Hành động nào chồng làm càng khiến vợ càng muốn gần gũi hơn?
GĐXH - Trong đời sống hôn nhân, không phải những món quà lớn, không phải những lần chiều chuộng ngọt ngào mà chính một lời xin lỗi đúng lúc mới tạo ra bước ngoặt tinh tế giữa hai người.
Nghe có vẻ giản đơn, nhưng đối với phụ nữ, khoảnh khắc người đàn ông thật sự nhận trách nhiệm và cất lên câu “Anh xin lỗi” lại chạm vào một vùng cảm xúc sâu xa: cảm giác được trân trọng, được thấu hiểu và được an toàn trong chính mối quan hệ của mình. Và chính cảm giác ấy mở ra sự gần gũi – cả về cảm xúc, lẫn sự thân mật thể xác.
Nhiều đàn ông lớn lên trong những khuôn mẫu rằng xin lỗi đồng nghĩa với yếu đuối. Thế nhưng khi đã bước vào đời sống vợ chồng, người phụ nữ không đòi hỏi sự bất bại; họ cần một người bạn đời đủ dũng cảm để nhìn nhận sai sót và đặt tình yêu lên trên cái tôi.
Một lời xin lỗi chân thành cho thấy anh hiểu hậu quả lời nói và hành động của mình. Đó là dấu hiệu của trưởng thành cảm xúc, điều mà phụ nữ luôn ngưỡng mộ ở người đàn ông bên cạnh. Khi cô ấy thấy anh không né tránh, không đổ lỗi, không im lặng bỏ qua, sự tôn trọng dành cho anh tăng lên một bậc. Mà tôn trọng luôn là tiền đề của khao khát gần gũi.
Không có phụ nữ nào có thể thật sự mở lòng, càng không thể mở cơ thể, khi trong lòng vẫn còn cảm giác bị tổn thương hay bất an. Một lời xin lỗi đúng lúc chính là liều thuốc làm dịu tâm hồn, xóa đi sự căng thẳng lẫn những “góc nhọn” trong mâu thuẫn.
Khi đàn ông xin lỗi, phụ nữ nhận thấy anh không cổ súy cho sự vô tâm. Anh ý thức được cảm xúc của cô. Và từ đó, họ có thể buông bỏ cảnh giác, trở về đúng trạng thái của một người phụ nữ yêu thương, mềm mại, mở lòng, và sẵn sàng kết nối.
Nhiều cặp đôi sau một cuộc cãi vã kéo dài lại có thể gần gũi nồng nhiệt chỉ vì người chồng biết cúi đầu một chút. Đó không phải sự dễ dãi của phụ nữ; đó là sức mạnh của cảm giác được an toàn.
Phụ nữ không mong người đàn ông luôn đúng. Họ chỉ mong anh đủ tinh tế để hiểu rằng cảm xúc của họ là quan trọng.
Một cái ôm sau lời xin lỗi, một ánh mắt biết lỗi, một câu nói nhỏ: “Anh đã làm em buồn, anh không muốn như vậy”… Những điều ấy kích hoạt nơi phụ nữ cảm giác được yêu bằng cách sâu sắc nhất. Và khi trái tim được xoa dịu, cơ thể cũng tự nhiên muốn gần hơn, mềm hơn, gắn kết hơn.
Trong tâm lý học, người ta gọi đó là reconnection – khoảnh khắc hai người cùng bước ra khỏi căng thẳng để trở lại trạng thái kết nối thân mật. Đối với phụ nữ, lời xin lỗi của chồng chính là chất xúc tác đưa họ trở lại trạng thái sẵn sàng yêu thương.
Không ít đàn ông nghĩ phụ nữ chỉ “dỗi chút rồi thôi”. Nhưng thật ra, sự gần gũi sau khi được xin lỗi lại mang ý nghĩa hoàn toàn khác: đó là cách họ khẳng định tình cảm vẫn nguyên vẹn, rằng lòng tin vẫn được trao, rằng anh vẫn là người đàn ông họ chọn.
Nó không đơn giản là ham muốn, mà là hành động chứa đựng rất nhiều cảm xúc: sự tha thứ, sự đồng hành, sự gắn bó.
Một lời xin lỗi, vì vậy, không chỉ hàn gắn mâu thuẫn, nó còn nâng cấp mối quan hệ, khiến người vợ cảm nhận được tình yêu bằng cách trọn vẹn hơn.
Cuối cùng, xin lỗi là cách đàn ông nói: “Em quan trọng với anh hơn mọi tranh cãi”. Và phụ nữ chỉ cần vậy. Họ không cần thắng thua. Họ chỉ cần biết rằng tình yêu vẫn đứng ở vị trí ưu tiên.
Khi đàn ông hiểu điều đó và dám nói “xin lỗi”, anh không mất đi uy quyền nam tính. Ngược lại, anh trở thành người đàn ông khiến vợ tôn trọng, tin tưởng và muốn gần gũi hơn, cả trong đời sống hàng ngày lẫn trong những khoảnh khắc chỉ dành cho hai người.
[PODCAST CHUYỆN THẦM KÍN] Lâm trận 30 phút mới chuẩn phong độ?Phòng the - 5 giờ trước
Có một thước đo trong nhiều cuộc trò chuyện của cánh đàn ông: phải kéo dài cuộc “yêu” hơn 30 phút mới là mạnh mẽ. Nhưng thực sự, thời gian có phải là thước đo duy nhất cho phong độ, hay chỉ là một ảo tưởng khiến nhiều người tự gây áp lực cho mình? Mời quý vị cùng tìm lời giải cùng TTƯT.BS Nguyễn Thế Lương – Uỷ viên BCH Hội Y học giới tính Việt Nam.
5 kiểu 'đụng chạm' khiến đàn ông lập tức muốn gần vợ hơnPhòng the - 21 giờ trước
GĐXH - Trong đời sống vợ chồng, phụ nữ thường được nhắc nhiều về nhu cầu được yêu thương bằng lời nói, sự quan tâm và sự dịu dàng. Nhưng ít ai biết rằng đàn ông cũng có một “ngôn ngữ yêu” riêng. Và rất nhiều trong số đó được truyền tải qua những cái chạm đúng cách.
7 điều khiến đàn ông tụt cảm xúc khi gần gũi mà phụ nữ không nhận raPhòng the - 2 ngày trước
GĐXH - Trong các vấn đề thầm kín của hôn nhân, phụ nữ thường cho rằng đàn ông “đơn giản”, “hễ chạm là có cảm xúc”. Nhưng các chuyên gia tâm lý hôn nhân khẳng định điều này hoàn toàn sai. Cũng như phụ nữ, đàn ông có những khoảnh khắc nhạy cảm, những điều làm họ “tụt cảm xúc” ngay lập tức nhưng họ ít khi nói ra.
5 điều đàn ông khao khát vợ làm trước khi gần gũi nhưng không bao giờ nói raPhòng the - 2 ngày trước
GĐXH - Theo các chuyên gia nam học và tâm lý hôn nhân, đàn ông không chỉ tìm kiếm khoái cảm thể xác mà còn tìm sự trân trọng, kết nối và được vợ mong chờ. Thế nhưng xã hội luôn đặt họ vào vai người “chủ động”, “khỏe mạnh”, “không được yếu đuối”, khiến phần lớn đàn ông chọn im lặng thay vì nói lên điều họ thực sự cần.
Những điều đàn ông ao ước trong phòng ngủ nhưng không bao giờ dám nóiPhòng the - 3 ngày trước
GĐXH - Trong nhiều cuộc trò chuyện về đời sống hôn nhân, phụ nữ thường là người cởi mở hơn khi chia sẻ những mong muốn thầm kín. Ngược lại, đàn ông hiếm khi nói ra nhu cầu thật sự của mình trong phòng ngủ, dù họ cũng có những ao ước rất cụ thể, rất con người.
[PODCAST CHUYỆN THẦM KÍN] Những người phụ nữ phải 'tình dục một mình': Lợi và hạiPhòng the - 4 ngày trước
‘Thủ dâm’ hay ‘tự sướng’– hai chữ khiến nhiều người phụ nữ còn đỏ mặt khi nghe, dù đó là một hành vi sinh lý tự nhiên. Chúng ta thường nghĩ chỉ có đàn ông mới ‘tự sướng’, nhưng thực ra phụ nữ cũng hoàn toàn có thể thực hiện hành vi này để giải tỏa căng thẳng, cải thiện giấc ngủ, và thậm chí làm tăng hiểu biết về cơ thể.
Những hành động của vợ 'kích hoạt' bản năng 'yêu' trong chồngPhòng the - 5 ngày trước
GĐXH - Trong hôn nhân, nhiều người vợ tin rằng đàn ông “khô khan”, “chậm hiểu”, hay “không tinh tế”, nhưng thực tế lại hoàn toàn ngược lại khi bước vào không gian của sự thân mật. Các chuyên gia tâm lý cho biết: đàn ông trưởng thành phản ứng mạnh với ngôn ngữ cơ thể hơn là lời nói, nhất là trong những khoảnh khắc yêu thương riêng tư.
5 lần 'chạm' mà đàn ông mong mỏi vợ hiểu raPhòng the - 6 ngày trước
GĐXH - Nhiều người vẫn nghĩ đàn ông trưởng thành mạnh mẽ, lý trí và ít nhạy cảm với những cử chỉ âu yếm. Nhưng các chuyên gia tâm lý khẳng định điều ngược lại: đàn ông càng trưởng thành, họ càng trân trọng những cái chạm tinh tế từ người vợ – những cái chạm có thể làm mềm trái tim cứng rắn nhất, khiến họ muốn ở gần, muốn gắn bó và muốn yêu thương nhiều hơn.
Nguyên nhân uống thuốc tránh thai gây khô hạnPhòng the - 1 tuần trước
GĐXH - Sử dụng thuốc tránh thai có thể gây khô hạn do sự thay đổi nồng độ hormone trong cơ thể, đặc biệt là estrogen và progestin. Đây là hai hormone đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì độ ẩm và cân bằng tự nhiên của âm đạo.
Những kiểu 'chạm' phụ nữ nên tránh để chồng không tụt cảm xúcPhòng the - 1 tuần trước
GĐXH - Trong đời sống hôn nhân, sự thân mật giữa vợ và chồng không đến từ những điều lớn lao mà nằm ở những cái chạm rất nhỏ, rất đời thường. Nhưng chính những cái chạm tưởng như vô hại ấy đôi khi lại khiến cảm xúc của người đàn ông tụt dốc mà người vợ không hay biết.
[PODCAST CHUYỆN THẦM KÍN] Những người phụ nữ phải 'tình dục một mình': Lợi và hạiPhòng the
‘Thủ dâm’ hay ‘tự sướng’– hai chữ khiến nhiều người phụ nữ còn đỏ mặt khi nghe, dù đó là một hành vi sinh lý tự nhiên. Chúng ta thường nghĩ chỉ có đàn ông mới ‘tự sướng’, nhưng thực ra phụ nữ cũng hoàn toàn có thể thực hiện hành vi này để giải tỏa căng thẳng, cải thiện giấc ngủ, và thậm chí làm tăng hiểu biết về cơ thể.