30 tuổi tôi mới nhận ra: Nếu bản thân bằng được 5/10 cậu bé Xeko mỏ nhọn thì đời không sao vui dập được!
Nếu Nobita là hiện thân của sự ngây thơ, Dekhi là biểu tượng của sự hoàn hảo học thuật, thì Xeko (Suneo) chính là bài học vỡ lòng tàn khốc nhưng chân thực nhất về kỹ năng sinh tồn trong xã hội.
Tôi dám cá rằng 90% chúng ta khi đọc Doraemon ngày bé đều ghét Xeko. Cậu ta có ngoại hình "mỏ nhọn" gian manh, tính tình hay khoe khoang, chuyên nịnh nọt kẻ mạnh (Chaien) và bắt nạt kẻ yếu (Nobita). Trong mắt những đứa trẻ ngày ấy, Xeko là nhân vật phản diện đáng ghét nhất.
Nhưng khi đã lăn lộn đủ lâu giữa dòng đời, nếm trải đủ "đắng cay ngọt bùi" chốn công sở hay thương trường, nhiều người giật mình nhận ra: Chúng ta đang cố gắng mỗi ngày để sở hữu những kỹ năng mà Xeko đã có từ năm lớp 4.
Không cần phải trở thành một người tính toán hay cơ hội, nhưng nếu bạn học được 5/10 bản lĩnh của "Mỏ nhọn", xã hội này sẽ khó lòng vùi dập được bạn.
1. Bậc thầy giao tiếp và quản trị cảm xúc (EQ)
Ngày bé, ta gọi hành động Xeko đi theo khen ngợi Chaien là "nịnh thần", là hèn nhát.Lớn lên, ta gọi đó là nghệ thuật "Managing Up" (Quản trị sếp) và ngoại giao.
Chaien đại diện cho những thế lực mạnh hơn, những khách hàng khó tính hay những vị sếp nóng nảy trong cuộc đời. Nobita chọn cách đối đầu hoặc chịu trận để rồi bị ăn đòn. Xeko chọn cách dùng lời nói để xoa dịu, biến nguy cơ thành cơ hội. Cậu ta biết Chaien thích nghe gì (ca hát, nấu ăn - dù dở tệ) và luôn biết cách làm hài lòng đối phương để bảo vệ lợi ích của mình.
Trong xã hội hiện đại, người giỏi chuyên môn như Dekhi có thể được kính nể, nhưng người khéo léo như Xeko mới là người đi nhanh và đi xa nhất. Biết cương nhu đúng lúc, biết khen ngợi đúng chỗ là vũ khí tối thượng của người trưởng thành.
2. Nhạy bén với thông tin và xu hướng (Trendsetter)
Tại sao Xeko luôn là tâm điểm của mọi cuộc tụ tập? Vì cậu ta luôn có thứ mới nhất: cuốn truyện mới phát hành, bộ mô hình bản giới hạn, thông tin về một bộ phim sắp ra mắt...
Ngày bé, ta ghét cái thói khoe khoang đó. Lớn lên, ta nhận ra đó là tư duy của một Early Adopter (Người đón đầu xu hướng).
Trong kỷ nguyên số, thông tin là tiền bạc. Xeko luôn là người nắm bắt thông tin nhanh nhất nhóm. Cậu ta biết thế giới bên ngoài đang chơi gì, xem gì. Khả năng cập nhật và sàng lọc thông tin này, nếu áp dụng vào marketing hay kinh doanh, chính là chìa khóa để dẫn đầu thị trường. Xeko không chờ người khác nói cho mình biết phải làm gì, cậu ta tự đi tìm cái mới.
3. Bộ kỹ năng thực chiến (Hard Skills) đa dạng
Đừng để cái mác "công tử bột" đánh lừa. Nếu bỏ qua sự giàu có của gia đình, Xeko vẫn là một đứa trẻ cực kỳ tài năng.
Cậu vẽ rất đẹp và có gu thẩm mỹ tốt (từng mơ ước làm nhà thiết kế thời trang).
Cậu cực kỳ khéo tay trong việc lắp ráp mô hình, sửa chữa máy móc nhỏ.
Cậu có khả năng thuyết trình trôi chảy và thuyết phục đám đông.
Nếu Dekhi giỏi những thứ trong sách giáo khoa, thì Xeko giỏi những thứ kiếm ra tiền trong thực tế. Một người vừa có gu thẩm mỹ, vừa khéo tay, vừa hoạt ngôn – đó chẳng phải là chân dung của những freelancer hay CEO khởi nghiệp thành công ngày nay sao?
4. Kỹ năng Networking (Xây dựng mạng lưới quan hệ)
Xeko có anh họ làm kỹ sư, có bạn qua thư ở nước ngoài, quen biết các anh chị lớp trên. Khi gặp rắc rối (không phải đánh nhau), Xeko luôn biết tìm đến ai để giải quyết.
Cậu hiểu sức mạnh của sự kết nối. Những buổi tiệc trà, những chuyến dã ngoại mà Xeko tổ chức chính là những buổi Networking Event thu nhỏ. Cậu ta biết cách dùng tài chính và nguồn lực của mình để tập hợp mọi người, duy trì mối quan hệ. Trong khi Nobita ru rú trong phòng ngủ trưa, Xeko đã đi ra ngoài để mở rộng vòng tròn quan hệ của mình.
Lời kết
Tất nhiên, Xeko không hoàn hảo. Sự dối trá, tính hay đố kỵ và bắt nạt bạn bè là những thứ chúng ta cần loại bỏ. Nhưng hãy công bằng với cậu bé này.
Xã hội không phải là trang truyện tranh màu hồng nơi cứ hiền lành là sẽ có Bụt hiện lên giúp đỡ. Xã hội là nơi bạn cần trí tuệ của Dekhi để làm việc, nhưng cần sự khôn khéo của Xeko để tồn tại.
Nếu bạn đang thấy cuộc sống quá chật vật, có lẽ đã đến lúc bớt mơ mộng làm Nobita chờ Doraemon, mà hãy thử học cách nhìn đời qua lăng kính của Xeko: Chủ động, khéo léo, nắm bắt thời cơ và không ngừng kết nối.
Chỉ cần 5 phần công lực của "Mỏ nhọn" thôi, bạn đã là một "chiến thần" chốn công sở rồi!
