập tắt” cảm xúc thân mật bằng cách phàn nàn về cơ thể ngay đúng khoảnh khắc riêng tư nhất. Những câu nói như: “Em béo quá”, “Da em xấu lắm”, “Bụng em nhìn chán lắm đúng không?”… tuy xuất phát từ sự tự ti, nhưng lại khiến cảm xúc cả hai nhanh chóng tụt dốc.
TS Tâm lý Nguyễn Trọng An phân tích: “Khi phụ nữ liên tục nói về khuyết điểm cơ thể, họ tự siết chặt tâm lý mình trước. Căng thẳng đó lan sang chồng, khiến người đàn ông sợ vô tình chạm đúng điểm khiến vợ buồn”.
Trong khi đó, thực tế cho thấy phần lớn đàn ông yêu cơ thể vợ một cách rất bản năng. Họ không soi từng centimet mỡ hay từng vết rạn da như phụ nữ vẫn lo lắng. Điều họ mong muốn nhất chính là cảm giác vợ tự tin và mở lòng.
Một người vợ tự ti khiến cơ thể căng cứng. Dẫn đến cảm xúc khép lại. Một người chồng nhạy cảm sẽ cảm thấy ngại chạm vào. Và dần dần dần rút lui.
Vòng lặp này, nếu kéo dài, rất dễ khiến sự thân mật trở nên xa xỉ.Mang năng lượng tiêu cực vào phòng ngủ – nguyên nhân khiến đàn ông “mất mood” nhanh nhất
Với đàn ông, phòng ngủ là nơi họ mong được nhẹ nhõm, kết nối cảm xúc và được vợ đón nhận. Vì vậy, các chuyên gia trị liệu hôn nhân đều nhấn mạnh: năng lượng cảm xúc trước khi bước vào sự thân mật quyết định 70% chất lượng cuộc yêu.
Nếu ngay trước thời điểm gần gũi, cuộc trò chuyện xoay quanh những điều như: trách móc, căng thẳng công việc, bực bội trong ngày, chuyện tiền bạc, trách nhiệm gia đình… thì gần như chắc chắn đàn ông sẽ tụt cảm xúc.
Chuyên gia tâm lý hôn nhân Đinh Thùy Trang cho biết: “Đàn ông không sợ chuyện vợ giận, nhưng họ sợ mang cảm xúc tiêu cực vào nơi duy nhất mà họ muốn được yêu thương".
Khi bầu không khí đầy áp lực, người đàn ông theo bản năng sẽ thu lại năng lượng, giữ khoảng cách để tránh xung đột. Điều này khiến xúc cảm thân mật khó khởi động, dù hai người vẫn đang bên cạnh nhau.Không bao giờ chủ động – khiến đàn ông cảm thấy mình “đơn độc” trong sự thân mật
Một thực tế ít ai nói ra: đàn ông cũng có những ngày thấy mình kém hấp dẫn, mệt mỏi hoặc thiếu tự tin. Họ cũng có nhu cầu được vợ ôm trước, nắm tay trước, hay chủ động tạo bầu không khí ấm áp, giống như cách phụ nữ mong muốn ở chồng.
Khi người vợ luôn chờ chồng khơi mào, luôn để anh ấy dẫn dắt mọi khoảnh khắc thân mật, đàn ông dễ cảm thấy rằng mọi nỗ lực kết nối chỉ đến từ một phía.
BS Nguyễn Bá Hưng, chuyên gia Nam học nhận định: “Đàn ông cũng cần sự xác nhận tình cảm thông qua những cử chỉ nhỏ. Nếu họ không bao giờ nhận được tín hiệu chủ động từ vợ, họ sẽ thu mình lại theo thời gian”.
Một bàn tay chủ động nắm lấy, một cái ôm từ phía sau, hay chỉ đơn giản là việc vợ tựa đầu vào vai, đó là những tín hiệu mạnh mẽ giúp đàn ông hiểu rằng họ được mong muốn, được trân trọng và không đơn độc trong hành trình giữ lửa hôn nhân.
GĐXH - Trong nhiều cuộc hôn nhân, phụ nữ thường băn khoăn: "Tại sao chồng dạo này ít ôm mình?", "Vì sao anh ấy né tránh sự thân mật?", "Hay là anh không còn yêu mình?". Nhưng trên thực tế, sự xa cách ấy đôi khi không xuất phát từ chuyện hết yêu, mà đến từ những sai lầm rất nhỏ, rất vô thức mà phụ nữ không hề nhận ra.
GĐXH - Trong rất nhiều mối quan hệ, tình dục vẫn được xem như một chủ đề "ngại mở miệng". Họ có thể bàn về công việc, tiền bạc, con cái, những dự định lớn của cuộc đời – nhưng lại không thể nói với nhau về thứ rất riêng tư và rất thật: nhu cầu, cảm xúc và những mong muốn trong phòng ngủ.
Trong cuộc sống hiện đại, khi phụ nữ phải gánh vác rất nhiều công việc, ham muốn tình dục dần trở nên mờ nhạt và đôi khi biến mất. Nhiều người phụ nữ sau một thời gian dài mới nhận ra không còn cảm xúc khi gần gũi chồng, thậm chí là ghét bỏ và sợ hãi.
GĐXH - Trong đời sống hôn nhân, không phải những món quà lớn, không phải những lần chiều chuộng ngọt ngào mà chính một lời xin lỗi đúng lúc mới tạo ra bước ngoặt tinh tế giữa hai người.
Có một thước đo trong nhiều cuộc trò chuyện của cánh đàn ông: phải kéo dài cuộc "yêu" hơn 30 phút mới là mạnh mẽ. Nhưng thực sự, thời gian có phải là thước đo duy nhất cho phong độ, hay chỉ là một ảo tưởng khiến nhiều người tự gây áp lực cho mình? Mời quý vị cùng tìm lời giải cùng TTƯT.BS Nguyễn Thế Lương – Uỷ viên BCH Hội Y học giới tính Việt Nam.
GĐXH - Trong đời sống vợ chồng, phụ nữ thường được nhắc nhiều về nhu cầu được yêu thương bằng lời nói, sự quan tâm và sự dịu dàng. Nhưng ít ai biết rằng đàn ông cũng có một "ngôn ngữ yêu" riêng. Và rất nhiều trong số đó được truyền tải qua những cái chạm đúng cách.
GĐXH - Trong các vấn đề thầm kín của hôn nhân, phụ nữ thường cho rằng đàn ông "đơn giản", "hễ chạm là có cảm xúc". Nhưng các chuyên gia tâm lý hôn nhân khẳng định điều này hoàn toàn sai. Cũng như phụ nữ, đàn ông có những khoảnh khắc nhạy cảm, những điều làm họ "tụt cảm xúc" ngay lập tức nhưng họ ít khi nói ra.
GĐXH - Theo các chuyên gia nam học và tâm lý hôn nhân, đàn ông không chỉ tìm kiếm khoái cảm thể xác mà còn tìm sự trân trọng, kết nối và được vợ mong chờ. Thế nhưng xã hội luôn đặt họ vào vai người "chủ động", "khỏe mạnh", "không được yếu đuối", khiến phần lớn đàn ông chọn im lặng thay vì nói lên điều họ thực sự cần.
GĐXH - Trong nhiều cuộc trò chuyện về đời sống hôn nhân, phụ nữ thường là người cởi mở hơn khi chia sẻ những mong muốn thầm kín. Ngược lại, đàn ông hiếm khi nói ra nhu cầu thật sự của mình trong phòng ngủ, dù họ cũng có những ao ước rất cụ thể, rất con người.
'Thủ dâm' hay 'tự sướng'– hai chữ khiến nhiều người phụ nữ còn đỏ mặt khi nghe, dù đó là một hành vi sinh lý tự nhiên. Chúng ta thường nghĩ chỉ có đàn ông mới 'tự sướng', nhưng thực ra phụ nữ cũng hoàn toàn có thể thực hiện hành vi này để giải tỏa căng thẳng, cải thiện giấc ngủ, và thậm chí làm tăng hiểu biết về cơ thể.
