Chỉ còn 14 ngày nữa, người lao động được nghỉ dài 5 ngày liên tục

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Ngày Quốc khánh Việt Nam năm 2026 nghỉ dài 5 ngày liên tục

Theo Thông báo 9441/TB-BNV của Bộ Nội vụ việc nghỉ tết Âm lịch, nghỉ lễ Quốc khánh năm 2026 đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động, lịch nghỉ ngày Quốc khánh Việt Nam năm nay được quy định cụ thể như sau:

Nghỉ 02 ngày theo quy định gồm ngày 02/9/2026 Dương lịch và 01 ngày liền kề trước là ngày 01/9/2026 Dương lịch; Hoán đổi từ ngày làm việc thứ Hai ngày 31/8/2026 Dương lịch sang ngày nghỉ hằng tuần thứ Bảy ngày 22/8/2026 Dương lịch (nghỉ thứ Hai ngày 31/8/2026 và làm bù vào ngày thứ Bảy ngày 22/8/2026).

Các cơ quan, đơn vị thực hiện lịch nghỉ lễ Quốc khánh năm 2026 bố trí, sắp xếp các bộ phận ứng trực theo quy định và làm việc hợp lý để giải quyết công việc liên tục, đảm bảo tốt công tác phục vụ tổ chức, Nhân dân, trong đó lưu ý cử cán bộ, công chức ứng trực xử lý những công việc đột xuất, bất ngờ có thể xảy ra trong thời gian nghỉ lễ, tết theo quy định.

Các bộ, cơ quan, địa phương có kế hoạch, biện pháp cụ thể, phù hợp khuyến khích các đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân tích cực, chủ động triển khai thực hiện các biện pháp phát triển sản xuất, kinh doanh, các hoạt động kinh tế, xã hội, bảo đảm cung cầu hàng hóa, dịch vụ, ổn định giá cả, thị trường, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong thời gian trước, trong và sau dịp nghỉ Tết Âm lịch, nghỉ lễ Quốc khánh năm 2026.

Các cơ quan, đơn vị không thực hiện lịch nghỉ cố định thứ Bảy và Chủ nhật hằng tuần, sẽ căn cứ vào chương trình, kế hoạch cụ thể của đơn vị để bố trí lịch nghỉ cho phù hợp, theo đúng quy định của pháp luật.

Ngày Quốc khánh Việt Nam năm 2026 người lao động được nghỉ 5 ngày liên tục. Ảnh minh họa: TL

Đi làm ngày Quốc khánh Việt Nam được hưởng lương thế nào?

Theo quy định của Bộ luật Lao động, chế độ người lao động được hưởng khi đi làm lễ như sau:

- Nếu người lao động đi làm vào ban ngày thì được hưởng mức lương gồm:

+ 300% mức tiền lương đi làm thêm vào ngày lễ.

+ 100% mức tiền lương làm việc của ngày bình thường.

- Nếu người lao động đi làm vào ban đêm thì được hưởng mức lương gồm:

+ 300% mức tiền lương đi làm thêm vào ngày lễ.

+ 100% mức tiền lương làm việc của ngày bình thường.

+ 30% mức tiền lương đi làm thêm vào ban đêm.

+ 60% mức tiền lương làm thêm giờ vào ban đêm.

Như vậy, người lao động đi làm vào ngày lễ sẽ được nhận mức lương như sau:

- Nếu người lao động thêm giờ vào ban ngày thì người lao động được hưởng ít nhất bằng 400% tiền lương.

- Nếu người lao động làm thêm giờ vào ban đêm thì người lao động được hưởng ít bằng 490% tiền lương.

Đi làm ngày Quốc khánh 2/9, người lao động được hưởng tới 490% lương GĐXH - Theo quy định của Bộ luật Lao động, đi làm ngày Quốc khánh Việt Nam 2/9, người lao động được trả lương làm thêm giờ.