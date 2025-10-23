30 cô gái đẹp của Hoa hậu Du lịch Dân tộc Việt Nam 2025 trải nghiệm hái chè ở Mộc Châu
GĐXH - 30 thí sinh đến từ khắp mọi miền Tổ quốc đã tham gia Hoa hậu Du lịch Dân tộc Việt Nam 2025 và có trải nghiệm hái chè đáng nhớ.
Trong tập 2 của series truyền hình thực tế Hoa hậu Du lịch Dân tộc Việt Nam 2025, top 30 thí sinh xuất sắc nhất đã có hành trình trải nghiệm đầy hứng khởi tại Mộc Châu. Tại đây, các người đẹp không chỉ hòa mình vào thiên nhiên, cùng bà con địa phương tìm hiểu và hái chè xanh, mà còn tham gia nhiều hoạt động quảng bá du lịch đặc sắc, góp phần lan tỏa hình ảnh vùng đất Mộc Châu xinh đẹp – nơi nổi tiếng với những đồi chè bát ngát và cảnh sắc hữu tình bậc nhất Tây Bắc.
Cuộc thi Hoa hậu Du lịch Dân tộc Việt Nam 2025 mong muốn thông qua hành trình này giúp mỗi thí sinh trở thành một "đại sứ du lịch", trực tiếp giới thiệu và tôn vinh vẻ đẹp con người, văn hóa và thiên nhiên Mộc Châu. Đồng hành cùng các thí sinh trong chuyến trải nghiệm có Hội đồng Giám khảo gồm NSND Lan Hương – Trưởng ban giám khảo, Tiến sĩ nhân trắc học Vũ Thị Thu Hương và Nhà báo Ngô Bá Lục.
Ở tập 2, các thí sinh được thử thách qua những hoạt động giúp hiểu sâu sắc hơn về vùng đất và con người Mộc Châu. Giữa những đồi chè xanh mướt, các thí sinh được chia đội, tham gia trải nghiệm qua thử thách hái chè – một trong những công đoạn của nghề sản xuất chè xanh truyền thống. Những cô gái xinh đẹp nhanh tay hái những búp chè trong nắng sớm tạo nên khung cảnh nhộn nhịp mà nên thơ, quen thuộc với du khách mỗi khi đặt chân đến Mộc Châu – vùng đất mà đồi chè xanh từ lâu đã trở thành "tọa độ sống ảo" nổi tiếng.
Bên cạnh đó, các thí sinh còn được khám phá Mộc Châu Island – điểm đến được mệnh danh là "viên ngọc xanh giữa đại ngàn Tây Bắc". Tại đây, họ tham gia loạt thử thách đầy kịch tính như đi cầu kính, cưỡi ngựa, lái xe đụng, trượt dây, trượt phao... Những trải nghiệm này không chỉ đem lại cảm giác phấn khích mà còn giới thiệu sinh động các sản phẩm du lịch phong phú, hấp dẫn đang làm nên thương hiệu cho Mộc Châu.
Sau một ngày sôi động, các thí sinh cùng hòa mình vào không khí lễ hội với thử thách nhảy sạp – một hoạt động văn hóa cộng đồng đặc sắc của người Thái, được du khách trong và ngoài nước yêu thích. Điệu nhảy sạp không chỉ mang đến tiếng cười, niềm vui, mà còn giúp gắn kết mọi người trong không khí rộn ràng, xua tan mệt mỏi. Ngay tại hoạt động này, các thí sinh đã trở thành những "đại sứ văn hóa" khi giao lưu, kết nối cùng du khách, góp phần quảng bá bản sắc Mộc Châu nói riêng và văn hóa Việt Nam nói chung.
Bên ánh lửa trại bập bùng, các người đẹp còn có cơ hội chia sẻ với nhau về cuộc sống, những áp lực trong hành trình chinh phục vương miện, cùng những kỷ niệm khó quên trong quá trình trải nghiệm – để hiểu nhau hơn và cùng trưởng thành hơn.
Thạc sĩ Đàm Hương Thủy – Chủ tịch Học viện SMT, Trưởng Ban tổ chức cuộc thi – cho biết, thông qua các hoạt động trải nghiệm, Ban giám khảo sẽ có những đánh giá thực tế và toàn diện nhất về từng thí sinh nhằm chọn ra những gương mặt nổi bật, hội tụ cả vẻ đẹp, trí tuệ và bản lĩnh.
30 thí sinh trong trải nghiệm hái chè.
"Chúng tôi không chỉ tìm kiếm cô gái xinh đẹp ở vẻ bề ngoài, mà còn mong muốn phát hiện những đại sứ văn hóa – du lịch Việt Nam, có khả năng lan tỏa vẻ đẹp đất nước, con người và văn hóa Việt đến bạn bè quốc tế", bà Đàm Hương Thủy nhấn mạnh.
Bà cũng chia sẻ thêm, một trong những sứ mệnh quan trọng của cuộc thi là tạo nên sân chơi chuyên nghiệp, nhân văn, góp phần khơi dậy niềm tự hào dân tộc, khuyến khích thế hệ trẻ gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống.
Hoa hậu Du lịch Dân tộc Việt Nam 2025 là cuộc thi lần đầu tiên được tổ chức, nhằm tôn vinh vẻ đẹp, trí tuệ và bản lĩnh của người phụ nữ 54 dân tộc Việt Nam trong sự hòa quyện giữa truyền thống và hiện đại. Cuộc thi hướng tới quảng bá giá trị văn hóa, du lịch và bản sắc dân tộc tới bạn bè quốc tế, đồng thời lan tỏa tinh thần đoàn kết, niềm tự hào dân tộc và khát vọng hội nhập của thế hệ trẻ.
Với mục tiêu trở thành cầu nối gìn giữ và quảng bá di sản văn hóa, cuộc thi còn góp phần thúc đẩy phát triển du lịch bền vững, đặc biệt là du lịch xanh và du lịch cộng đồng – xu hướng tất yếu của thời đại.
Các hoạt động và vòng Chung kết cuộc thi đều diễn ra tại Mộc Châu, Sơn La. Dự kiến Đêm Chung kết sẽ được tổ chức vào trung tuần tháng 11/2025. Hiện nay, các thí sinh đang tham gia ghi hình 4 tập truyền hình thực tế trước khi bước vào vòng Bán kết.
MC sinh năm 2002 vượt vòng tuyển khắt khe gây sốt trên sóng VTV là ai?Câu chuyện văn hóa - 20 giờ trước
MC Phương Anh vượt qua nhiều vòng tuyển chọn để vào làm việc ở kênh Vietnam Today. Từ giáo viên tiếng Anh trở thành BTV trẻ ở kênh, cô đối mặt áp lực và thử thách mỗi ngày.
Cuộc sống bí ẩn của Hoa hậu Việt Nam đầu tiên sau gần 4 thập kỷ đăng quangCâu chuyện văn hóa - 1 ngày trước
Bùi Bích Phương là Hoa hậu Việt Nam đầu tiên của cuộc thi nhan sắc do báo Tiền Phong tổ chức năm 1988.
Hot Tiktoker Thư Đan: 'Nghệ sĩ Hồng Đào như bà ngoại tôi'Câu chuyện văn hóa - 2 ngày trước
GĐXH - Thư Đan - một Tiktoker có duyên đóng vai cháu gái nghệ sĩ Hồng Đào trong "Cục vàng của ngoại" đã có những tâm sự chân thật về vai diễn. Đồng thời, cô dành rất nhiều tình cảm cho nghệ sĩ Hồng Đào.
Mẹ Trương Ngọc Ánh, diễn viên ballet đẹp lừng lẫy một thời: U70 sống cùng con gáiCâu chuyện văn hóa - 2 ngày trước
Mẹ nhà sản xuất, diễn viên Trương Ngọc Ánh là bà Nguyễn Thị Minh Phương, sinh năm 1958, xuất thân là diễn viên ballet.
Ngô Thanh Vân hé lộ cuộc sống sau sinhCâu chuyện văn hóa - 3 ngày trước
GĐXH - Sau khi sinh con đầu lòng, “đả nữ màn ảnh Việt” Ngô Thanh Vân khiến công chúng xúc động với những chia sẻ chân thực về hành trình làm mẹ.
'Rapper quyến rũ nhất Anh trai say hi' sau 1 năm bước ra từ chương trìnhCâu chuyện văn hóa - 3 ngày trước
Sau thành công từ "Anh trai say hi" mùa đầu tiên, chàng rapper này vẫn duy trì được sức nóng và lượng khán giả ủng hộ đông đảo.
Hà Thảo Trang - BTV trẻ nhất Vietnam Today trên VTV là ai?Câu chuyện văn hóa - 5 ngày trước
BTV trẻ nhất Vietnam Today Hà Thảo Trang chia sẻ hành trình từ thất bại đầu tiên đến chinh phục Global UGRAD, đam mê biên tập hơn dẫn chương trình.
Cuộc sống sau 7 năm của nam rapper vụt sáng nhờ bản hit trăm triệu viewCâu chuyện văn hóa - 6 ngày trước
"Người âm phủ" - ca khúc từng làm mưa làm gió một thời đã đưa tên tuổi của rapper Osad trở nên nổi đình đám.
Nữ ca sĩ từng là Đại úy, U70 không con cái và sở hữu 2 tầng tòa nhà là ai?Câu chuyện văn hóa - 1 tuần trước
Đang là Đại úy quân đội, ca sĩ Hạ Châu xin xuất ngũ để theo đuổi sự nghiệp riêng. Tuổi U70, bà sống đủ đầy, không đau bệnh nhưng cô đơn vì người bạn đời duy nhất không còn tại thế.
Non bộ 'Cội nguồn' tôn vinh văn hóa dân tộc và vừa xác lập Kỷ lục Việt NamCâu chuyện văn hóa - 1 tuần trước
GĐXH - Ngày 15/10, tại Chu Gia Trang (xã Yên Xuân, TP Hà Nội), Tổ chức Kỷ lục Việt Nam (VietKings) đã chính thức trao bằng xác lập Kỷ lục Việt Nam cho tác phẩm điêu khắc non bộ bằng gỗ lũa mang tên “Cội nguồn” – một sáng tạo độc bản của nghệ nhân Chu Gia Trác Mộc.
Nữ ca sĩ từng là Đại úy, U70 không con cái và sở hữu 2 tầng tòa nhà là ai?Câu chuyện văn hóa
Đang là Đại úy quân đội, ca sĩ Hạ Châu xin xuất ngũ để theo đuổi sự nghiệp riêng. Tuổi U70, bà sống đủ đầy, không đau bệnh nhưng cô đơn vì người bạn đời duy nhất không còn tại thế.