Tái hôn với con trai của bạn thân, tưởng hôn nhân "lép vế" mà được chồng trẻ trao gần 4 tỷ sính lễ, bao năm vẫn nghiện vợ không rời
Khi ấy, không ai có thể nghĩ rằng, cậu bé năm xưa sẽ trở thành chồng của Anna sau này.
Năm 2019, mạng xã hội Trung Quốc từng "dậy sóng" trước một cuộc hôn nhân gây tranh cãi: một người phụ nữ tái hôn 39 tuổi, đã có ba con trai, kết hôn với chàng trai kém mình 15 tuổi. Điều khiến dư luận choáng váng hơn cả là chú rể chính là con trai duy nhất của bạn thân cô dâu, và sính lễ được trao lên tới 1 triệu nhân dân tệ (3,7 tỷ đồng), kèm một căn nhà, một xe sang và đủ bộ trang sức cưới.
Nhân vật chính trong câu chuyện là Anna, quê Thiểm Tây và Vu Chính Húc, chàng trai người Quảng Đông (Trung Quốc).
Cuộc gặp năm xưa và bước ngoặt không ai ngờ tới
Không phải mối tình thanh mai trúc mã, cũng chẳng bắt đầu từ những buổi hẹn hò lãng mạn. Câu chuyện của Anna (45 tuổi) và Vu Chính Húc (30 tuổi) khởi nguồn từ một lần giúp đỡ tưởng chừng rất nhỏ, nhưng lại mở ra một cuộc hôn nhân khiến dư luận Trung Quốc tranh cãi suốt nhiều năm.
Anna sinh năm 1980 tại Thiểm Tây, lớn lên trong gia đình thuần nông. Tuổi thơ không sung túc nhưng cô sớm bộc lộ tính cách hoạt bát, độc lập. Sau khi tốt nghiệp THPT, Anna rời quê, chọn miền Nam làm điểm khởi đầu cho hành trình mưu sinh.
Năm 2000, cô quen một người đàn ông Phúc Kiến và sinh một cặp song sinh. Dù được chu cấp, cuộc sống không danh phận khiến Anna luôn bất an. Năm 2003, cô đưa hai con đến Thâm Quyến làm việc và cũng tại đây, một cuộc gặp tình cờ đã thay đổi toàn bộ cuộc đời cô.
Trong một buổi chiều mưa, Anna giúp đỡ một người phụ nữ cùng cậu con trai 8 tuổi đang đứng trú bên đường. Cậu bé ấy tên Vu Chính Húc. Từ đó, Anna và người mẹ trở thành bạn bè rồi thân thiết. Khi ấy, không ai có thể nghĩ rằng, cậu bé năm xưa sẽ trở thành chồng của Anna sau này.
Những năm tiếp theo, sự nghiệp của Anna phát triển nhanh chóng. Cô mở công ty riêng, tích lũy được tài sản đáng kể. Năm 2010, Anna kết hôn với người đàn ông Phúc Kiến, sinh thêm một con trai nhưng hôn nhân tan vỡ vào năm 2017. Ba con đều do cô nuôi dưỡng.
Sau ly hôn, Anna từng yêu một người đàn ông kém 13 tuổi và phải trả giá đắt khi mất cả tiền bạc lẫn công ty. Chính lúc này, cô bất ngờ tái ngộ Vu Chính Húc, chàng trai đã trưởng thành, kinh tế vững vàng với hàng chục căn nhà cho thuê.
Từ mối quan hệ gây sốc đến hôn nhân bạc tỷ
Đầu năm 2019, Anna và Vu Chính Húc liên lạc trở lại. Mối quan hệ nhanh chóng vượt qua ranh giới "cô – cháu", rồi trở thành tình yêu. Ngày 25/2/2019, Vu Chính Húc chính thức tỏ tình.
Anna ban đầu từ chối vì khoảng cách tuổi tác và mối quan hệ đặc biệt với mẹ anh. Tuy nhiên, sau nhiều lần thuyết phục, cô chấp nhận bước vào mối quan hệ này.
Khi biết chuyện, mẹ Vu Chính Húc cũng là bạn thân của Anna sốc nặng, từng phải nhập viện. Dù phản đối, bà cuối cùng vẫn nhượng bộ trước sự kiên quyết của con trai.
Chỉ hai tháng sau khi yêu nhau, ngày 25/4/2019, cả hai đăng ký kết hôn tại Quảng Đông. Vu Chính Húc trao 1 triệu nhân dân tệ sính lễ, kèm nhà, xe sang và đầy đủ trang sức cưới. Đám cưới lập tức gây "bão" mạng xã hội Trung Quốc.
Sau hôn nhân, Anna thừa nhận đã phẫu thuật thẩm mỹ nhiều lần để giữ hình ảnh bên chồng trẻ. Vu Chính Húc công khai coi ba con riêng của vợ như con ruột. Cả hai thường xuyên xuất hiện trên mạng xã hội, livestream bán hàng, tham gia lĩnh vực làm đẹp và thẩm mỹ.
Hiện tại, kênh của Vu Chính Húc thường xuyên đăng tải khoảnh khắc gia đình hạnh phúc. Mới đây anh còn ôm 1 bó hoa to đi đón vợ với những câu mùi mẫn, ngọt ngào: "Càng nhìn cô ấy tôi càng thấy cô ấy xinh đẹp, xinh đẹp không thể rời mắt"...
Tình yêu vượt qua tuổi tác, định kiến và cả những ranh giới nhạy cảm luôn là đề tài khiến xã hội tò mò. Nhưng với Anna và Vu Chính Húc, câu chuyện không chỉ dừng ở một đám cưới bạc tỷ, mà còn là hành trình liên tục bị soi xét giữa yêu – lợi – và niềm tin.
