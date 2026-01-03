4 cách thúc đẩy cảm xúc tình dục ở phụ nữ tiền mãn kinh

1. Vì sao phụ nữ tiền mãn kinh dễ bị suy giảm ham muốn?

Sự sụt giảm ham muốn tình dục ở phụ nữ tiền mãn kinh là kết quả của một chuỗi hệ quả sinh học và tâm lý phức tạp. Trong đó suy giảm nội tiết tố là nguyên nhân quan trọng nhất kéo theo các hệ quả khác.

Ở tuổi tiền mãn kinh, buồng trứng bắt đầu suy yếu, đặc biệt là sự giảm sút estrogen gây nhiều ảnh hưởng đến chức năng tình dục. Hormone estrogen đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì độ ẩm và độ đàn hồi của âm đạo, tăng cường lưu thông máu đến vùng chậu và tăng cường ham muốn tình dục. Khi lượng estrogen giảm, các chức năng này cũng bị ảnh hưởng, nhất là tình trạng khô âm đạo .

Lưu lượng máu đến vùng sinh dục giảm, phụ nữ khó bị kích thích và ít nhạy cảm hơn khi được chạm vào hoặc vuốt ve dẫn đến quan hệ tình dục không thoải mái, thậm chí gây đau đớn.

Nồng độ estrogen suy giảm dẫn đến thay đổi tâm trạng và cảm giác buồn bã, căng thẳng, lo lắng. Ngoài ra, những cơn bốc hỏa khó chịu đi kèm với đổ mồ hôi đêm và rối loạn giấc ngủ khiến chị em đôi khi mất hẳn hứng thú với hoạt động tình dục.

Theo Học viện Sản phụ khoa Hoa Kỳ, căng thẳng và lo lắng ảnh hưởng đến đời sống tình dục. Sự ham muốn tình dục được thúc đẩy bởi tâm trạng hưng phấn và khoái cảm tình dục. Nếu trải nghiệm không thỏa mãn và ít cực khoái hơn thì sự ham muốn sẽ giảm dần theo thời gian.

Ảnh hưởng của sụt giảm estrogen khiến chị em mất dần cảm xúc tình dục.

2. E ngại chỉ khiến ham muốn sụt giảm trầm trọng hơn

Mặc dù những thay đổi của thời mãn kinh như bốc hỏa, khó chịu và khô rát âm đạo là phổ biến khiến người phụ nữ mệt mỏi và mất hứng thú ham muốn tình dục nhưng rất nhiều người né tránh khi nói về điều này dẫn đến cảm giác ngày càng trở nên tồi tệ.

Các bác sĩ khuyên chị em không nên e ngại, nếu các triệu chứng của giai đoạn mãn kinh ảnh hưởng đến sức khỏe, tâm lý, đặc biệt là đời sống tình dục, chị em nên đi khám để được tư vấn biện pháp can thiệp phù hợp.

Theo ThS.BS Lê Quang Dương, chuyên gia về sức khỏe sinh sản, chị em cần lưu ý chăm sóc bản thân và khắc phục tình trạng khô âm đạo bằng cách sinh hoạt lành mạnh, sống vui vẻ, thường xuyên vận động thể dục bằng các bài tập phù hợp.

Chế độ dinh dưỡng cũng rất quan trọng, nên chú ý uống đủ nước, tăng cường ăn rau xanh và trái cây tươi giàu vitamin. Bổ sung nội tiết tố cũng là một giải pháp, tuy nhiên cần có sự tư vấn cụ thể của bác sĩ chuyên khoa.

3. Một số cách thúc đẩy cảm xúc tình dục ở phụ nữ tiền mãn kinh

Chăm sóc bản thân nhiều hơn

Khi bước vào giai đoạn tiền mãn kinh, những thay đổi như tăng cân vùng bụng, da sạm đi hay tóc mỏng dần khiến nhiều phụ nữ nảy sinh tâm lý tự ti khi gần gũi. Sự lo lắng này kích hoạt hệ thống ức chế tình dục khiến họ không thể tập trung vào cảm giác hưng phấn.

Nếu phụ nữ chú ý chăm sóc bản thân nhiều hơn sẽ mang lại nhiều thay đổi tích cực, họ sẽ cảm thấy mình đẹp hơn, tự tin hơn và cho phép cơ thể thả lỏng và tận hưởng. Đó là cách thúc đẩy ham muốn tự nhiên quay trở lại.

Ưu tiên "khúc dạo đầu" dài hơn

Ở tuổi tiền mãn kinh, cơ thể cần nhiều thời gian hơn để được kích thích và tiết dịch nhờn tự nhiên. Để cuộc yêu diễn ra trơn tru hãy dành nhiều thời gian cho việc ôm ấp, vuốt ve và trò chuyện. Hãy cùng bạn đời cởi mở thử nghiệm những cách chạm hoặc vị trí mới mà trước đây chị em chưa từng chú ý.

Tăng cường kết nối cảm xúc với bạn đời giúp thúc đẩy ham muốn tự nhiên quay trở lại.

Sử dụng chất bôi trơn và dưỡng ẩm

Hãy chọn các loại chất bôi trơn gốc nước hoặc gốc silicone để giảm ma sát tức thì. Ngoài ra các loại kem dưỡng ẩm vùng kín chuyên dụng cũng giúp duy trì độ ẩm lâu dài cho niêm mạc.

Tăng cường kết nối cảm xúc với bạn đời

Có một sự khác biệt rất lớn trong cách tiếp nhận vấn đề giữa đàn ông và phụ nữ. Đàn ông thường không có một cột mốc "mãn kinh" rõ rệt như phụ nữ. Vì vậy, họ khó có thể hiểu sự lạnh nhạt hay mệt mỏi của vợ là do sụt giảm hormone.

Do đó, khi bị từ chối hoặc né tránh gần gũi, đàn ông có thể phản ứng bằng cách cũng im lặng, rút lui hoặc tệ hơn là cáu bẳn vì cảm thấy bị bỏ rơi.

Vì vậy, chị em nên giải thích cho bạn đời hiểu những thay đổi mình đang trải qua để cả hai cùng tìm giải pháp. Cần tăng cường sự chia sẻ cảm xúc với người bạn đời của mình. Trên thực tế, sự kết nối cảm xúc giữa các các cặp đôi thường mang lại cảm giác thỏa mãn sâu sắc về mặt tình cảm và cả tình dục.