Chi tiết các kỳ nghỉ lễ, Tết trong năm 2027 sắp tới

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Tết Dương lịch 2027

Lịch nghỉ Tết Dương lịch 2027 cán bộ, công chức, viên chức và người lao động có thể được nghỉ kéo dài 3 ngày từ 01/01/2027- 03/01/2027.

Theo quy định, Tết dương lịch công chức, viên chức và người lao động được nghỉ làm việc, hưởng nguyên lương 01 ngày.

Năm 2027, Tết Dương lịch rơi vào thứ Sáu, ngày 1/1/2027. Tiếp đó 2 ngày thứ Bảy, ngày 02/01/2027 và Chủ nhật, ngày 03/01/2027 là ngày nghỉ hằng tuần.

Đối với các doanh nghiệp, cơ quan có chế độ chỉ nghỉ cố định thứ Bảy, Chủ nhật hàng tuần, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động được nghỉ Tết Dương lịch 2027 kéo dài 3 ngày liên tục.

Căn cứ theo các quy định, trong năm 2027, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động có tổng cộng 22 ngày nghỉ, tính cả ngày nghỉ cuối tuần liền kề. Ảnh minh họa: TL

Tết Nguyên đán Đinh Mùi 2027

Theo Thông báo số 11483/TB-BNV của Bộ Nội vụ Tết Nguyên đán Đinh Mùi 2027, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội (công chức, viên chức) nghỉ Tết Âm lịch năm 2027 như sau:

Nghỉ 05 ngày theo quy định, gồm 02 ngày trước Tết và 03 ngày sau Tết. Do có 02 ngày nghỉ hằng tuần trùng với ngày nghỉ Tết nên công chức, viên chức được nghỉ bù 02 ngày theo quy định.

Theo đó, Tết Âm lịch năm 2027 được nghỉ gồm 07 ngày liên tục từ thứ Năm ngày 04/02/2027 Dương lịch (tức ngày 28 tháng Chạp năm Bính Ngọ) đến hết thứ Tư ngày 10/02/2027 Dương lịch (tức ngày mùng 5 tháng Giêng năm Đinh Mùi) (bao gồm 05 ngày nghỉ tết Âm lịch và 02 ngày nghỉ bù ngày nghỉ hằng tuần.

Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2027

Năm 2027, lễ Giỗ tổ Hùng Vương rơi vào thứ Sáu, ngày 16/4/2027, công chức, viên chức và người lao động được nghỉ làm việc, hưởng nguyên lương 01 ngày.

Tiếp đó là:

- Thứ Bảy, ngày 17/4/2027: Nghỉ hằng tuần.

- Chủ nhật, ngày 18/4/2027: Nghỉ hằng tuần.

Theo đó, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động được nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương kéo dài 3 ngày liên tục (bao gồm 1 ngày nghỉ lễ và 2 ngày nghỉ cuối tuần).

Ngày Chiến thắng 30/4 và Quốc tế Lao động 1/5

Dịp 30/4-1/5 nghỉ bốn ngày, từ thứ Sáu 30/4/2027 đến hết thứ Hai 3/5/2027.

Theo quy định, do ngày Quốc tế lao động trùng với ngày nghỉ hàng tuần nên được nghỉ bù vào ngày làm việc kế tiếp.

Nghỉ lễ Quốc khánh năm 2027

Công chức, viên chức, người lao động được nghỉ lễ Quốc khánh năm 2027 như sau: Nghỉ 02 ngày theo quy định, gồm ngày 02/9/2027 Dương lịch và 01 ngày liền kề sau là ngày 03/9/2027.

Theo đó, dịp nghỉ lễ Quốc khánh năm 2027 gồm 04 ngày liên tục từ thứ Năm ngày 02/9/2027 đến hết Chủ nhật ngày 05/9/2027 Dương lịch (bao gồm 02 ngày nghỉ lễ Quốc khánh theo quy định và 02 ngày nghỉ hằng tuần).

Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11

Theo quy định ngày Văn hóa Việt Nam 24/11 được nghỉ 1 ngày làm việc, hưởng nguyên lương.

Năm 2027, ngày Văn hóa Việt Nam rơi vào thứ Tư, ngày 24/11/2027.

Lưu ý: Đối với các doanh nghiệp, cơ quan có chế độ chỉ nghỉ cố định vào Chủ nhật hàng tuần (không nghỉ thứ Bảy), thời gian nghỉ thực tế sẽ tùy thuộc vào quy định của đơn vị.

Theo đó, năm 2027, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động có 6 kỳ nghỉ lễ, Tết, với tổng cộng 22 ngày nghỉ, tính cả ngày nghỉ cuối tuần liền kề.

Chi tiết lịch nghỉ Tết Nguyên đán và nghỉ lễ Quốc khánh 2027 mới nhất của người lao động tại Hà Nội GĐXH - UBND TP Hà Nội đã ban hành thông báo về việc nghỉ Tết Nguyên đán, nghỉ Lễ Quốc khánh năm 2027 đến người lao động tại Thủ đô.