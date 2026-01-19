Tử vi tiết lộ những con giáp nam đa tình bậc nhất
GĐXH - Theo tử vi, một số con giáp nam có xu hướng thích chinh phục, dễ rung động trước người khác giới và khó giữ mình trong các mối quan hệ lâu dài. Họ là ai?
Con giáp Thân: Đào hoa bẩm sinh, khó giữ khoảng cách
Đàn ông tuổi Thân là con giáp nổi bật với sự thông minh, hoạt bát và khả năng thích nghi nhanh chóng.
Họ cởi mở, phóng khoáng và rất giỏi tạo thiện cảm trong giao tiếp, nhờ đó dễ được nhiều phụ nữ yêu mến.
Tuy nhiên, khi đã có nửa kia, con giáp nam tuổi Thân vẫn ít khi chủ động giữ khoảng cách với những người tiếp cận mình.
Sự nhạy cảm và tò mò khiến họ dễ quan sát, tìm hiểu những đối tượng mới, từ đó nảy sinh các mối quan hệ vượt ngoài giới hạn an toàn.
Con giáp Dần: Yêu tự do, không muốn bị ràng buộc
Đàn ông tuổi Dần là con giáp có cá tính mạnh, tự tin và luôn đề cao sự tự do cá nhân.
Trong chuyện tình cảm, họ thích cảm giác được nhiều người yêu mến vì điều đó giúp họ khẳng định giá trị bản thân.
Con giáp nam này thường cố gắng thể hiện sức hút để thu hút người khác giới, nhưng hiếm khi đưa ra lựa chọn rõ ràng.
Họ dễ duy trì nhiều mối quan hệ cùng lúc, khi thì ở bên người này, lúc lại gần gũi với người khác, miễn sao bản thân không cảm thấy nhàm chán.
Con giáp Tý: Thích mới mẻ, khó bằng lòng với hiện tại
Người đàn ông tuổi Tý là con giáp có tính cách sôi nổi, thích giao lưu và hòa mình vào đám đông.
Họ khó chịu được sự cô đơn nên luôn trong trạng thái tìm kiếm một người ở bên cạnh. Tuy nhiên, ngay cả khi đã có người đồng hành, đàn ông tuổi Tý vẫn hiếm khi cảm thấy đủ đầy.
Con giáp nam này dễ bị cuốn theo những mối quan hệ mới, đặt cảm xúc cá nhân lên trên sự tổn thương của người bên cạnh, khiến tình yêu của họ thường không kéo dài lâu.
Con giáp Dậu: Yêu bằng mắt, khó xây dựng sự gắn bó bền lâu
Đàn ông tuổi Dậu là con giáp đặc biệt coi trọng ngoại hình trong tình yêu. Với họ, ấn tượng ban đầu đóng vai trò then chốt để nảy sinh cảm xúc.
Chỉ cần gặp người có vẻ ngoài thu hút, họ sẵn sàng chủ động tiếp cận, bất kể đã có nửa kia hay chưa.
Việc yêu bằng cảm xúc nhất thời khiến con giáp nam tuổi Dậu khó xây dựng mối quan hệ sâu sắc và lâu dài.
Chỉ khi trưởng thành và trải qua đủ va vấp, họ mới dần học cách tiết chế bản thân và hướng đến cuộc sống gia đình ổn định hơn.
Con giáp nam trăng hoa: Bài học để trưởng thành trong tình yêu
Những con giáp nam trăng hoa thường không thiếu tình cảm hay sự quan tâm, nhưng lại dễ bị hấp dẫn bởi cảm xúc mới mẻ.
Để có được hạnh phúc lâu dài, họ cần thời gian và trải nghiệm để nhận ra giá trị của sự chung thủy.
Khi biết trân trọng người ở bên mình, các con giáp này hoàn toàn có thể thay đổi và xây dựng một mối quan hệ bền vững hơn.
* Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.
