[PODCAST CHUYỆN THẦM KÍN] Lâm trận 30 phút mới chuẩn phong độ?
Có một thước đo trong nhiều cuộc trò chuyện của cánh đàn ông: phải kéo dài cuộc “yêu” hơn 30 phút mới là mạnh mẽ. Nhưng thực sự, thời gian có phải là thước đo duy nhất cho phong độ, hay chỉ là một ảo tưởng khiến nhiều người tự gây áp lực cho mình? Mời quý vị cùng tìm lời giải cùng TTƯT.BS Nguyễn Thế Lương – Uỷ viên BCH Hội Y học giới tính Việt Nam.
Việt Hồng
‘Thủ dâm’ hay ‘tự sướng’– hai chữ khiến nhiều người phụ nữ còn đỏ mặt khi nghe, dù đó là một hành vi sinh lý tự nhiên. Chúng ta thường nghĩ chỉ có đàn ông mới ‘tự sướng’, nhưng thực ra phụ nữ cũng hoàn toàn có thể thực hiện hành vi này để giải tỏa căng thẳng, cải thiện giấc ngủ, và thậm chí làm tăng hiểu biết về cơ thể.
GĐXH - Nghề môi giới bất động sản đang hấp dẫn hàng nghìn người bởi lời hứa thu nhập cao và sự tự do. Nhưng phía sau ánh hào quang ấy là một hành trình đầy áp lực, cạnh tranh và không ít người phải bỏ cuộc giữa chừng. Bản tin Podcast chuyên mục thị trường hôm nay sẽ hé lộ góc nhìn thực tế về nghề “đổi đời” này, nơi cơ hội lớn đi kèm những thử thách không đơn giản.
GĐXH - Trong số podcast chuyên mục thị trường của Chuyên trang Gia đình và xã hội hôm nay, chúng tôi mời đến tiến sĩ Nguyễn Văn Đính – Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam, để cùng trao đổi sâu hơn về vấn đề: “Đầu cơ bất động sản – Ai đang thao túng thị trường và đâu là lối ra cho người mua ở thực?”
GĐXH - Trong bản tin Podcast chuyên mục thị trường hôm nay, chúng tôi xin được đề cập đến những chuyển động mới nhất trên thị trường bất động sản trước hàng loạt biện pháp mạnh tay từ Chính phủ và các cơ quan chức năng. Nhiều chuyên gia kỳ vọng, một thị trường bất động sản minh bạch, lành mạnh hơn đang ở rất gần trong thời gian tới.
GĐXH - Trong số podcast bản tin thị trường hôm nay, chúng ta sẽ cùng trò chuyện với Tiến sĩ Nguyễn Văn Đính – Chủ tịch Hiệp hội Môi giới Bất động sản Việt Nam, để tìm lời giải cho câu hỏi được nhiều người quan tâm: Vì sao giá bất động sản vẫn tăng, dù thị trường chưa thật sự sôi động?
GĐXH - Đời mẹ đơn thân: Sống thay cho hai người, mạnh mẽ gồng gánh và khao khát được yếu mềm. Lắng nghe tâm sự để biết cách người mẹ đơn thân Mộc Văn đã mỉm cười với vết thương lòng như thế nào.
"Có những cuộc ngoại tình hoá thành siêu bão. Là bởi nó bị nâng cấp trong chính hành trình di chuyển của nó. Giống như cơn bão Yagi, thoạt đầu chỉ là cơn áp thấp nhiệt đới vậy. Ban đầu, nó có thể chỉ là thứ cảm xúc nhất thời thiếu kiểm soát. Là ta đã khiến nó lớn dần lên thành siêu bão vậy!" - Nhà văn Hoàng Anh Tú.
Chuyện "chăn gối" hòa hợp có thể coi là sợi dây gắn kết để tạo nên một cuộc hôn nhân hạnh phúc. Tuy nhiên quan hệ quá sức hoặc sai tư thế đôi khi có thể khiến các cặp đôi phải đối diện với tai nạn, có khi được đưa đến viện trong tư thế vô cùng xấu hổ. Cùng lắng nghe những câu chuyện về tai nạn "chăn gối" dở khóc dở cười cùng TS.BS Phan Chí Thành - Bệnh viện Phụ sản Trung ương.
Ở Việt Nam, nói về “chuyện ấy” với con luôn là một chủ đề dễ né tránh. Phụ huynh thường chọn cách im lặng, hy vọng trường lớp sẽ dạy thay. Nhưng rồi, Internet đã trở thành ‘thầy cô giáo bất đắc dĩ’. Vậy, làm sao để cha mẹ bước qua sự ngại ngùng và trò chuyện với con một cách tự nhiên về vấn đề này?".
Theo Tổ chức Y tế Thế giới, khoảng 10-20% trẻ vị thành niên từng trải qua ít nhất một rối loạn tâm thần, trong đó trầm cảm là phổ biến nhất. Tại Việt Nam, tỉ lệ này dao động 5-8% nhưng nhiều trường hợp bị bỏ sót do người lớn nhầm lẫn với dấu hiệu “khủng hoảng tuổi mới lớn”, hoặc đơn giản là không tin con mình bị trầm cảm. Nhận diện được cơn bão ngầm này thực sự rất quan trọng để giúp trẻ tránh được những cái kết thương tâm.
