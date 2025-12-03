4 sai lầm vô thức của phụ nữ khiến đàn ông ngại chạm vào vợ
GĐXH - Trong nhiều cuộc hôn nhân, phụ nữ thường băn khoăn: "Tại sao chồng dạo này ít ôm mình?", "Vì sao anh ấy né tránh sự thân mật?", "Hay là anh không còn yêu mình?". Nhưng trên thực tế, sự xa cách ấy đôi khi không xuất phát từ chuyện hết yêu, mà đến từ những sai lầm rất nhỏ, rất vô thức mà phụ nữ không hề nhận ra.
Áp lực chuyện gần gũi khiến đàn ông căng thẳng
Nhiều phụ nữ không cố ý, nhưng đã tạo cho chồng cảm giác rằng mỗi lần gần gũi đều như một cuộc “kiểm tra phong độ”. Một lời nhận xét như: “Sao nay nhanh thế?”, “Anh không giống trước nữa”, “Sao anh không chủ động?”… dù vô tình cũng đủ khiến đàn ông cảm thấy tự ti.
TS. Trần Minh Hòa, chuyên gia trị liệu hôn nhân (Hà Nội), nhận định: “Khi đàn ông cảm thấy mình bị đánh giá trong phòng ngủ, họ sẽ lập tức thu mình lại. Ham muốn giảm đi không phải vì họ không yêu, mà vì họ sợ thất bại”.
Và từ nỗi sợ ấy, họ tránh những cái chạm vốn từng rất tự nhiên.
Cơ thể căng cứng vì mệt mỏi hoặc lo âu
Đàn ông nhạy cảm hơn nhiều người nghĩ. Chỉ cần vợ căng cơ, tránh ánh mắt, thở dài nhẹ… là họ hiểu ngay: “Cô ấy không sẵn sàng".
Không ai muốn chạm vào một người không mở lòng. Nhất là người họ yêu.
Vấn đề ở đây không phải mệt mỏi, mà là phụ nữ thường không nói, để chồng phải “đoán”. Mà sự đoán mò nhiều lần dễ biến thành né tránh, thậm chí cảm giác bị từ chối.
Từ chối theo cách khiến chồng tổn thương
Không phải phụ nữ từ chối, mà là cách từ chối.
Nhiều đàn ông chia sẻ họ có thể chấp nhận việc vợ chưa sẵn sàng, nhưng khó chấp nhận những câu nói kiểu: “Em bận lắm.”; “Tha cho em đi”; “Để mai hãy tính".
Những lời từ chối không tinh tế dễ khiến họ cảm thấy mình bị xem nhẹ, bị coi là phiền toái.
Theo chuyên gia tâm lý Lê Quốc Thịnh (TP.HCM): “Khi bị từ chối theo cách phũ, đàn ông cảm thấy mình không còn được khao khát. Một khi cảm giác đó xuất hiện, họ sẽ chủ động lùi lại”.
Thiếu phản hồi tích cực – đàn ông không biết vợ thích gì
Một thực tế rất phổ biến: phụ nữ im lặng khi được chồng chạm vào vì… ngại nói mình thích hay không thích. Nhiều người nghĩ im lặng là tế nhị. Nhưng với đàn ông, im lặng nghĩa là… “không cảm xúc”.
Họ cần tín hiệu, một cái khẽ nghiêng đầu, một nhịp thở, một vòng tay đáp lại. Không có những phản hồi ấy, đàn ông dễ nghĩ: “Có lẽ cô ấy không thích mình nữa”.
Và khi họ không chắc vợ có hứng thú, họ sẽ hạn chế chạm để tránh làm phiền.
GĐXH - Trong rất nhiều mối quan hệ, tình dục vẫn được xem như một chủ đề "ngại mở miệng". Họ có thể bàn về công việc, tiền bạc, con cái, những dự định lớn của cuộc đời – nhưng lại không thể nói với nhau về thứ rất riêng tư và rất thật: nhu cầu, cảm xúc và những mong muốn trong phòng ngủ.
Trong cuộc sống hiện đại, khi phụ nữ phải gánh vác rất nhiều công việc, ham muốn tình dục dần trở nên mờ nhạt và đôi khi biến mất. Nhiều người phụ nữ sau một thời gian dài mới nhận ra không còn cảm xúc khi gần gũi chồng, thậm chí là ghét bỏ và sợ hãi.
GĐXH - Trong đời sống hôn nhân, không phải những món quà lớn, không phải những lần chiều chuộng ngọt ngào mà chính một lời xin lỗi đúng lúc mới tạo ra bước ngoặt tinh tế giữa hai người.
Có một thước đo trong nhiều cuộc trò chuyện của cánh đàn ông: phải kéo dài cuộc "yêu" hơn 30 phút mới là mạnh mẽ. Nhưng thực sự, thời gian có phải là thước đo duy nhất cho phong độ, hay chỉ là một ảo tưởng khiến nhiều người tự gây áp lực cho mình? Mời quý vị cùng tìm lời giải cùng TTƯT.BS Nguyễn Thế Lương – Uỷ viên BCH Hội Y học giới tính Việt Nam.
GĐXH - Trong đời sống vợ chồng, phụ nữ thường được nhắc nhiều về nhu cầu được yêu thương bằng lời nói, sự quan tâm và sự dịu dàng. Nhưng ít ai biết rằng đàn ông cũng có một "ngôn ngữ yêu" riêng. Và rất nhiều trong số đó được truyền tải qua những cái chạm đúng cách.
GĐXH - Trong các vấn đề thầm kín của hôn nhân, phụ nữ thường cho rằng đàn ông "đơn giản", "hễ chạm là có cảm xúc". Nhưng các chuyên gia tâm lý hôn nhân khẳng định điều này hoàn toàn sai. Cũng như phụ nữ, đàn ông có những khoảnh khắc nhạy cảm, những điều làm họ "tụt cảm xúc" ngay lập tức nhưng họ ít khi nói ra.
GĐXH - Theo các chuyên gia nam học và tâm lý hôn nhân, đàn ông không chỉ tìm kiếm khoái cảm thể xác mà còn tìm sự trân trọng, kết nối và được vợ mong chờ. Thế nhưng xã hội luôn đặt họ vào vai người "chủ động", "khỏe mạnh", "không được yếu đuối", khiến phần lớn đàn ông chọn im lặng thay vì nói lên điều họ thực sự cần.
GĐXH - Trong nhiều cuộc trò chuyện về đời sống hôn nhân, phụ nữ thường là người cởi mở hơn khi chia sẻ những mong muốn thầm kín. Ngược lại, đàn ông hiếm khi nói ra nhu cầu thật sự của mình trong phòng ngủ, dù họ cũng có những ao ước rất cụ thể, rất con người.
'Thủ dâm' hay 'tự sướng'– hai chữ khiến nhiều người phụ nữ còn đỏ mặt khi nghe, dù đó là một hành vi sinh lý tự nhiên. Chúng ta thường nghĩ chỉ có đàn ông mới 'tự sướng', nhưng thực ra phụ nữ cũng hoàn toàn có thể thực hiện hành vi này để giải tỏa căng thẳng, cải thiện giấc ngủ, và thậm chí làm tăng hiểu biết về cơ thể.
GĐXH - Trong hôn nhân, nhiều người vợ tin rằng đàn ông "khô khan", "chậm hiểu", hay "không tinh tế", nhưng thực tế lại hoàn toàn ngược lại khi bước vào không gian của sự thân mật. Các chuyên gia tâm lý cho biết: đàn ông trưởng thành phản ứng mạnh với ngôn ngữ cơ thể hơn là lời nói, nhất là trong những khoảnh khắc yêu thương riêng tư.
