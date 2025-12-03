4 sai lầm vô thức của phụ nữ khiến đàn ông ngại chạm vào vợ

Áp lực chuyện gần gũi khiến đàn ông căng thẳng

Nhiều phụ nữ không cố ý, nhưng đã tạo cho chồng cảm giác rằng mỗi lần gần gũi đều như một cuộc “kiểm tra phong độ”. Một lời nhận xét như: “Sao nay nhanh thế?”, “Anh không giống trước nữa”, “Sao anh không chủ động?”… dù vô tình cũng đủ khiến đàn ông cảm thấy tự ti.

TS. Trần Minh Hòa, chuyên gia trị liệu hôn nhân (Hà Nội), nhận định: “Khi đàn ông cảm thấy mình bị đánh giá trong phòng ngủ, họ sẽ lập tức thu mình lại. Ham muốn giảm đi không phải vì họ không yêu, mà vì họ sợ thất bại”.

Và từ nỗi sợ ấy, họ tránh những cái chạm vốn từng rất tự nhiên.

Cơ thể căng cứng vì mệt mỏi hoặc lo âu

Đàn ông nhạy cảm hơn nhiều người nghĩ. Chỉ cần vợ căng cơ, tránh ánh mắt, thở dài nhẹ… là họ hiểu ngay: “Cô ấy không sẵn sàng".

Không ai muốn chạm vào một người không mở lòng. Nhất là người họ yêu.

Vấn đề ở đây không phải mệt mỏi, mà là phụ nữ thường không nói, để chồng phải “đoán”. Mà sự đoán mò nhiều lần dễ biến thành né tránh, thậm chí cảm giác bị từ chối.

Ảnh minh họa

Từ chối theo cách khiến chồng tổn thương

Không phải phụ nữ từ chối, mà là cách từ chối.

Nhiều đàn ông chia sẻ họ có thể chấp nhận việc vợ chưa sẵn sàng, nhưng khó chấp nhận những câu nói kiểu: “Em bận lắm.”; “Tha cho em đi”; “Để mai hãy tính".

Những lời từ chối không tinh tế dễ khiến họ cảm thấy mình bị xem nhẹ, bị coi là phiền toái.

Theo chuyên gia tâm lý Lê Quốc Thịnh (TP.HCM): “Khi bị từ chối theo cách phũ, đàn ông cảm thấy mình không còn được khao khát. Một khi cảm giác đó xuất hiện, họ sẽ chủ động lùi lại”.

Thiếu phản hồi tích cực – đàn ông không biết vợ thích gì

Một thực tế rất phổ biến: phụ nữ im lặng khi được chồng chạm vào vì… ngại nói mình thích hay không thích. Nhiều người nghĩ im lặng là tế nhị. Nhưng với đàn ông, im lặng nghĩa là… “không cảm xúc”.

Họ cần tín hiệu, một cái khẽ nghiêng đầu, một nhịp thở, một vòng tay đáp lại. Không có những phản hồi ấy, đàn ông dễ nghĩ: “Có lẽ cô ấy không thích mình nữa”.

Và khi họ không chắc vợ có hứng thú, họ sẽ hạn chế chạm để tránh làm phiền.