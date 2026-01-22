Mới nhất
Diễn viên nhí đóng vai chính trong phim Việt đang dẫn đầu phòng vé là ai?

Thứ năm, 07:00 22/01/2026 | Câu chuyện văn hóa

Bên cạnh Kiều Minh Tuấn, nhân vật người con trai mắc trầm cảm do diễn viên nhí Huỳnh Hạo Khang thủ vai cũng là cái tên gây chú ý trong "Con kể ba nghe".

Con kể ba nghe là phim điện ảnh đang nhận được nhiều chú ý của khán giả. Theo số liệu của Box Office Vietnam, tác phẩm của đạo diễn Đỗ Quốc Trung hiện dẫn đầu rạp Việt bởi số vé bán ra trong ngày. Tính đến sáng 20/1, tác phẩm đạt tổng doanh thu hơn 36 tỷ đồng (sau 4 ngày công chiếu).

Phim nhận nhiều phản hồi tích cực nhờ câu chuyện nhân văn, chạm đến cảm xúc của khán giả. Bên cạnh nam chính Kiều Minh Tuấn, nhân vật người con trai mới lớn do diễn viên nhí Huỳnh Hạo Khang thủ vai cũng là cái tên được nhắc đến nhiều.

Trong phim, Hạo Khang để lại ấn tượng mạnh nhờ chiều sâu tâm lý và khả năng nhập vai dù mới chỉ 16 tuổi. Cậu khắc họa được hình ảnh một thiếu niên mang nội tâm phức tạp, nhiều tổn thương.

Diễn viên nhí đóng vai chính trong phim Việt đang dẫn đầu phòng vé là ai? - Ảnh 1.

Diễn viên nhí đóng vai chính trong phim Việt đang dẫn đầu phòng vé là ai? - Ảnh 2.

Hạo Khang gây ấn tượng với vai diễn "nặng đô".

Huỳnh Hạo Khang sinh năm 2010, sớm được gia đình khuyến khích theo đuổi nghệ thuật. Cậu sở hữu gương mặt sáng sân khấu, có khả năng ca hát và từng tham gia các cuộc thi âm nhạc.

Trước khi ghi dấu ấn ở mảng điện ảnh, Hạo Khang đã góp mặt trong nhiều phim truyền hình và sitcom như Hoa Sơn Trà, Vũ điệu mùa xuân, Nhỏ to chốn văn phòng… Năm 2022, Hạo Khang tham gia Hãy nghe tôi hát nhí, đạt giải đồng khuyến khích.

Năm 2023, Hạo Khang đã vượt qua hàng trăm ứng viên để đóng bé An - vai chính phim Đất rừng phương Nam. Thời điểm này, đạo diễn Quang Dũng từng cho biết anh đã mất một năm rưỡi để tìm được gương mặt phù hợp đóng An - chú bé mồ côi mẹ, đi tìm cha trong tác phẩm gốc. Anh ấn tượng với khả năng nhập vai của Huỳnh Hạo Khang ở vòng casting cùng nét lanh lợi, thông minh của diễn viên nhí.

Mặc dù trước đó Huỳnh Hạo Khang chưa tham gia phim lớn nào nhưng đạo diễn Nguyễn Quang Dũng không bận tâm, bởi diễn xuất của Huỳnh Hạo Khang đã chinh phục anh và ê-kíp.

Diễn viên nhí đóng vai chính trong phim Việt đang dẫn đầu phòng vé là ai? - Ảnh 3.

Hạo Khang đóng vai An trong "Đất rừng phương Nam" năm 13 tuổi.

Sau thành công này, cậu tiếp tục tham gia một số vai nhỏ trong Ngày xưa có một chuyện tình (Trịnh Đình Lê Minh, vai Phúc hồi nhỏ) và Đèn âm hồn (Hoàng Nam).

Ít ai biết rằng Hạo Khang hiện đang nắm giữ một “kỷ lục” đáng chú ý khi là một trong những diễn viên trẻ nhất từng góp mặt trong hai bộ phim trăm tỷ của điện ảnh Việt, gồm Đất rừng phương Nam (hơn 140 tỷ đồng) và Đèn âm hồn (106 tỷ đồng).

Ở tuổi 16, Hạo Khang thu hút với diện mạo ngày càng điển trai, cao ráo và sáng sân khấu. Gương mặt góc cạnh hơn, vóc dáng cao lớn cùng thần thái tự tin giúp cậu ngày càng tạo được ấn tượng với khán giả.

Hạo Khang sở hữu kênh TikTok cá nhân với hơn 173 nghìn người theo dõi và Facebook cá nhân đạt khoảng 43 nghìn lượt follow.

Diễn viên nhí đóng vai chính trong phim Việt đang dẫn đầu phòng vé là ai? - Ảnh 4.

Ngoại hình điển trai của Hạo Khang ở tuổi 16.

Không chỉ sở hữu gia tài vai diễn đáng nể, Hạo Khang còn đang cho thấy tiềm năng rõ rệt cả về ngoại hình lẫn diễn xuất. Cậu được xem là một "nam thần màn ảnh" tiềm năng của điện ảnh Việt trong những năm tới.

Tạm hoãn phát sóng phim giờ vàng VTV "Lằn ranh"Tạm hoãn phát sóng phim giờ vàng VTV 'Lằn ranh'

GĐXH - Phim "Lằn ranh'' sẽ tạm dừng phát sóng trong tuần này, thay vào đó là các chương trình chính luận, tuyên truyền phục vụ Đại hội XIV của Đảng.

