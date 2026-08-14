Cảnh sát giao thông Quảng Trị trao trả khoảng 200 triệu đồng cho người đánh rơi.

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Ngày 14/8, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, tổ công tác của đơn vị vừa trao trả số tiền lớn cho người dân sau khi nhặt được số tiền này trong quá trình tuần tra.

Lực lượng chức năng bàn giao tài sản cho người dân. Ảnh: CSGTQT.

Khoảng 8h35 cùng ngày, trong quá trình tuần tra, kiểm soát trên tuyến Quốc lộ 12A, Tổ công tác của Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Quảng Trị phát hiện một chiếc túi màu trắng trên đường, đoạn qua phường Ba Đồn, tỉnh Quảng Trị.

Nghi là tài sản của người dân đánh rơi, tổ công tác tiếp cận kiểm tra và phát hiện bên trong có khoảng 200 triệu đồng tiền mặt.

Sau đó, tổ công tác phối hợp với Công an phường Ba Đồn thu thập thông tin, nhanh chóng xác minh để tìm chủ nhân của số tài sản trên.

Qua xác minh, lực lượng chức năng xác định anh Trương Quang Phú (SN 1964, trú tại xã Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Trị) là chủ nhân của chiếc túi chứa số tiền nói trên.

Sau khi hoàn tất các thủ tục theo quy định, tổ công tác cùng Công an phường Ba Đồn đã bàn giao tài sản cho anh Trương Quang Phú.