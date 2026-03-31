Tử vi dự báo những thông tin thú vị cho con giáp Tý, Sửu, Dần, Mão, Tỵ, Mùi, Dậu, Tuất, Hợi

3 con giáp sự nghiệp thăng tiến, tiền vào như nước trong tuần đầu tháng 4/2026 GĐXH - Chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà xem tử vi tuần đến 5/4/2026, 3 con giáp này thuận lợi sự nghiệp, tiền bạc dồi dào, cơ hội tình duyên đang chờ đón.

1. Con giáp Tý

Tử vi tuần từ 30/3/2026 đến 5/4/2026 dự đoán rằng người tuổi Tý cần cảnh giác trong công việc. Chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà cảnh báo rằng những quyết định sai lầm có thể gây hại cho sự nghiệp, đặc biệt nếu để chuyện tình cảm ảnh hưởng đến công việc. Hãy làm việc nhóm và tham khảo ý kiến từ người khác để tránh rơi vào tình cảnh khó khăn.

Con giáp Tý cần cẩn trọng trong công việc tuần đầu tháng 4

Về tài lộc, tuần này phù hợp với việc kiếm tiền từ các lĩnh vực tài chính, bất động sản, nghệ thuật do ảnh hưởng của Thái Âm. Tuổi Tý dễ có của ăn của để, tài lộc dồi dào. Khoản tiền kiếm được giúp bạn sớm thoát cảnh nợ nần, suy nghĩ tiêu cực.

Trong tình cảm, Tý đang quá si mê và hy sinh quá nhiều. Bạn sống không thiên về lý trí nên khi gặp biến cố luôn là người chịu nhiều thiệt thòi, bị người ta làm tổn thương nhưng vẫn ngây ngô nghĩ rằng mình là người sai.

2. Con giáp Sửu

Tử vi tuần mới từ 30/3-5/4/2026 của 12 con giáp dự báo, con giáp Sửu báo hiệu tuần bận rộn. Sửu có thể phải di chuyển liên tục, công việc lặt vặt nhiều cần giải quyết, không ngồi yên. Tuy nhiên, càng năng động và chăm chỉ càng lắm lộc lá, may mắn sẽ không tìm tới những người lười biếng và ngại thay đổi trong thời gian tới.

Tài lộc của con giáp Sửu trong tuần này cũng thuận lợi, dồi dào. Những người làm công việc phải đi lại nhiều, vận tải, xe cộ sẽ có tuần mới bội thu, khách mở hàng mát vía, kiếm tiền đều đều không lo thiếu tiền.

Những người tuổi Sửu đang đắm chìm trong tình yêu sẽ có một tương lai tươi sáng. Người độc thân sẽ có nhiều cơ hội lãng mạn, tìm được nửa kia của mình. Những người đang trong hôn nhân sẽ trải nghiệm sự thấu hiểu và gắn bó sâu sắc hơn, trở thành người bạn thân trong cuộc sống hàng ngày, vợ chồng sẽ giống như tri kỷ, thấu hiểu lẫn nhau.

3. Con giáp Dần

Tuần này, tuổi Dần có vận trình thất thường, nay đỏ mai đen là chuyện bình thường. Ai đang làm công ăn lương thì nên giữ thái độ khiêm tốn và kiên nhẫn để tránh vướng vào các tranh chấp lớn ảnh hưởng tới thanh danh. Cuối tuần công việc dần tốt lên, có điềm may mắn liên quan tới thi cử, học vấn, bằng cấp, xin việc.

Thái Dương chiếu mệnh, tài lộc của tuổi Dần càng rực rỡ. Càng tập trung cao độ cho việc nâng cao trình độ và năng lực càng tốt cho chuyện tiền bạc của bản thân.

Tuổi Dần cần giữ chừng mực trong lối sống, tránh để dục vọng chi phối tâm trí, kéo theo hệ lụy tới sức khỏe, ảnh hưởng tới đời sống tình cảm hôn nhân. Người độc thân đừng kén chọn quá mức và tuyệt đối không được vướng vào những mối quan hệ mập mờ làm ảnh hưởng tới tâm lý bản thân.

4. Con giáp Mão

Mão vốn hiền lành, ít nói và không thích gây gổ nhưng chính bạn lại là người hay bị nói xấu, chỉ trích, công kích, cãi vã, ngồi không cũng dính rắc rối. Mão nên học cách làm ngơ để sống sót bình yên qua hết tuần này.

Con giáp Mão trong tuần dù kiếm tiền nhanh nhưng cũng dễ hao hụt tài chính

Mão dễ gặp sự tranh chấp về tiền tài, dù có kiếm tiền nhanh, có lợi bất ngờ cũng hay sinh tai họa. Tuần này, Mão không thể tiết kiệm tiền, làm ăn mà không tính toán kỹ càng là thua lỗ nặng nề.

Tình cảm anh chị em trong gia đình tốt, có sự giúp đỡ qua lại, không bỏ mặc nhau lúc khó khăn. Tình cảm vợ chồng nhiều vấn đề khó nói, đỉnh điểm nằm ở 2 ngày cuối tuần. Mão cần tránh làm tổn thương lẫn nhau bằng những lời nói sắc bén, khó nghe.

5. Con giáp Tỵ

Tử vi tuần mới từ 30/3-5/4/2026 của 12 con giáp cho biết, con giáp Tỵ sự nghiệp không được tốt. Đang lúc cần uy tín làm ăn thì Tỵ lại dễ bị kẻ xấu hãm hại, vu khống, gây tiếng tăm không tốt, ảnh hưởng nặng nề tới việc hợp tác, danh tiếng của bạn.

Bên cạnh đó, đương số nên kiểm tra kỹ an toàn khi di chuyển hoặc làm việc liên quan tới máy móc. Sự thiếu chuyên nghiệp dễ khiến cho bạn bị ảnh hưởng.

Tài lộc tuần này của Tỵ không mấy tốt. Bạn dễ gặp cảnh ví tiền sạch bách, nhiều lúc túng thiếu đến mức phải vay mượn bạn bè, làm ăn mà không có tính toán kỹ, tin người thái quá sẽ mất trắng.

Tỵ hãy chú ý đến chi phí đi lại, sửa sang đồ vật hư hỏng bị hớ tiền và các khoản chi tiêu bất ngờ liên quan tới gia đình, tuân thủ luật giao thông để tránh tổn thất tiền bạc do vi phạm luật giao thông.

Trong gia đạo, bạn cũng cần lưu ý đến sức khỏe của những người thân. Người độc thân ít có cơ hội tìm kiếm tình yêu, và ngay cả khi gặp được ai đó để hẹn hò và tìm hiểu cũng khó có thể phát triển mối quan hệ hơn nữa vì cả 2 có duyên nhưng không có phận, đừng kỳ vọng quá nhiều về những người mà bạn gặp trong tuần này.

6. Con giáp Mùi

Tuần này sự nghiệp tốt cho tuổi tuổi Kỷ Mùi, các tuổi còn lại ở mức tạm ổn, không có thành tích lớn. Con giáp này sẽ mệt mỏi và phiền não vì công việc, bị người khác lên mặt lấn lướt.

Tiền bạc tốt về giữa tuần khi có Tam Hội trợ mệnh. Mùi sắp trải nghiệm những khoảnh khắc bất ngờ trong các mối quan hệ cá nhân. Hoặc là đột ngột rời bỏ cuộc hôn nhân của mình hoặc cũng có thể gặp một người mới thú vị một cách hoàn toàn bất ngờ.

Con giáp này nên chú tâm hơn tới sức khỏe của bản thân và người thân trong gia đình.

7. Con giáp Dậu

Sự nghiệp của con giáp Dậu đang gặp khó, vướng phải những trở ngại và tình huống bất ngờ do ảnh hưởng của Tương Xung, đặc biệt trong những ngày đầu tuần. Khuyên con giáp này cần cố gắng, sắp xếp thời gian để đảm bảo hiệu quả công việc diễn ra như ý, đồng thời cẩn trọng trong lời nói và hành động.

Về tiền bạc, con giáp Dậu dễ có thấy thoát, không tiết kiệm được đồng nào. Khi đối mặt với nhiều vấn đề khó khăn hơn và áp lực tinh thần quá mức, bạn đừng ép bản thân làm việc quá sức kẻo lại tốn thêm một khoản tiền lớn để chữa bệnh.

Trong tình cảm, con giáp này dễ có những thay đổi thất thường. Bạn cần học cách thư giãn. Những người đang trong mối quan hệ hôn nhân, yêu đương sắp cưới thì nên biết cách giữ gìn sự chung thủy của mình để tránh bị cám dỗ bởi người khác giới. Tuần này, cám dỗ đến với bạn rất lớn nên cần hết sức lưu tâm.

8. Con giáp Tuất

Trong công việc tuần mới, Tuất là người trực tính, nóng nảy, ngay thẳng. Con giáp này trong tuần công việc tiến triển thuận lợi.

Về tài lộc, tiền bạc không tích lũy được, nhiều việc trong gia đình cần đến tiền để giải quyết êm xuôi. Khả năng kiểm soát dòng tiền không tốt.

Con giáp tuổi Tuất không tích lũy được nhiều trong tuần này

Vận trình tình cảm của tuổi Tuất không có nhiều chuyển biến tích cực. Con giáp này khá kỹ tính và kén chọn, chưa sẵn sàng cho việc yêu đường thời gian này vì áp lực cuộc sống. Người đang yêu may mắn hơn chút khi tình cảm vẫn ổn định, còn người độc thân khó tìm được một nửa cho mình.

9. Con giáp Hợi

Tam Hợp trợ mệnh giúp con giáp Hợi tuần này được hưởng lợi từ các mối quan hệ làm ăn xã giao mà bạn đã dày công gây dựng trước đó. Ngày đầu tuần đã mang tới cho con giáp này sự quyết đoán và tự tin với những điều mình đang làm và con đường mình đã chọn.

Trong tuần tài lộc của con giáp Hợi ở mức bình thường. Tuy nhiên, Hợi lại phải chi tiêu nhiều cho vấn đề sức khỏe. Thời điểm này, bạn đừng tiếc tiền cho việc ăn uống, bồi bổ. Cuối tuần bạn cần phải biết tiết chế ham muốn, đừng vung tay quá trán kẻo lại tốn tiền oan cho những thứ mà bản thân không bao giờ ngó ngàng tới.

Hợi chưa thể hóa giải những khúc mắc tồn đọng trong chuyện tình cảm. Nếu Hợi không tỉnh táo thì rất có thể không chỉ đặt lòng tin nhầm chỗ mà còn đặt tiền sai người nữa, tới khi nhận ra thì đã tiền mất tật mang, trắng tay không còn gì.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo.

