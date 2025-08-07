Lập Thu 2025 ngày nào? Đây là điều cần làm ngay để đón vận may không phải ai cũng biết
GĐXH – Lập Thu là một trong 24 tiết khí trong năm. Theo chuyên gia, trong ngày Lập Thu, mọi người hãy tranh thủ làm những điều này để đón vận may cho 6 tháng cuối năm.
Ngày Lập Thu năm 2025 bắt đầu khi nào?
Chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà cho biết, tiết Lập thu hàng năm được bắt đầu từ ngày 07/8 hoặc 8/8 và kết thúc ngày 22/8 hoặc 23/ 08 dương lịch. Tại ngày đầu tiên bước vào tiết Lập Thu, Mặt trời ở vị trí xích kinh 135 độ, với hiện tượng địa lý này, thời tiết, các loài sinh vật có nhiều những thay đổi theo quy luật nhất định.
Năm 2025, tiết Lập Thu bắt đầu từ 12h51 ngày 07/08/2025 đến 3h33 ngày 23/08/2025. Ngày Lập Thu là từ 12h51 (07/08/2025) đến 12h51 (8/08/2025).
Lập Thu 2025 rơi vào tháng 6 nhuận mang ý nghĩa rất lớn với kinh tế và đời sống xã hội. Dân gian ta có câu: "Lập Thu vào tháng nhuận, thóc lúa đầy sân". Điều này thường báo hiệu một năm mưa thuận gió hòa, mùa màng tươi tốt, và dự kiến sẽ cho thu hoạch nhiều nông sản.
Theo chuyên gia, điều đặc biệt ngày Lập Thu 2025 là trùng hợp với Ngày Thiên Xá - một trong những ngày cát lành nhất trong lịch âm. Theo quan niệm phong thủy cổ xưa, Thiên Xá là ngày mà trời đất mở lòng, tha thứ cho tội lỗi của con người.
Trong phong thủy Trạch Nhật phương Đông, mỗi năm có 4 ngày Thiên Xá đặc biệt, tương ứng với 4 mùa, khi các vị thần linh (Ngọc Hoàng Thượng Đế, Thích Đề Hoàn Nhân trong Phật giáo) sẽ "mở kho phước báu", xóa bỏ nghiệp xấu mà con người gây ra. Cụ thể, 4 ngày Thiên Xá là: Mùa Xuân, ngày Thiên xá là ngày Mậu Dần; Mùa Hạ là ngày Giáp Ngọ; Mùa Thu là ngày Mậu Thân và mùa Đông, ngày Thiên xá là ngày Giáp Tý. Bởi vậy, đây là ngày đặc biệt mà mọi người nên lưu ý làm những điều thiện lành để đón nhận điều may.
Những điều cần làm trong ngày Lập Thu 2025 để đón nhận phước lành
+ Thực hiện nghi lễ phong thủy: Thời điểm vào Lập Thu là thời điểm lý tưởng để các gia đình thực hiện nghi lễ cúng bái, thắp hương, cầu nguyện tại gia hoặc tại đình chùa. Thành tâm sám hối lỗi lầm mắc phải, mong cầu bình an, thịnh vượng cho bản thân và gia đình… trong ngày Lập Thu rất tốt.
Bạn cũng có thể đặt các vật phẩm phong thủy mới tại các vị trí quan trọng trong nhà để tăng cường năng lượng tích cực. Chẳng hạn, bình hoa, chậu cây xanh, vật phẩm chiêu tài ở cung Tài Lộc (hướng Đông Nam) để kích hoạt tài vận.
+ Làm việc thiện: Trong ngày Thiên Xá hãy mở lòng làm việc thiện, giúp đỡ người khó khăn, phóng sinh, ăn chay... đều là những hành động tích lũy công đức rất lớn. Những việc làm này như cách hóa giải nghiệp xấu và tăng cường năng lượng tích cực, thu hút vận may.
+ Năng lượng tha thứ và hòa giải của Ngày Thiên Xá rất mạnh. Nếu như đang có mâu thuẫn, xích mích với ai thì đây là thời điểm tốt để chủ động làm lành, hóa giải những bất đồng.
+ Nạp năng lượng tích cực: Ngày Thiên Xá mang đến một luồng khí tâm linh mạnh mẽ. Bạn hãy dành thời gian nạp năng lượng cho bản thân, giúp tinh thần được thoải mái bằng những hoạt động như thiền định, đọc sách, nghe nhạc nhẹ nhàng, hoặc đơn giản là tĩnh tâm…
Việc cần tránh làm trong ngày Lập Thu 2025
Để tránh làm ảnh hưởng đến năng lượng và vận may, trong ngày Lập Thu, bạn cũng cần chú ý một vài việc không nên làm. Ngày Lập Thu, năng lượng có thể chưa thực sự ổn định hoàn toàn nên tránh giao dịch tài chính lớn. Hãy hoãn lại những quyết định tài chính quan trọng đến một ngày khác có năng lượng ổn định và cát lành hơn để tránh những rủi ro không đáng có. Không nên ký kết các hợp đồng lớn, thực hiện các giao dịch tài chính quan trọng, hoặc đầu tư mạo hiểm.
Ngoài ra, trong ngày Lập Thu một ngày duy nhất năm, như năm 2025 ngày Lập Thu là ngày 12h51 ngày 07/08/2025 đến 12h51 ngày 8/08/2025 nên tránh chuyện sinh hoạt chăn gối. Bởi dương khí suy dần, âm khí tăng cao khiến cho nguyên khí của cơ thể bị hao tổn, dễ dàng xuất hiện những tư tình không như ý muốn.
* Thông tin trong bài mang tính tham khảo.
Lợi ích tuyệt vời của việc đặt cây trong văn phòngỞ - 2 giờ trước
GĐXH - Việc bày trí cây xanh văn phòng là một cách cực kỳ hiệu quả để giúp các nhân viên công sở nâng cao tinh thần và cải thiện năng suất làm việc rất đáng kể. Hãy đọc bài viết này để tìm hiểu lợi ích của việc trồng cây xanh trong văn phòng.
Tháng 7 âm lịch năm 2025 âm thịnh, dương suy khác hẳn năm trước - những lưu ý ai cũng cần biết, đặc biệt về sức khỏeỞ - 6 giờ trước
GĐXH - Năm nay có tới 2 tháng 6 nhuận âm lịch, nên tháng 7 âm lịch năm 2025 âm thịnh, dương suy khác hẳn các tháng 7 âm mọi năm - bởi bị đẩy lùi hẳn 1 tháng. Người dân tham khảo bài viết sau để giữ sức khỏe, tinh thần thật tốt đón tháng 7 âm.
Hoa hậu Đỗ Thị Hà gây tranh cãi khi khoe sở thích 'chữa lành' trong căn nhà bạc tỷỞ - 22 giờ trước
GĐXH - Mới đây, Hoa hậu Đỗ Thị Hà đăng clip tự tay cắm hoa tại nhà và viết: “Tự thưởng một điều mà bản thân yêu thích là cách chữa lành nhẹ nhàng nhất”.
Cách ngừa và khắc phục chuột gặm đứt dây điện cửa tự độngỞ - 22 giờ trước
GĐXH - Chuột gặm đứt dây điện cửa tự động sẽ làm cửa ngừng hoạt động, hư hỏng hệ thống điện và thậm chí dẫn đến chập cháy. Bài viết dưới đây sẽ chỉ ra các cách hiệu quả để khắc phục tình trạng này.
Hãy từ bỏ thói quen xấu này nếu không tiền tài, sự nghiệp không có cơ hội phất lên đượcỞ - 1 ngày trước
GĐXH - Người có thói quen nhăn mặt, trợn mắt thường làm việc dễ cực đoan, suy nghĩ không thông suốt. Nếu không nhanh chóng từ bỏ thói quen xấu này, e rằng tiền tài, sự nghiệp hay tình yêu của bạn sẽ không có cơ hội phất lên được.
Đúng Rằm tháng 6 nhuận 2025, đặt 3 thứ này lên ban thờ để rước tài lộc, gia đạo an yênỞ - 1 ngày trước
GĐXH – Ngày 8/8 tới là Rằm tháng 6 nhuận 2025 - ngày Rằm đặc biệt với chu kỳ 11 năm mới xuất hiện một lần. Đúng ngày Rằm, nếu gia chủ thành tâm đặt những vật phẩm cát lành này lên bàn thờ sẽ giúp rước tài lộc, gia đạo an yên.
Tác dụng của cây bồ quân trong cuộc sống nhất định bạn phải biếtỞ - 1 ngày trước
GĐXH - Trong phong thủy, cây bồ quân không chỉ làm đẹp không gian sống mà còn góp phần điều hòa năng lượng tích cực trong ngôi nhà, giúp gia chủ đạt được sự thịnh vượng, bình an và hạnh phúc.
Kiểu nhà vượng dương khí mang lại sự thịnh vượng, càng ở càng giàu cóỞ - 1 ngày trước
GĐXH - Ngôi nhà có dương khí dồi dào sẽ "nuôi dưỡng" mọi thành viên, giúp họ phát triển mạnh mẽ và gặt hái thành công. Ngược lại, những ngôi nhà thiếu dương khí, âm khí nặng nề thường kéo theo bệnh tật, bất hòa và hao tổn tài lộc.
Trồng cây to trước nhà lo ảnh hưởng tiêu cực đến phong thủy, đừng lo, hãy đọc cách hóa giải sauỞ - 1 ngày trước
GĐXH - Trong phong thủy, cây cối có vai trò quan trọng giúp cân bằng năng lượng cho ngôi nhà nhưng không phải có cây to trước cửa nhà sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến phong thủy. Hãy đọc bài viết dưới đây về cách hóa giải đơn giản mà hiệu quả.
Rằm đặc biệt trong tháng 6 nhuận năm 2025: 11 năm mới có một lần nên lưu ý cách thanh tẩy ban thờ để đón may mắn, rước cát lànhỞ - 1 ngày trước
GĐXH – Theo chuyên gia, Rằm tháng 6 nhuận là ngày đặc biệt, chỉ xuất hiện 11 năm một lần. Các gia chủ nên lưu ý điều dưới đây trong việc thanh tẩy ban thờ để đón may mắn, rước cát lành.
Rằm đặc biệt trong tháng 6 nhuận năm 2025: 11 năm mới có một lần nên lưu ý cách thanh tẩy ban thờ để đón may mắn, rước cát lànhỞ
GĐXH – Theo chuyên gia, Rằm tháng 6 nhuận là ngày đặc biệt, chỉ xuất hiện 11 năm một lần. Các gia chủ nên lưu ý điều dưới đây trong việc thanh tẩy ban thờ để đón may mắn, rước cát lành.