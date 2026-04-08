4 con giáp dễ có quý nhân hỗ trợ, thu hút nguồn tài lộc lớn

1. Con giáp Tý

Xem tử vi tuần mới từ 6/4/2026 đến 12/4/2026, chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà cho biết, con giáp Tý thuận lợi về nhiều khía cạnh. Trong công việc, Tý thể hiện được khả năng của mình. Thái Âm cát tinh nâng đỡ nên lúc này bản mệnh có thể bắt đầu một điều gì đó mới và đạt được thành công.

Thương Quan xuất hiện đầu tuần có thể khiến bạn cảm thấy lo lắng nhưng càng về những ngày cuối tuần, công việc càng thuận lợi. Tuần này thật tuyệt vời đối với con giáp Tý khi bạn nghiêm túc hơn về vấn đề tiền bạc. Con giáp Tý cần đặt mục tiêu rõ ràng về những gì muốn đạt được về mặt tài chính. Bạn hãy viết ra giấy và xem nó lại mỗi ngày.

Con giáp Tý dễ có quý nhân hỗ trợ trong tuần này

Trong chuyện tình cảm, một cuộc gặp gỡ tình cờ trong môi trường công việc hoặc hiệu sách có thể mở ra một mối quan hệ thú vị. Người này có vẻ đúng như những gì bạn hằng mong đợi. Với gia đình, Tý hãy dành nhiều thời gian hơn cho những người thân yêu.

2. Con giáp Dần

Tử vi tuần mới từ 6-12/4/2026 cho thấy, mọi thứ khá suôn sẻ vào đầu tuần với con giáp Dần nhưng Thương Quan xuất hiện giữa tuần khiến bạn phải nhắc nhở bản thân thận trọng, tập trung, tránh xao nhãng.

Thái Dương cát tinh dự báo tài lộc đang tới với tuổi Dần. Bạn nên chuẩn bị tâm thế tốt để chào đón. Hãy giữ ví tiền của bạn sạch sẽ, không có giấy vụn, gọn gàng.

Mọi thứ từ nay đến giữa tháng 4 dương lịch với con giáp Dần khá nhẹ nhàng

Trong chuyện tình cảm, Dần nên chia sẻ nhiều hơn. Bạn đừng ngại chia sẻ những gì mình đã đạt được khi nói chuyện với bạn bè. Lúc đầu có thể bạn cho rằng việc đó khiến họ khó chịu, nhưng những người thực sự hiểu bạn thì họ tự hào về bạn và bạn sẽ truyền cảm hứng cho người khác rất nhiều.

3. Con giáp Ngọ

Con giáp Ngọ tuần này có sự che chở của Thiên Đức nên tràn đầy năng lượng. Bạn cảm thấy bản thân mạnh mẽ hơn để hoàn thành những gì bạn bắt đầu.

Vận trình tài chính đang khởi sắc nhất là khi Thiên Tài nâng đỡ vào những ngày làm việc trong tuần. Bạn có thể bắt đầu tuần mới với một chút màu xanh dương trong phòng hoặc trước cửa nhà, chào đón nguồn năng lượng tươi mới vào cuộc sống nhờ những màu sắc này.

Ngọ dễ thu hút tài lộc

Trong tuần, Ngọ hãy lên kế hoạch gặp gỡ, trò chuyện hoặc giữ liên lạc với những người bạn mang lại năng lượng tích cực cho bạn. Sự động viên của họ giúp bạn cảm thấy tự tin về suy nghĩ của mình. Họ khuyến khích bạn tin tưởng vào bản thân.

4. Con giáp Hợi

Tuần này, con giáp Hợi hoàn toàn tỏa sáng và thể hiện quyền lực của bạn. Hợi nên tận dụng thời gian một cách khôn ngoan. Bắt đầu một điều gì đó mới mẻ trong công việc hoặc thay đổi một việc bạn làm hàng ngày. Giữa tuần, cuộc sống sẽ bận rộn hơn một chút, nhưng khi Hợi kiên định với mục tiêu, kế hoạch của mình sẽ dễ tỏa sáng.

Tài chính của con giáp Hợi trong tuần ổn định. Bạn cũng dễ thu hút tài lộc bên ngoài. Bạn sẽ thấy mình bước vào những tình huống tự nhiên phù hợp với những gì bạn muốn làm và phát triển trong cuộc sống cá nhân.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo.