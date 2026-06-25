4 kiểu nhà chung cư phạm sát khí nặng, càng ở càng hao tài tốn của

Tòa chung cư bị phạm "Thiên trảm sát"

Phong thủy cho biết, những ngôi nhà bị "Thiên trảm sát" thường sẽ có dòng dương khí cực mạnh. Vì tại vị trí giữa khe hở của hai tòa nhà bao giờ cũng có sự lưu thông của không khí rất mạnh, tạo ra nhiều dòng sát khí với dương khí mạnh, vì thế có thể ảnh hưởng đến cuộc sống của cư dân sống trong căn hộ này.

Nếu căn hộ của gia đình bạn nằm tại tòa nhà ở khe hẹp giữa hai tòa nhà khác, bạn hãy treo một tấm gương bát quái ở bên ngoài cửa ra vào.

Một số vật phẩm phong thủy như một con ngựa bằng đồng, hay đồng tiền xu cổ đặt tại vị trí cửa ra vào cũng có thể ngăn chặn bớt các luồng gió hỗn loạn tạo ra sát khí bay vào căn hộ.

Các căn hộ có cửa chính đối diện nhau

Các tòa nhà chung cư thường thiết kế các căn hộ theo dãy, khiến cửa chính thường đối diện nhau, nhà này có thể nhìn thẳng sang nhà kia. Một số căn hộ còn ở những vị trí rất bất lợi như cuối hàng lang dài hay phía chân cầu thang, cửa chính thẳng hướng với ban công...

Chủ nhà thường gặp nhiều khó khăn khi muốn có một căn hộ hợp với phong thủy, nhất là những căn hộ do chủ đầu tư thiết kế sẵn.

Những kiểu bố trí này khiến khí vận chuyển không có sự lưu thông tốt, và ra vào quá nhanh (tạo ra khí trường, lưu thông gấp) khiến người trong nhà có thể bị ảnh hưởng tới sức khỏe, kém vận may và hao tài tốn của.

Theo phong thủy, để khắc phục tình trạng "hai cửa đối nhau" tốt cho cả hai căn hộ, bạn nên đặt một bức bình phong sao cho ngăn cách tầm nhìn vào không gian sinh hoạt bên trong nhà mình, hoặc treo một tấm biển có 4 chữ "Thiên Quan Tứ Phúc" (Ông trời ban phúc bốn phương) trên cửa ra vào.

Cách làm này có thể áp dụng cho trường hợp căn hộ có cửa chính và cửa ra ban công đối diện nhau, hay cửa chính xung với hành lang dài.

Cửa chính nhìn thẳng vào phòng khách và bếp

Những căn hộ chung cư thường có đặc điểm chung đó là có thể quan sát toàn cảnh phòng khách và bếp ngay tại vị trí bên ngoài cửa chính. Trong phong thủy thì đây là điều tối kỵ đối với thiết kế căn hộ vì nó có thể làm hao tài tán lộc và đem đến sự bất an cho gia chủ.

Phương pháp hóa giải: Sử dụng vách ngăn hờ tách riêng 2 khu vực bếp và phòng khách. Biện pháp này sẽ tránh cho cửa chính và bếp có thể nhìn thông nhau.

Sử dụng vách ngăn hờ tách riêng 2 khu vực bếp và phòng khách. Biện pháp này sẽ tránh cho cửa chính và bếp có thể nhìn thông nhau.

Bên cạnh đó, bạn cũng có thể sử dụng tượng vật, tranh ảnh để hút tài khí vào nhà như đặt tượng một loài thú có sừng làm bằng ngọc ở vị trí quay ra cửa sổ hoặc cửa đi để hút tài lộc từ 4 phương vào nhà, đặt hòn non bộ bằng gốm ở vị trí quay vào nhà để giảm bớt khí xấu và mang đến tài lộc cho chủ nhà hoặc treo tranh phong thuỷ đề chữ "Thuận buồm xuôi gió", "Cửu ngư", "Bát mã"… hoặc dùng bình phong để chắn ở hướng cửa ra vào cũng là những cách để hoá giải.

Dầm bê tông đặt ngang nhà

Nhằm đảm bảo kết cấu cho ngôi nhà, những dầm trụ bằng bê tông là vô cùng cần thiết trong thiết kế của chung cư hay nhà phố hiện đại. Tuy nhiên, sẽ rất mất thẩm mỹ nếu dầm nhà lộ mà dầm bê tông theo phong thuỷ thì có thể sẽ mang lại khí xấu.

Phương pháp hoá giải: Sử dụng các bóng đèn tròn lắp ngay dưới xà, làm như vậy, khí xấu giáng xuống từ xà sẽ được giảm đi nhờ dương khí phát ra từ ánh sáng của đèn.

Ngoài ra, bạn cũng có thể dùng lót trần giả dưới lớp xà, cách này khá hữu dụng trong trường hợp trần nhà bạn tương đối cao. Hoặc bạn có thể dùng đèn hắt ngược ánh sáng lên trên xà nhà.

* Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.

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