Đây mới là cách bố trí kệ tivi gỗ ở phòng khách hợp phong thủy hút vượng khí
GĐXH - Ngày nay, phòng khách không chỉ là nơi tiếp đón khách mà còn là trung tâm của năng lượng trong ngôi nhà. Kệ tivi gỗ, với vẻ đẹp tự nhiên và sự ấm áp, có thể mang lại nhiều lợi ích cho phong thủy nếu được bố trí đúng cách.
Chọn vị trí trung tâm nhưng không đối diện cửa chính
Mỗi không gian trong ngôi nhà đều có một năng lượng riêng, và việc lựa chọn vị trí đặt kệ tivi cũng không ngoại lệ.
Đặt kệ tivi ở vị trí trung tâm sẽ giúp tập trung năng lượng tích cực vào không gian phòng khách. Tuy nhiên, trong phong thủy thì việc để kệ tivi đối diện với cửa chính có thể gây ra sự xung đột năng lượng.
Khi kệ tivi nằm đối diện cửa chính, dòng năng lượng từ bên ngoài dễ dàng tràn vào, tạo nên cảm giác không thoải mái cho người ngồi trong phòng.
Điều này có thể dẫn đến tình trạng căng thẳng hoặc mất tập trung khi xem tivi. Hơn thế nữa, việc này còn khiến năng lượng tốt bị "đẩy" ra ngoài, không tạo cơ hội cho tài lộc và thịnh vượng gia tăng.
Vị trí lý tưởng cho kệ tivi
Thay vì đặt kệ tivi đối diện cửa chính, bạn hãy tìm một vị trí gần trung tâm phòng khách, nhưng hơi lệch sang một bên hoặc về phía những bức tường bên.
Điều này không chỉ giúp tạo ra một không gian thoáng đãng hơn mà còn giúp năng lượng lưu thông tốt hơn. Bên cạnh đó, việc đặt kệ tivi ở vị trí thuận tiện cũng giúp mọi người dễ dàng tiếp cận và thưởng thức các chương trình giải trí.
Vì thế, bố trí kệ tivi cần phải đảm bảo tính cân bằng và hài hòa trong không gian. Bạn có thể sắp xếp thêm các vật phẩm trang trí xung quanh kệ tivi như cây xanh, đèn bàn hoặc các tác phẩm nghệ thuật để tạo nên một bầu không khí thư giãn và dễ chịu. Sự kết hợp giữa các yếu tố này không chỉ làm cho không gian thêm phần ấn tượng mà còn giúp thu hút năng lượng tích cực.
Ưu tiên đặt kệ tivi tại hướng cát lợi trong phòng khách
Trong phong thủy, mỗi hướng đều mang một ý nghĩa và năng lượng khác nhau. Việc lựa chọn hướng đặt kệ tivi phù hợp sẽ giúp tối ưu hóa năng lượng trong không gian sống của bạn.
Theo phong thủy, hướng Đông, Đông Nam và Bắc thường được coi là các hướng cát lợi, thích hợp để đặt kệ tivi.
Hướng Đông mang lại sức khỏe và sự thịnh vượng, trong khi đó hướng Đông Nam tượng trưng cho tài lộc và sự phát triển. Hướng Bắc thì liên quan đến sự nghiệp, lý tưởng cho những ai đang muốn thúc đẩy sự nghiệp cá nhân.
Hóa giải hướng xấu
Nếu kệ tivi của bạn đang nằm ở hướng xấu, có thể áp dụng một số biện pháp khắc phục như sử dụng gương để phản chiếu năng lượng tích cực, hoặc đặt các vật phẩm phong thủy hỗ trợ như đá quý hay hình ảnh phong thủy trên kệ tivi. Những biện pháp này sẽ giúp cải thiện tình hình phong thủy của không gian sống của bạn.
Dùng kệ gỗ tự nhiên để cân bằng ngũ hành
Nội thất gỗ luôn được ưa chuộng trong thiết kế không gian sống, đặc biệt là trong phong thủy. Kệ tivi gỗ tự nhiên không chỉ mang lại vẻ đẹp sang trọng mà còn giúp cân bằng ngũ hành, tạo ra môi trường sống hài hòa.
Gỗ tự nhiên có khả năng hấp thụ năng lượng tích cực một cách hiệu quả. Tùy thuộc vào loại gỗ mà bạn chọn, mỗi loại sẽ mang đến những lợi ích phong thủy khác nhau. Ví dụ, gỗ xoan đào và gỗ sồi thường được biết đến với khả năng thu hút tài lộc, trong khi gỗ thông giúp giảm stress và mang lại sự bình yên cho không gian.
Các yếu tố ngũ hành và chọn kệ theo mệnh
Theo lý thuyết ngũ hành, sự tương sinh và tương khắc giữa các yếu tố (Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ) ảnh hưởng lớn đến phong thủy của không gian.
Khi chọn kệ tivi gỗ, bạn nên cân nhắc đến màu sắc và kiểu dáng sao cho phù hợp nhất với mệnh của gia chủ. Sử dụng kệ tivi gỗ phù hợp sẽ giúp tăng cường năng lượng tích cực cho phòng khách.
Chọn kệ tivi gỗ phù hợp với mệnh của gia chủ không chỉ giúp cải thiện phong thủy mà còn tạo nên sự kết nối giữa con người và không gian. Với những người mệnh Mộc, nên chọn kệ gỗ có màu xanh lá hoặc nâu.
Đối với người mệnh Thổ, các màu sắc như vàng hoặc nâu đất sẽ rất phù hợp. Còn ngược lại, người mệnh Kim nên chọn kệ gỗ có màu trắng hoặc ánh kim để tăng cường may mắn.
Không để thiết bị điện tử rối dây, gây nhiễu khí
Trong phong thủy, sạch sẽ và gọn gàng là điều vô cùng quan trọng. Việc để dây điện không đúng quy định không chỉ gây mất thẩm mỹ mà còn có thể tạo ra sự nhiễu loạn năng lượng trong không gian sống.
Dây điện rối rắm có thể tạo nên luồng khí xấu, khiến cho năng lượng trong phòng khách không được lưu thông một cách tự nhiên. Điều này trong phong thủy có thể dẫn đến sự bất ổn trong cuộc sống hàng ngày, ảnh hưởng đến sức khỏe và tinh thần của các thành viên trong gia đình.
Để cải thiện phong thủy cho kệ tivi, bạn hãy sử dụng các bộ phận che giấu hoặc hệ thống quản lý dây điện. Bạn cũng có thể sử dụng các sản phẩm chuyên dụng để cuộn dây điện lại một cách ngăn nắp và sạch sẽ.
* Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.
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