Ninh Bình: Những cánh đồng khoai tây úng rũ sau trận mưa lớn

Theo ghi nhận của phóng viên, thời gian gần đây, nhiều diện tích hoa màu của người dân tại một số địa phương ở tỉnh Ninh Bình bị thiệt hại do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài.

Ghi nhận tại thôn Nhất, xã Nam Trực, tỉnh Ninh Bình, nhiều diện tích khoai tây bị ảnh hưởng sau các trận mưa lớn liên tiếp. Những ngày này, người dân tích cực ra đồng kiểm tra tình trạng cây trồng, tìm biện pháp khắc phục nhằm hạn chế thiệt hại.

Cánh đồng trồng khoai tây ở xã Nam Trực, tỉnh Ninh Bình.

Theo ghi nhận, nhiều cây khoai tây bị chết, héo rũ do ngập úng kéo dài. Không chỉ khoai tây, nhiều diện tích rau màu, cây ăn quả khác cũng bị ảnh hưởng, khiến người dân lo lắng về năng suất và sản lượng vụ Đông năm nay.

Tình trạng tương tự cũng xảy ra tại các cánh đồng thuộc các xã Yên Cường, Yên Đồng, Yên Khánh và Đồng Thái.

Trước tình hình trên, ngày 10/11/2026, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Ninh Bình ban hành Công văn số 15537/SNNMT-TTBVTV về việc tập trung chăm sóc cây trồng vụ Đông năm 2026. Văn bản đề nghị UBND các xã, phường, các công ty khai thác công trình thủy lợi và đơn vị liên quan khẩn trương triển khai biện pháp khắc phục hậu quả mưa úng, hạn chế thấp nhất thiệt hại, bảo đảm kế hoạch sản xuất.

Từ ngày 8 đến 9/11/2026, do ảnh hưởng của không khí lạnh cường độ mạnh, trên địa bàn tỉnh xảy ra mưa lớn kèm gió đông bắc mạnh, tổng lượng mưa phổ biến gần 200 mm, gây ngập úng cục bộ tại nhiều địa phương, ảnh hưởng và gây thiệt hại đối với diện tích cây trồng vụ Đông mới gieo trồng và đang sinh trưởng.

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường, vụ Đông năm 2026, toàn tỉnh đã gieo trồng 17.500/22.500ha rau màu, đạt 78% kế hoạch. Trong đó, diện tích cây ngô là 3.300ha, dưa chuột 940ha, cà chua 680ha, khoai tây 1.650ha, bí xanh và bí đỏ 1.500ha. Một số diện tích rau ăn lá trồng sớm đã bắt đầu cho thu hoạch.

Tuy nhiên, từ ngày 8-9/11/2026, do ảnh hưởng của không khí lạnh cường độ mạnh, trên địa bàn tỉnh xảy ra mưa lớn kèm gió Đông Bắc mạnh, tổng lượng mưa phổ biến gần 200mm. Mưa lớn gây ngập úng cục bộ tại nhiều địa phương, ảnh hưởng đến diện tích cây trồng vụ Đông mới gieo trồng và đang trong giai đoạn sinh trưởng.

Ghi nhận tại thôn Nhất, xã Nam Trực, tỉnh Ninh Bình, nhiều diện tích khoai tây bị ảnh hưởng sau các trận mưa lớn liên tiếp.

Trước tình hình này, Sở Nông nghiệp và Môi trường đề nghị UBND các xã, phường huy động lực lượng, phương tiện khơi thông dòng chảy, nạo vét kênh mương nội đồng, bơm tiêu nước tại những diện tích bị ngập úng; ưu tiên các vùng trũng thấp và vùng chuyên canh rau màu.

Các địa phương cần khẩn trương thu hoạch rau màu đã đến kỳ thu hoạch; thu gom, tiêu hủy những cây trồng bị thiệt hại nặng, không còn khả năng phục hồi; chủ động chuẩn bị đất để gieo trồng lại các loại rau ngắn ngày khi thời tiết thuận lợi.

Đồng thời, hướng dẫn người dân tiêu thoát nước, vệ sinh đồng ruộng, cắt tỉa những bộ phận cây bị hư hỏng; bố trí cơ cấu cây trồng, thời vụ hợp lý. Trong đó, ưu tiên mở rộng diện tích rau màu ngắn ngày, cây ưa lạnh có giá trị kinh tế cao nhằm bù đắp sản lượng thiếu hụt, phục vụ thị trường cuối năm.

Những ngày này, người dân tích cực ra đồng kiểm tra tình trạng cây trồng, tìm biện pháp khắc phục nhằm hạn chế thiệt hại.



Sở Nông nghiệp và Môi trường cũng yêu cầu tăng cường kiểm tra chất lượng giống cây trồng, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Đối với Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, Trung tâm Khuyến nông, Sở giao nhiệm vụ cử cán bộ kỹ thuật bám sát cơ sở, đánh giá tình trạng cây trồng sau mưa úng; tăng cường dự tính, dự báo và hướng dẫn người dân phòng trừ các bệnh lở cổ rễ, héo xanh vi khuẩn, thối nhũn, sương mai.

Các đơn vị liên quan phối hợp bảo đảm nguồn cung vật tư nông nghiệp đủ số lượng, chất lượng, giá bán ổn định; đẩy mạnh tập huấn kỹ thuật, nhân rộng các mô hình sản xuất rau an toàn, ứng dụng che phủ nilon và nhà lưới.



Video những cánh đồng khoai tây úng rũ sau trận mưa lớn ở Ninh Bình: