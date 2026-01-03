4 cách thúc đẩy cảm xúc tình dục ở phụ nữ tiền mãn kinh
Suy giảm ham muốn tình dục là một trong những rào cản lớn nhất ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống của phụ nữ trong giai đoạn tiền mãn kinh. Nguyên nhân do đâu và có cách nào lấy lại 'cảm xúc thăng hoa' cho chị em không?
1. Vì sao phụ nữ tiền mãn kinh dễ bị suy giảm ham muốn?
Sự sụt giảm ham muốn tình dục ở phụ nữ tiền mãn kinh là kết quả của một chuỗi hệ quả sinh học và tâm lý phức tạp. Trong đó suy giảm nội tiết tố là nguyên nhân quan trọng nhất kéo theo các hệ quả khác.
Ở tuổi tiền mãn kinh, buồng trứng bắt đầu suy yếu, đặc biệt là sự giảm sút estrogen gây nhiều ảnh hưởng đến chức năng tình dục. Hormone estrogen đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì độ ẩm và độ đàn hồi của âm đạo, tăng cường lưu thông máu đến vùng chậu và tăng cường ham muốn tình dục. Khi lượng estrogen giảm, các chức năng này cũng bị ảnh hưởng, nhất là tình trạng khô âm đạo .
Lưu lượng máu đến vùng sinh dục giảm, phụ nữ khó bị kích thích và ít nhạy cảm hơn khi được chạm vào hoặc vuốt ve dẫn đến quan hệ tình dục không thoải mái, thậm chí gây đau đớn.
Nồng độ estrogen suy giảm dẫn đến thay đổi tâm trạng và cảm giác buồn bã, căng thẳng, lo lắng. Ngoài ra, những cơn bốc hỏa khó chịu đi kèm với đổ mồ hôi đêm và rối loạn giấc ngủ khiến chị em đôi khi mất hẳn hứng thú với hoạt động tình dục.
Theo Học viện Sản phụ khoa Hoa Kỳ, căng thẳng và lo lắng ảnh hưởng đến đời sống tình dục. Sự ham muốn tình dục được thúc đẩy bởi tâm trạng hưng phấn và khoái cảm tình dục. Nếu trải nghiệm không thỏa mãn và ít cực khoái hơn thì sự ham muốn sẽ giảm dần theo thời gian.
2. E ngại chỉ khiến ham muốn sụt giảm trầm trọng hơn
Mặc dù những thay đổi của thời mãn kinh như bốc hỏa, khó chịu và khô rát âm đạo là phổ biến khiến người phụ nữ mệt mỏi và mất hứng thú ham muốn tình dục nhưng rất nhiều người né tránh khi nói về điều này dẫn đến cảm giác ngày càng trở nên tồi tệ.
Các bác sĩ khuyên chị em không nên e ngại, nếu các triệu chứng của giai đoạn mãn kinh ảnh hưởng đến sức khỏe, tâm lý, đặc biệt là đời sống tình dục, chị em nên đi khám để được tư vấn biện pháp can thiệp phù hợp.
Theo ThS.BS Lê Quang Dương, chuyên gia về sức khỏe sinh sản, chị em cần lưu ý chăm sóc bản thân và khắc phục tình trạng khô âm đạo bằng cách sinh hoạt lành mạnh, sống vui vẻ, thường xuyên vận động thể dục bằng các bài tập phù hợp.
Chế độ dinh dưỡng cũng rất quan trọng, nên chú ý uống đủ nước, tăng cường ăn rau xanh và trái cây tươi giàu vitamin. Bổ sung nội tiết tố cũng là một giải pháp, tuy nhiên cần có sự tư vấn cụ thể của bác sĩ chuyên khoa.
3. Một số cách thúc đẩy cảm xúc tình dục ở phụ nữ tiền mãn kinh
Chăm sóc bản thân nhiều hơn
Khi bước vào giai đoạn tiền mãn kinh, những thay đổi như tăng cân vùng bụng, da sạm đi hay tóc mỏng dần khiến nhiều phụ nữ nảy sinh tâm lý tự ti khi gần gũi. Sự lo lắng này kích hoạt hệ thống ức chế tình dục khiến họ không thể tập trung vào cảm giác hưng phấn.
Nếu phụ nữ chú ý chăm sóc bản thân nhiều hơn sẽ mang lại nhiều thay đổi tích cực, họ sẽ cảm thấy mình đẹp hơn, tự tin hơn và cho phép cơ thể thả lỏng và tận hưởng. Đó là cách thúc đẩy ham muốn tự nhiên quay trở lại.
Ưu tiên "khúc dạo đầu" dài hơn
Ở tuổi tiền mãn kinh, cơ thể cần nhiều thời gian hơn để được kích thích và tiết dịch nhờn tự nhiên. Để cuộc yêu diễn ra trơn tru hãy dành nhiều thời gian cho việc ôm ấp, vuốt ve và trò chuyện. Hãy cùng bạn đời cởi mở thử nghiệm những cách chạm hoặc vị trí mới mà trước đây chị em chưa từng chú ý.
Sử dụng chất bôi trơn và dưỡng ẩm
Hãy chọn các loại chất bôi trơn gốc nước hoặc gốc silicone để giảm ma sát tức thì. Ngoài ra các loại kem dưỡng ẩm vùng kín chuyên dụng cũng giúp duy trì độ ẩm lâu dài cho niêm mạc.
Tăng cường kết nối cảm xúc với bạn đời
Có một sự khác biệt rất lớn trong cách tiếp nhận vấn đề giữa đàn ông và phụ nữ. Đàn ông thường không có một cột mốc "mãn kinh" rõ rệt như phụ nữ. Vì vậy, họ khó có thể hiểu sự lạnh nhạt hay mệt mỏi của vợ là do sụt giảm hormone.
Do đó, khi bị từ chối hoặc né tránh gần gũi, đàn ông có thể phản ứng bằng cách cũng im lặng, rút lui hoặc tệ hơn là cáu bẳn vì cảm thấy bị bỏ rơi.
Vì vậy, chị em nên giải thích cho bạn đời hiểu những thay đổi mình đang trải qua để cả hai cùng tìm giải pháp. Cần tăng cường sự chia sẻ cảm xúc với người bạn đời của mình. Trên thực tế, sự kết nối cảm xúc giữa các các cặp đôi thường mang lại cảm giác thỏa mãn sâu sắc về mặt tình cảm và cả tình dục.
Người phụ nữ sống đến 117 tuổi: Bài học lặng lẽ dành cho những ai đang bước vào tuổi trung niênDân số và phát triển - 3 giờ trước
Sau khi bà mất, các nhà khoa học mới bắt đầu kể một câu chuyện khác - câu chuyện nằm sâu trong từng tế bào của người phụ nữ đã đi qua gần trọn vẹn lịch sử hiện đại của loài người.
Đây là 6 cách mà thức khuya "tàn phá" nhan sắc, "bào mòn" tuổi thọ của chị em phụ nữDân số và phát triển - 2 ngày trước
Nhiều chị em biết thức khuya rất hại, nhưng hại đến mức nào và hại những thứ gì thì không phải ai cũng hiểu.
Mức sinh tại Cần Thơ xuống thấp: Khi người trẻ 'ngại' sinh con và lời giải chính sáchDân số và phát triển - 2 ngày trước
GĐXH - Mức sinh tại TP. Cần Thơ đang thấp hơn nhiều so với mức sinh thay thế, đặc biệt là khu vực nội thành chỉ đạt 1,45 con/phụ nữ. Đằng sau con số báo động này là những rào cản từ áp lực kinh tế, tư duy giữ tự do cá nhân và cả những "hủ tục" chọn tuổi đẹp để sinh con.
6 sự kiện nổi bật của công tác dân số và trẻ em thành phố Hải Phòng năm 2025Dân số và phát triển - 2 ngày trước
Năm 2025, thành phố Hải Phòng đã hoàn thành chỉ tiêu về nâng cao chất lượng dân số, đẩy mạnh công tác chăm sóc sức khỏe người cao tuổi và ứng dụng chuyển đổi số trong công tác dân số và trẻ em.
Người đàn ông 43 tuổi, Hà Nội mất ham muốn tình dục thừa nhận một sai lầm nhiều người Việt mắc phảiDân số và phát triển - 2 ngày trước
GĐXH - Đi khám vì mất thói quen tình dục, anh H. thường xuyên ăn đêm, khẩu phần giàu tinh bột, sử dụng nhiều nước ngọt có đường và ít khi vận động.
Nam giới nên làm gì khi có dấu hiệu rối loạn cương dương?Dân số và phát triển - 3 ngày trước
Rối loạn cương dương là một tình trạng khá phổ biến và hoàn toàn có thể cải thiện được nếu xử trí đúng cách. Do đó thay vì lo lắng, tự ti hay tự ý điều trị, nam giới nên chủ động tìm gặp bác sĩ sớm khi có dấu hiệu rối loạn cương dương.
Phường Hà Đông: Nhiều hoạt động thiết thực hưởng ứng Tháng hành động quốc gia về dân số và Ngày Dân số Việt Nam 26/12Dân số và phát triển - 4 ngày trước
GĐXH - Hưởng ứng Tháng hành động quốc gia về dân số và kỷ niệm Ngày Dân số Việt Nam 26/12/2025, Trạm Y tế phường Hà Đông (Hà Nội) đã triển khai đồng bộ, sâu rộng nhiều hoạt động truyền thông, tư vấn và chăm sóc sức khỏe cho nhân dân trên địa bàn phường, qua đó góp phần nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi và từng bước nâng cao chất lượng dân số trong tình hình mới.
Vì sao nhiều người mới ngoài 40 đã bắt đầu có "mùi người già"? Không phải do ở bẩn như nhiều người vẫn nghĩDân số và phát triển - 5 ngày trước
Và trái với suy nghĩ phổ biến, hiện tượng này không liên quan nhiều đến chuyện vệ sinh cá nhân.
3 bệnh tim mạch dễ mắc nhất ở phụ nữ từng bị u xơ tử cungDân số và phát triển - 6 ngày trước
Mặc dù u xơ tử cung là khối u lành tính nhưng các nhà khoa học tin rằng chúng có chung các con đường sinh học với bệnh tim mạch. Nghiên cứu cho thấy, phụ nữ bị u xơ tử cung có nguy cơ mắc bệnh tim cao hơn đáng kể so với những người không bị bệnh này.
Không phải loãng xương, đây mới là bệnh nguy hiểm dễ mắc ở phụ nữ khi mãn kinhDân số và phát triển - 1 tuần trước
Nhiều phụ nữ lo sợ loãng xương khi mãn kinh nhưng bệnh tim mạch mới là 'kẻ giết người thầm lặng' nguy hiểm nhất, vì vậy chị em không nên chủ quan.
Giao lưu trực tuyến: Chăm sóc sức khỏe sinh sản vị thành niên, thanh niên và tầm quan trọng của tư vấn khám sức khỏe trước khi kết hônDân số và phát triển
GĐXH - Theo các chuyên gia, sức khỏe sinh sản của vị thành niên, thanh niên được coi là một trong những yếu tố quan trọng có ý nghĩa quyết định đến chất lượng dân số, chất lượng nguồn nhân lực và tương lai của giống nòi.