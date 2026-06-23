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Đặt lò vi sóng ở 3 vị trí này, tài lộc ùn ùn kéo vào nhà

Thứ ba, 10:01 23/06/2026 |
Huyền Trang (T/h)
Huyền Trang (T/h)
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GĐXH - Vị trí đặt lò vi sóng theo phong thủy như thế nào mới chuẩn? Các vị trí kiêng kỵ và những lưu ý khi sắp xếp thiết bị này là gì? Tất cả sẽ được giải đáp chi tiết trong bài chia sẻ dưới đây.

Vị trí đặt lò vi sóng theo phong thủy

Lò vi sóng là một thiết bị làm nóng thực phẩm ứng dụng sóng vi ba (sóng điện) rất phổ biến trong các gia đình hiện đại ngày nay.

Nhiều gia chủ mua lò vi sóng về nhà và đặt ở một vị trí bất kỳ trong nhà bếp, thường là nơi nào còn chỗ trống hoặc cảm thấy tiện lợi trong nấu nướng. Thậm chí, có gia đình còn bố trí lò vi sóng đặt trên tủ lạnh vì bếp quá chật hẹp.

Tuy nhiên, ít ai biết rằng, phong thủy đặt lò vi sóng cũng quan trọng không kém so với cách bài trí bàn ghế, tủ bếp, bếp ga, bồn rửa… trong không gian bếp của mỗi gia đình. Bởi thiết bị này mang sát khí rất mạnh do vừa có sóng ngắn vừa tạo ra tiếng ồn khi hoạt động.

Đặt lò vi sóng ở 3 vị trí này, tài lộc ùn ùn kéo vào nhà - Ảnh 1.

Phong thủy đặt lò vi sóng cũng quan trọng không kém so với cách bài trí bàn ghế, tủ bếp, bếp ga, bồn rửa… trong không gian bếp của mỗi gia đình.

Nếu cách đặt lò vi sóng sai phong thủy hoặc chưa khoa học, các sự cố liên quan đến an toàn cháy nổ và những tác động tiêu cực liên quan đến sức khỏe, tài vận của gia đình có thể xảy ra. Vì thế, khi chọn vị trí đặt lò vi sóng theo phong thủy, gia chủ cần cân nhắc 3 vị trí phù hợp sau:

Đặt trên kệ tủ riêng

Vị trí đặt lò vi sóng tuyệt vời và an toàn nhất là ở một kệ tủ dành riêng cho thiết bị này. Cách này giúp lò không tiếp xúc gần nguồn nước và tránh được các nguồn nhiệt mạnh mẽ khác, đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy và cũng không phạm phải các lỗi phong thủy thường gặp.

Đặt trong bếp

Khu vực bếp nếu còn diện tích trống để đặt lò vi sóng, gia chủ cũng có thể tận dụng. Bếp thường có 3 vị trí: Bếp trên, bếp dưới và trên mặt bàn bếp.

Đặt lò vi sóng ở 3 vị trí này, tài lộc ùn ùn kéo vào nhà - Ảnh 2.

Phong thủy đặt lò vi sóng phổ biến được nhiều chủ nhà lựa chọn là để lò ngay trên bàn bếp, gần ổ cắm điện vì ngang tầm tay người sử dụng.

Gia chủ có thể cân nhắc vị trí nào phù hợp, đảm bảo 3 yếu tố: Không ẩm ướt, không gần nguồn nhiệt, không gần thiết bị gây nhiễu sóng.

Ở vị trí này, nhiều chủ nhà lựa chọn là để lò ngay trên bàn bếp, gần ổ cắm điện vì ngang tầm tay người sử dụng.

Đặt trong tủ bếp

Một số tủ bếp hiện đại có thiết kế vị trí riêng để lò vi sóng. Nếu bạn đang sở hữu chiếc tủ bếp tích hợp này, gia chủ chỉ cần đặt thiết bị vào khu vực đã được thiết kế sẵn là được, lò sẽ bảo quản lâu hơn và hoạt động tốt hơn vì tránh được các tác nhân bên ngoài.

Những vị trí kiêng kị phong thủy khi đặt lò vi sóng

Không đặt lên nóc tủ lạnh

Nhiều gia đình có thói quen đặt lò vi sóng lên tủ lạnh để tiết kiệm diện tích. Tuy nhiên, đây là cách bố trí không an toàn. Tủ lạnh hoạt động 24/24 và luôn tỏa nhiệt, trong khi lò vi sóng cũng sinh nhiệt lớn khi sử dụng.

Đặt lò vi sóng ở 3 vị trí này, tài lộc ùn ùn kéo vào nhà - Ảnh 3.

Nhiều gia đình có thói quen đặt lò vi sóng lên tủ lạnh để tiết kiệm diện tích. Tuy nhiên, đây là cách bố trí không an toàn.

Việc đặt chồng hai thiết bị có thể khiến nhiệt độ tăng cao, gây nứt vỡ vỏ tủ lạnh, chập điện, thậm chí cháy nổ. Ngoài ra, tuổi thọ của cả hai thiết bị sẽ giảm nhanh, dễ hỏng hóc hơn bình thường.

Đặt xa phòng ngủ

Trong phong thủy đặt lò vi sóng, phòng ngủ đặt gần thiết bị này cũng là vị trí đại kỵ cần phải tránh. Bởi lò vi sóng không chỉ gây ra tiếng ồn mà còn tỏa ra các tia bức xạ ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe con người, đặc biệt khi thiết bị đã dùng lâu và bị rò rỉ sóng.

Trong khi đó, phòng ngủ lại là nơi cần sự thanh tịnh, yên tĩnh để gia chủ nghỉ ngơi, phục hồi cơ thể sau một ngày làm việc.

Nếu đặt lò vi sóng sát bên phòng ngủ, người nghỉ ngơi bên trong sẽ khó vào giấc ngủ, thường xuyên mệt mỏi và dễ mắc bệnh do tác động tiêu cực của sóng vi ba và tiếng ồn cũng như mùi thực phẩm tỏa ra từ thiết bị khi hâm nóng thức ăn.

Đặt lò vi sóng ở 3 vị trí này, tài lộc ùn ùn kéo vào nhà - Ảnh 4.

Trong phong thủy đặt lò vi sóng, đặt thiết bị này gần phòng ngủ cũng là vị trí đại kỵ cần phải tránh.

Không đặt chính giữa nhà

Vị trí kiêng kỵ tiếp theo trong phong thủy đặt lò vi sóng là trung tâm nhà. Đây là phần cốt lõi và ảnh hưởng đến sự luân chuyển các nguồn năng lượng trong một căn nhà.

Nếu đặt lò vi sóng ở đây có thể sẽ khiến sát khí xâm nhập vào toàn bộ ngôi nhà, ảnh hưởng xấu đến sức khỏe các thành viên trong gia đình.

Không đặt gần nguồn nước

Không nên đặt lò vi sóng gần các nguồn nước như: Bồn rửa, bình thủy… Bởi đây là vị trí vừa không tốt trong phong thủy vừa không đảm bảo yếu tố an toàn phòng cháy chữa cháy. Nước từ bồn rửa có thể bắn trúng lò vi sóng gây hư hỏng, giảm tuổi thọ thiết bị.

* Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.

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