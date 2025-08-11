4 con giáp xóa bỏ vận xui, tài lộc đổ về ầm ầm vào những ngày giữa tháng 8 dương lịch 2025
GĐXH – Dự báo tử vi tuần mới từ 11/8 – 17/8, chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà cho biết, 4 con giáp này may mắn, tài lộc đổ về.
1. Con giáp Tý
Theo dự báo tử vi tuần mới, trong tuần này, con giáp Sửu khá may mắn trong sự nghiệp. Mọi kế hoạch, chiến lược của con giáp sẽ có được kết quả khi bản mệnh tìm hiểu kỹ càng, không vội vàng trong quyết định. Các ý tưởng sáng tạo liên tục nảy sinh, con giáp này nhanh chóng tìm ra được hướng đi để đột phá trong công việc. Đặc biệt, với những ai đang làm việc trong lĩnh vực giáo dục, tuần này sẽ có nhiều thành công hơn, mở ra cơ hội thăng tiến rõ rệt.
Tài chính trong tuần mới của con giáp Tý tương đối ổn định. Bạn có thể nhận được khoản thưởng xứng đáng, doanh thu cải thiện nhờ tích cực trong công việc.
Trong tình yêu, người độc thân đừng quá kỳ vọng về mối quan hệ mới khi mà đối phương vẫn có nhiều điều lưỡng lự, có thể họ đang cân nhắc bạn với một đối tượng khác. Khi bạn không phải là ưu tiên thì chính bạn cũng nên cân nhắc thêm. Những cặp đôi hãy dành thời gian để chia sẻ, thẳng thắn nói ra tâm tư của mình.
2. Con giáp Dậu
Tuần này có thể tốt hơn bình thường đối với con giáp Dậu. Nếu bạn đã nỗ lực hết mình trong lĩnh vực đó trong một thời gian dài, thời điểm này sẽ là cơ hội để bạn đạt được thành công trọn vẹn. Tuy nhiên, bạn nên tránh lãng phí thời gian vào những lời đồn đại và tập trung vào các khía cạnh tương lai của mình.
Công việc thuận lợi nên con giáp Dậu cũng có khoản thu tốt trong tuần. Về tình cảm, bạn có thể cảm thấy như mọi người đều quay lưng lại với mình, nhưng không phải vậy. Bạn hãy mở rộng sự kết nối. Bạn không muốn hoặc cần những kẻ tầm thường trong nhóm bạn của mình, bạn muốn những người bạn đồng hành không bao giờ rời xa bạn.
3. Con giáp Tuất
Tử vi tuần mới 12 con giáp từ ngày 11-17/8 dự báo, có Thiên Đức trợ mệnh nên may mắn và tài lộc sẽ đứng về phía con giáp Tuất. Công việc tiến triển tốt, bạn được đánh giá cao. Vì vậy, bạn nên tránh vội vàng trong bất kỳ công việc nào, hãy làm việc kiên nhẫn và đầu tư tiền bạc một cách cẩn thận.
Tài vận ổn định, bạn có thể mở rộng nguồn thu bằng việc tận dụng thế mạnh cá nhân, nhưng cần quản lý thời gian hợp lý để không ảnh hưởng công việc chính.
4. Con giáp Thìn
Những nỗ lực và suy nghĩ của bạn sẽ được hỗ trợ hoàn toàn bởi vận may Thái Âm cát tinh, giúp bạn thành công trong tuần này. Nhờ vậy, sự nghiệp của con giáp Thìn tuần này có những bước tiến tốt. Con giáp này hãy tiếp tục nỗ lực để đạt được mục tiêu của mình.
Tài lộc tăng vọt, cả chính tài lẫn phụ tài đều sáng với con giáp Thìn. Bạn có thể nhận thêm những nguồn thu ngoài dự kiến, nhưng khuyên con giáp này lập kế hoạch chi tiêu rõ ràng và dự phòng rủi ro nếu muốn mở rộng đầu tư.
Trong chuyện tình cảm, khuyên con giáp này có sự dung hòa. Có thể vì bạn thường xuyên cho rằng mình đúng nên tự đưa ra quyết định, chính điều này gây căng thẳng trong mối quan hệ với chồng/vợ hay thậm chí cả người thân trong nhà. Hoàn cảnh không phải lúc nào cũng thuận lợi, và bạn cũng sẽ cảm thấy như vậy trong tuần này. Khi làm bất cứ điều gì, khuyên con giáp này hãy thảo luận với những người trong gia đình.
* Thông tin trong bài mang tính tham khảo.
Tháng sinh Âm lịch được trời ưu ái: Cả đời ít phiền não, may mắn luôn vây quanh
GĐXH - Những ai sinh vào 4 tháng Âm lịch dưới đây thường có cuộc đời hanh thông, tránh xa rắc rối, dễ đạt được thành công và hạnh phúc viên mãn.