Những ai đăng ký vé Chương trình nghệ thuật đặc biệt “Muôn sắc Việt Nam” ngày 24/11 tới, cần chú ý thông báo quan trọng từ Cơ quan Công an

Theo Cổng thông tin điện tử Công an TP Hà Nội, sắp tới (ngày 24/11/2026) Chương trình nghệ thuật đặc biệt "Muôn sắc Việt Nam" sẽ diễn ra tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội).

Lợi dụng sự quan tâm của đông đảo người dân, nhu cầu đăng ký vé tham dự chương trình tăng cao, các đối tượng xấu có thể thực hiện hành vi giả mạo, lừa đảo chiếm đoạt tài sản và thông tin cá nhân trên không gian mạng.

Thông tin từ Ban tổ chức, chương trình "Muôn sắc Việt Nam" chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026 diễn ra vào lúc 20h ngày 24/11, dự kiến phục vụ khoảng 50.000 khán giả. Thành phố Hà Nội dành tặng hơn 38.000 vé miễn phí cho người dân.

Phối cảnh sân khấu chương trình nghệ thuật đặc biệt “Muôn sắc Việt Nam” tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình. Ảnh: CATP Hà Nội

Việc đăng ký trực tuyến và phát vé cứng miễn phí dự kiến được triển khai sau ngày 16/11/2026. Thông tin về phương thức đăng ký, nhận vé sẽ được công bố trên các kênh chính thức của Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội, cơ quan quản lý văn hóa của Thành phố và nền tảng Hanoi Go.

Tuy nhiên, lợi dụng sức hút của chương trình, trên mạng xã hội đã xuất hiện những tài khoản đăng tải thông tin không chính xác về việc đăng ký vé. Các đối tượng có thể tạo fanpage giả mạo Ban tổ chức, sử dụng hình ảnh, tên gọi tương tự đơn vị tổ chức để rao bán vé, yêu cầu chuyển tiền đặt cọc, thu phí giữ chỗ hoặc cam kết hỗ trợ đăng ký vé ưu tiên.

Đáng chú ý, đối tượng lừa đảo có thể gửi đường dẫn giả mạo trang đăng ký vé, yêu cầu người dân cung cấp thông tin cá nhân, mật khẩu, mã xác thực OTP hoặc thông tin tài khoản ngân hàng. Nếu làm theo hướng dẫn, người dân có nguy cơ bị đánh cắp dữ liệu, chiếm quyền kiểm soát tài khoản và chiếm đoạt tài sản.

Hình ảnh bài đăng rao bán vé chương trình nghệ thuật “Muôn sắc Việt Nam” trên mạng xã hội, tiềm ẩn nguy cơ lừa đảo người dân. Ảnh: CATP Hà Nội

Bên cạnh đó, việc sử dụng nhiều tài khoản để đăng ký vượt số lượng vé cho phép, dùng phần mềm tự động (bot) nhằm chiếm lượt đăng ký hoặc sử dụng trái phép thông tin cá nhân của người khác cũng tiềm ẩn nguy cơ gây mất công bằng, ảnh hưởng đến quá trình phân phối vé.

Công an TP Hà Nội khuyến cáo người dân chỉ đăng ký vé qua các kênh chính thức của Ban tổ chức; cảnh giác với những lời mời chào mua bán vé, đặt cọc giữ chỗ trên mạng xã hội; tuyệt đối không truy cập đường dẫn lạ, cung cấp mật khẩu, mã OTP hoặc thông tin tài khoản ngân hàng cho người khác.

Khi phát hiện dấu hiệu giả mạo, lừa đảo, cần kịp thời thông báo cho cơ quan Công an để xác minh, xử lý theo quy định.