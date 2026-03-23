4 con giáp cuối tháng 3 dương lịch 2023 có bước phát triển vượt bậc, tiền về đầy túi, lộc lấp đầy kho

1. Con giáp Tý hứa hẹn một tuần rực rỡ

Chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà cho biết, tử vi tuần mới từ 23 – 29/3/2026 dự báo, con giáp Tý sẽ có hai cát tinh là Thái Âm và Chính Quan tương trợ nên hứa hẹn một tuần rực rỡ. Vận trình tuần mới của tuổi Tý rất hanh thông, đặc biệt là nữ giới sẽ gặp nhiều may mắn hơn nam giới trong việc cầu tài và cầu danh.

Công việc diễn ra thuận lợi với sự nhanh nhạy, sáng tạo vượt trội của Tý. Khả năng điều phối và lãnh đạo của những chú Chuột sẽ được phát huy tối đa, giúp công việc có bước chuyển mạnh mẽ. Bạn cũng dễ nhận được sự tín nhiệm từ cấp trên, nể trọng từ phía đồng nghiệp.

Tuần từ 23 – 29/3/2026, con giáp Tý sẽ đón nhận nhiều niềm vui

Về tài lộc, nguồn thu trong tuần có dấu hiệu tăng trưởng mạnh cả nguồn thu chính và các công việc tay trái. Đây là thời điểm lý tưởng để con giáp Tý rà soát lại các danh mục tài sản và cân nhắc các khoản đầu tư rủi ro thấp. Đồng thời, việc lập một kế hoạch tiết kiệm lúc này cũng rất tốt với các con giáp Tý.

Về phương diện tình cảm của con giáp Tý duy trì ở mức ổn định, không có quá nhiều biến động lớn xảy ra. Người độc thân có cơ hội gặp gỡ đối tượng ưng ý. Sự chân thành, tinh tế giúp cho người tuổi Tý ghi điểm trong mắt đối phương ngay lần đầu gặp.

2. Con giáp Dần tràn đầy năng lượng

Sự xuất hiện của sao Thái Dương và bộ đôi Ấn Quan che chở giúp cho người tuổi Dần trải qua được tuần lễ tràn đầy năng lượng. Để may mắn sinh sôi nảy nở, chuyên gia khuyên con giáp Dần nên biết lắng nghe, khiêm tốn học hỏi để phát triển hơn.

Sự nghiệp của con giáp Dần dễ thăng tiến nhờ sự hỗ trợ đắc lực từ những người có tầm ảnh hưởng lớn. Những băn khoăn và mơ hồ trong định hướng công việc bấy lâu nay của Dần sẽ dần được tháo gỡ. Thời điểm này, bạn cần thể hiện thái độ cầu tiến và tinh thần trách nhiệm cao để không phụ lòng trợ giúp từ quý nhân.

Sự nghiệp của con giáp Dần dễ thăng tiến

Thu nhập từ công việc chính lẫn các nguồn thu phụ đều đạt mức kỳ vọng, giúp cho túi tiền của tuổi Dần luôn rủng rỉnh. Bạn có thể xem xét việc đầu tư mới hoặc mở rộng quy mô nếu đang hoạt động trong kinh doanh, buôn bán. Dù vậy, Dần cần lưu ý là không bỏ trứng vào 1 giỏ.

Về tình cảm của con giáp Dần cũng hanh thông, mang tới những cảm xúc ngọt ngào cho người đang yêu và đã có gia đình. Sự thấu hiểu và sẻ chia giúp mối quan hệ gắn kết và sâu sắc hơn sau những thử thách. Người độc thân có thể gặp được chân ái của đời mình qua sự giới thiệu từ người thân.

3. Con giáp Ngọ tăng cả nguồn thu chính và phụ

Chuyên gia phong thủy cho rằng, đây sẽ là một tuần lễ đại cát đại lợi cho con giáp Ngọ nhờ sự che chở của cát tinh Thiên Đức chiếu mệnh. Vận trình của tuổi Ngọ đang trên đà phát triển mạnh, sự nghiệp có bước đột phá.

Bạn sở hữu khả năng quan sát và lắng nghe tuyệt vời, giúp nhận diện chính xác các cơ hội thăng tiến và tăng lương ngay khi chúng vừa xuất hiện nên con đường sự nghiệp khá thuận lợi.

Con giáp Ngọ có một tuần đại cát, đại lợi

Về tài lộc của con giáp Ngọ tăng cả nguồn thu chính và phụ. Bạn còn gặp may với những khoản tiền bất ngờ từ việc kinh doanh hoặc đầu tư phụ. Tuy nhiên, chuyên gia vẫn khuyên con giáp này cần nhớ quy tắc tích lũy chính đáng, tránh tham lam vào những việc phi pháp hay có tính chất đỏ đen.

Thiên Đức báo hiệu chuyện tình duyên của Ngọ khá tốt. Người độc thân có nhiều cơ hội gặp gỡ và bắt đầu một mối quan hệ lãng mạn thông qua các hoạt động xã hội. Những người đã có đôi, tình cảm gắn kết hơn qua những buổi trò chuyện chân thành và sâu sắc.

4. Con giáp Thân tương đối suôn sẻ

Người tuổi Thân trong thời gian từ 23/3/2026 đến 29/3/2026 có hành trình tương đối suôn sẻ và ít biến động. Nhờ sự linh hoạt, nhanh nhạy mà con giáp Thân dễ hoàn thành các công việc được giao, giúp sự nghiệp tiến triển đều đặn. Tuy nhiên, môi trường công sở có thể xuất hiện những kẻ thích buôn chuyện hoặc gây chia rẽ, nên khuyên con giáp Thân cần tỉnh táo, tránh bị kéo vào vòng xoáy thị phi.

Con giáp Thân có thu nhập ổn định từ 23/3/2026 đến 29/3/2026

Thu nhập trong tuần của con giáp Thân rất ổn định, giúp mức sống thoải mái và tích lũy được 1 khoản. Dù vậy, bạn cần tránh tham gia vào hoạt động đầu cơ hay mong muốn làm giàu nhanh chóng vì rủi ro mất trắng là rất cao trong tuần lễ này.

Dù công việc có bận rộn đến đâu, Thân cũng cần nhớ mối quan hệ lứa đôi, vợ chồng đòi hỏi sự quan tâm và vun đắp nhiều hơn từ cả hai phía. Những cử chỉ quan tâm nhỏ sẽ giúp củng cố sợi dây liên kết giữa bạn và người ấy thêm bền chặt.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo.

