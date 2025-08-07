Lập Thu 2025 ngày nào? Đây là điều cần làm ngay để đón vận may không phải ai cũng biết

Đúng Rằm tháng 6 nhuận 2025, đặt 3 thứ này lên ban thờ để rước tài lộc, gia đạo an yên GĐXH – Ngày 8/8 tới là Rằm tháng 6 nhuận 2025 - ngày Rằm đặc biệt với chu kỳ 11 năm mới xuất hiện một lần. Đúng ngày Rằm, nếu gia chủ thành tâm đặt những vật phẩm cát lành này lên bàn thờ sẽ giúp rước tài lộc, gia đạo an yên.

Ngày Lập Thu năm 2025 bắt đầu khi nào?

Chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà cho biết, tiết Lập thu hàng năm được bắt đầu từ ngày 07/8 hoặc 8/8 và kết thúc ngày 22/8 hoặc 23/ 08 dương lịch. Tại ngày đầu tiên bước vào tiết Lập Thu, Mặt trời ở vị trí xích kinh 135 độ, với hiện tượng địa lý này, thời tiết, các loài sinh vật có nhiều những thay đổi theo quy luật nhất định.

Năm 2025, tiết Lập Thu bắt đầu từ 12h51 ngày 07/08/2025 đến 3h33 ngày 23/08/2025. Ngày Lập Thu là từ 12h51 (07/08/2025) đến 12h51 (8/08/2025).

Lập Thu 2025 rơi vào tháng 6 nhuận mang ý nghĩa rất lớn với kinh tế và đời sống xã hội. Dân gian ta có câu: "Lập Thu vào tháng nhuận, thóc lúa đầy sân". Điều này thường báo hiệu một năm mưa thuận gió hòa, mùa màng tươi tốt, và dự kiến sẽ cho thu hoạch nhiều nông sản.

Theo chuyên gia, điều đặc biệt ngày Lập Thu 2025 là trùng hợp với Ngày Thiên Xá - một trong những ngày cát lành nhất trong lịch âm. Theo quan niệm phong thủy cổ xưa, Thiên Xá là ngày mà trời đất mở lòng, tha thứ cho tội lỗi của con người.

Trong phong thủy Trạch Nhật phương Đông, mỗi năm có 4 ngày Thiên Xá đặc biệt, tương ứng với 4 mùa, khi các vị thần linh (Ngọc Hoàng Thượng Đế, Thích Đề Hoàn Nhân trong Phật giáo) sẽ "mở kho phước báu", xóa bỏ nghiệp xấu mà con người gây ra. Cụ thể, 4 ngày Thiên Xá là: Mùa Xuân, ngày Thiên xá là ngày Mậu Dần; Mùa Hạ là ngày Giáp Ngọ; Mùa Thu là ngày Mậu Thân và mùa Đông, ngày Thiên xá là ngày Giáp Tý. Bởi vậy, đây là ngày đặc biệt mà mọi người nên lưu ý làm những điều thiện lành để đón nhận điều may.

Những điều cần làm trong ngày Lập Thu 2025 để đón nhận phước lành

+ Thực hiện nghi lễ phong thủy: Thời điểm vào Lập Thu là thời điểm lý tưởng để các gia đình thực hiện nghi lễ cúng bái, thắp hương, cầu nguyện tại gia hoặc tại đình chùa. Thành tâm sám hối lỗi lầm mắc phải, mong cầu bình an, thịnh vượng cho bản thân và gia đình… trong ngày Lập Thu rất tốt.

Bạn cũng có thể đặt các vật phẩm phong thủy mới tại các vị trí quan trọng trong nhà để tăng cường năng lượng tích cực. Chẳng hạn, bình hoa, chậu cây xanh, vật phẩm chiêu tài ở cung Tài Lộc (hướng Đông Nam) để kích hoạt tài vận.

+ Làm việc thiện: Trong ngày Thiên Xá hãy mở lòng làm việc thiện, giúp đỡ người khó khăn, phóng sinh, ăn chay... đều là những hành động tích lũy công đức rất lớn. Những việc làm này như cách hóa giải nghiệp xấu và tăng cường năng lượng tích cực, thu hút vận may.

+ Năng lượng tha thứ và hòa giải của Ngày Thiên Xá rất mạnh. Nếu như đang có mâu thuẫn, xích mích với ai thì đây là thời điểm tốt để chủ động làm lành, hóa giải những bất đồng.

+ Nạp năng lượng tích cực: Ngày Thiên Xá mang đến một luồng khí tâm linh mạnh mẽ. Bạn hãy dành thời gian nạp năng lượng cho bản thân, giúp tinh thần được thoải mái bằng những hoạt động như thiền định, đọc sách, nghe nhạc nhẹ nhàng, hoặc đơn giản là tĩnh tâm…

Việc cần tránh làm trong ngày Lập Thu 2025

Để tránh làm ảnh hưởng đến năng lượng và vận may, trong ngày Lập Thu, bạn cũng cần chú ý một vài việc không nên làm. Ngày Lập Thu, năng lượng có thể chưa thực sự ổn định hoàn toàn nên tránh giao dịch tài chính lớn. Hãy hoãn lại những quyết định tài chính quan trọng đến một ngày khác có năng lượng ổn định và cát lành hơn để tránh những rủi ro không đáng có. Không nên ký kết các hợp đồng lớn, thực hiện các giao dịch tài chính quan trọng, hoặc đầu tư mạo hiểm.

Ngoài ra, trong ngày Lập Thu một ngày duy nhất năm, như năm 2025 ngày Lập Thu là ngày 12h51 ngày 07/08/2025 đến 12h51 ngày 8/08/2025 nên tránh chuyện sinh hoạt chăn gối. Bởi dương khí suy dần, âm khí tăng cao khiến cho nguyên khí của cơ thể bị hao tổn, dễ dàng xuất hiện những tư tình không như ý muốn.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo.