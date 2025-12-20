Chồng Vân - anh Doãn Công Hoàng (30 tuổi), hiện là Đại đội trưởng Đại đội Thông tin, Phòng Tham mưu, Lữ đoàn 86, người gắn bó với môi trường quân đội, nơi kỷ luật, trách nhiệm và nhiệm vụ luôn được đặt lên hàng đầu. Vì thế, quỹ thời gian dành cho gia đình của anh đôi khi bị hạn chế. Nhưng chính trong những khó khăn ấy, tình yêu của Vân lại được bồi đắp theo một cách rất riêng.

Hạnh phúc hiện tại của Vân và Hoàng. Ảnh: NVCC

Thấu hiểu cho công việc đặc thù của chồng, Vân chưa từng xem sự vắng nhà của anh là thiệt thòi, mà là một phần của yêu thương. Cô tự hào vì những gì anh đang cống hiến, và càng yêu sâu sắc hơn những hy sinh thầm lặng mà người lính ấy mang theo mỗi ngày.

Sau hành trình yêu nhau, tìm hiểu rồi đi đến hôn nhân, với Vân, mỗi ngày đồng hành cùng một người lính giúp cô học được cách kiên nhẫn, cảm thông. Anh ít có mặt ở nhà, nhưng trách nhiệm và tình yêu của anh thì lúc nào cũng hiện diện, đủ để Vân thấy ấm lòng và vững tâm.

Tình yêu được vun đắp bằng sự chờ đợi

Vân và Hoàng quen nhau vào năm 2022, trong một lần gặp gỡ rất tình cờ khi Vân đang đi làm. Hoàng là người chủ động mở lời, còn Vân thì "bị chinh phục lúc nào không hay". Không phải bởi những lời hoa mỹ, mà bởi sự chân thành, điềm đạm của người lính trẻ.

"Mình yêu anh từ chính sự chân thành, trách nhiệm và nét đàn ông rất mộc mạc nơi anh. Anh ít nói, nhưng từng hành động đều thận trọng và ấm áp. Ở bên anh, mình cảm nhận rõ ràng một sự bình yên, thứ cảm giác mà chỉ những người đủ sâu sắc, đủ bản lĩnh mới có thể mang lại.

Mỗi lần Hoàng được về phép, cả hai đều háo hức như ngày đầu tiên hẹn hò. Ảnh: NVCC

"Yêu một người lính là yêu cả kỷ luật, cả sự hy sinh và những khoảng trống khi anh vắng nhà. Nhưng chính điều đó khiến tình yêu của chúng mình trở nên đặc biệt hơn. Ở cạnh anh, mình luôn thấy vững lòng, như có một điểm tựa lặng lẽ nhưng chắc chắn. Mỗi lần anh nắm tay mình là mỗi lần mình hiểu rằng mình đã chọn đúng người", Vân tâm sự.

Khi yêu, kỷ niệm khiến Vân nhớ mãi là lần cô bị sốt xuất huyết, phải nằm viện trong khi Hoàng đang bận huấn luyện tại đơn vị. Không thể ở bên cạnh, anh vẫn âm thầm dõi theo từng ngày bằng những tin nhắn ngắn ngủi, những cuộc gọi vội vàng. Anh đặt thuốc, đặt đồ ăn, nhờ người quen đưa Vân đi kiểm tra sức khỏe.

"Dù không thể ở cạnh, anh vẫn cho mình cảm giác mình được chăm sóc và bảo vệ, theo cách rất riêng của một người lính", Vân nhớ lại.

Những tháng ngày yêu xa cũng là thử thách không nhỏ. Có những tuần Hoàng đi huấn luyện, gần như không thể liên lạc. Những đêm mất ngủ vì lo lắng, Vân tự nhủ: "Yêu lính thì phải mạnh mẽ". Và rồi, chính sự mạnh mẽ ấy giúp Vân giữ gìn tình yêu qua từng ngày chờ đợi.

Còn mỗi lần Hoàng được về phép, cảm giác háo hức của cả hai vẫn nguyên vẹn như buổi hẹn ban đầu. "Chỉ cần cùng nhau chạy xe đi ăn, xem một bộ phim hay tự tay nấu một bữa cơm nhỏ thôi mà thấy lòng bình yên đến lạ. Những điều giản dị ấy lại trở thành những khoảnh khắc đủ đầy nhất trong tình yêu của chúng mình", Vân bày tỏ.

Tình yêu của người lính giản dị mà ấm áp. Ảnh: NVCC

Tình yêu nào cũng có lúc giận hờn. Vân thừa nhận, có những thời điểm cô tủi thân, yếu lòng trước những thiệt thòi khi yêu một người lính, thậm chí từng một vài lần nói lời chia tay. Nhưng Hoàng thì luôn giữ được sự điềm đạm. Anh không lớn tiếng, không giận lâu, chỉ lặng lẽ kéo Vân về lại bằng sự kiên nhẫn và tình cảm chân thành.

"Nhờ anh mà mình học được cách yêu chậm lại, hiểu nhiều hơn và trân trọng hơn những điều tưởng chừng nhỏ bé nhưng vô cùng bền chặt trong tình yêu của cả hai", Vân thổ lộ.

Hôn nhân của người lính bình dị mà ấm áp

Sau gần một năm tìm hiểu, Vân và Hoàng quyết định về chung một nhà. Trước khi cưới, Vân cũng từng đắn đo bởi lấy chồng bộ đội đồng nghĩa với việc phải chấp nhận nhiều thiệt thòi: thời gian ít ỏi, nhiều khi phải tự mình xoay xở mọi việc, nhất là khi có con nhỏ. Nhưng rồi, chính sự trách nhiệm, chân thành và cách Hoàng luôn âm thầm lo lắng cho đối phương, khiến Vân tin rằng, đây là người đàn ông mình có thể đặt trọn niềm tin.

Hai bên gia đình đều ủng hộ, chỉ dặn hai vợ chồng hãy luôn biết nhường nhịn, cảm thông cho nhau, bởi công việc của anh đặc thù và nhiều áp lực. "Nhìn lại, mình thấy quyết định ấy là một trong những điều đẹp đẽ và đúng đắn nhất của cuộc đời", Vân vui kể.

Hoàng dành trọn thời gian cho gia đình nhỏ khi về thăm nhà. Ảnh: NVCC

Trong mắt Vân, khi đã là chồng, Hoàng vẫn là người đàn ông sống nguyên tắc, ít nói nhưng luôn thể hiện yêu thương bằng hành động. Từ ngày có con, sự chu đáo của anh càng thể hiện rõ. Thường thì 2 tuần anh mới được về phép một lần. Mỗi lần như vậy, anh gần như thay Vân gánh vác mọi việc từ chăm con, nấu ăn, rửa bát, dọn nhà... để vợ có thể nghỉ ngơi sau những ngày xoay xở một mình.

Anh dành trọn thời gian cho gia đình như bế con, tắm cho con thật cẩn thận, rồi ru con ngủ bằng những động tác còn vụng về nhưng đầy âu yếm. "Nhìn hai cha con quấn quýt, mình thấy mọi vất vả đều trở nên thật nhẹ nhàng", Vân nói. Sự có mặt của anh, dù ngắn ngủi, vẫn đủ khiến không khí gia đình trở nên đầy đặn.

Để giữ gìn hạnh phúc, vợ chồng Vân còn thống nhất một nguyên tắc: Dù có giận đến đâu cũng không im lặng quá lâu. Ai bình tĩnh hơn thì sẽ là người mở lời trước, không phải để thắng thua, mà để kéo nhau về lại.

Vân cũng tin rằng, trẻ con rất nhạy cảm và cảm nhận tình yêu của bố mẹ một cách tự nhiên nhất. Vì thế, vợ chồng cô luôn cố gắng hạn chế tranh cãi trước mặt con, để con luôn cảm thấy bình yên và an toàn trong ngôi nhà nhỏ.

Cuối cùng, Vân bộc bạch: "Yêu một người lính thật vất vả, nhưng nếu gặp đúng người, tình yêu ấy sẽ trở nên đẹp đẽ và bền lâu hơn bất cứ điều gì khác. Hãy chọn một người khiến bạn cảm thấy bình yên, chỉ cần một tin nhắn ngắn cũng đủ để thấy an toàn. Hãy đủ mạnh mẽ để đồng hành cùng anh ấy, nhưng đồng thời cũng đủ dịu dàng để anh ấy luôn muốn trở về, sau mỗi chuyến công tác xa nhà. Và hãy nhớ rằng: Yêu một người lính nghĩa là chấp nhận những khoảng cách, những ngày chờ đợi, nhưng đổi lại, bạn sẽ có một người đàn ông sống tử tế, trách nhiệm và chung thủy - người mà bạn có thể đặt trọn niềm tin và trái tim của mình".

Trước thềm không khí tri ân Ngày Quân đội Nhân dân Việt Nam (22/12), câu chuyện yêu và làm vợ người lính của Vân càng trở nên ý nghĩa hơn, bởi đằng sau mỗi người lính vững vàng nơi thao trường luôn có một hậu phương dịu dàng, bền bỉ và đầy yêu thương.