Muốn giàu, đừng bỏ qua một số nguyên tắc và loại cây phong thủy phòng khách này
GĐXH - Theo phong thủy, bố trí đúng các loại cây trong phòng khách có thể giúp kích tài lộc và mang lại năng lượng tích cực.
Lý do vì sao nên sử dụng cây phong thủy trong phòng khách?
Cây xanh không chỉ giúp không gian sống của bạn thêm phần sinh động, mà còn có khả năng cải thiện chất lượng không khí và tạo ra luồng khí tốt, từ đó nâng cao sức khỏe và tinh thần cho các thành viên trong nhà. Trong phong thủy, cây xanh cũng được coi là yếu tố hỗ trợ mạnh mẽ cho tài lộc và sự nghiệp.
Loại cây phong thủy phù hợp với phòng khách
Cây cọ Nhật: Cây này có tán lá rộng xoè tạo thành hình cái phễu tượng trưng cho tiền tài, màu xanh tươi mang đến nhiều may mắn.
Vì là cây ưa sáng nên phù hợp đặt ở gần cửa sổ phòng khách tạo điều kiện quang hợp tốt cho màu xanh đẹp nhất của lá, mang lại sự thanh lịch và sang trọng.
Một số cây không chỉ mang ý nghĩa phong thủy tốt lành mà còn có thể gây ấn tượng thú vị cho những người khách đến nhà bởi sự tươi mới, sinh động của chúng.
Đáng kể đến ở đây như là cây hồng phát lộc, trầu bà cẩm thạch, hồng môn, đuôi công hồng… Những chậu cây này đặt nơi bàn trà là xinh xắn và thích hợp nhất phù hợp cho một số loại bàn phòng khách
Phòng khách là nơi cực kỳ quan trọng, thể hiện bộ mặt của gia chủ, sự tự tin, cá tính hay phong cách sống. Đây cũng là vị trí được cho là có thể thu hút tài lộc, may mắn.
Do đó, việc lựa chọn cây cảnh hợp phong thủy trong phòng khách cần phải chú trọng những loại cây mang lại may mắn và xanh tốt quanh năm. Ví dụ như cây kim ngân, kim tiền, phú quý, vạn lộc, lan ý… Ngoài ra còn một số loại cây khác, điển hình như:
Cây tài lộc: Biểu tượng của sự giàu có và thịnh vượng, cây tài lộc thường được đặt ở góc phòng khách để thu hút tài lộc.
Cây vạn tuế: Mang lại sự trường thọ và sức khỏe, đặc biệt thích hợp đặt ở những góc phòng có nhiều ánh sáng.
Cây trúc phú quý: Tượng trưng cho sự may mắn và thịnh vượng, cây trúc phú quý nên được đặt ở gần cửa chính hoặc cửa sổ.
Hướng dẫn bố trí cây trong phòng khách
Đặt cây ở vị trí mà nó có thể thu hút được nhiều năng lượng tích cực nhất là rất quan trọng. Các góc phía Đông hoặc Đông Nam của phòng khách là lựa chọn lý tưởng cho việc đặt cây phong thủy, bởi đây là hướng của sự sinh sôi và phát triển.
Bạn nên lưu ý tránh đặt cây ở những nơi quá tối hoặc gần thiết bị điện tử để không ảnh hưởng xấu đến sức khỏe của cây.
Nguyên tắc đặt cây phong thủy trong phòng khách
Theo phong thủy, quá trình trang trí cây cảnh ở trong nhà sẽ hỗ trợ thu hút vượng khí, mang đến tài lộc – may mắn cho gia chủ. Nhưng nếu như các bạn chọn cây phong thủy trong phòng khách không hợp mệnh thì sẽ gây ra tiêu cực ảnh hưởng đến tình trạng sức khỏe, hay thậm chí là tài lộc.
Nên lựa chọn cây phong thủy để phòng khách có màu sắc tươi xanh, thân hình đầy đặn, tán lá rậm và xum xuê nhằm thể hiện được sự đủ đầy. Từ đó, sẽ mang đến nhiều tài lộc cũng như may mắn cho gia chủ.
Cây phong thủy bạn nên tránh chọn cây xung khắc với mệnh bởi nó sẽ ảnh hưởng đến tài lộc – vận khí của gia chủ.
Lựa chọn cây phong thủy với kích thước phù hợp không gian nội thất, tránh trang trí quá nhiều loại cây hoặc những cây quá to so với diện tích của căn nhà. Bởi khi đó sẽ mang đến cảm giác bí bách, bị che đi ánh sáng bên ngoài và cản trở những luồng vượng khí lưu thông.
Khi đặt cây bày trong phòng khách mọi người tuyệt đối không để cho cây bị khô hoặc bị chết, bởi sẽ ảnh hưởng không tốt đến phong thủy.
* Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.
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