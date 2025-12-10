4 loại cá ngon nhất lúc này dùng nấu 4 món ăn cực thỏa mãn vị giác lại tốt để bồi bổ sức khỏe

Khi những đợt gió mùa đông bắc tràn về, thời tiết lạnh buốt. Những lúc như thế này, một đĩa cá tươi nóng hổi trên bàn ăn quả thực ấm lòng. Nhắc đến cá mùa đông, nhiều người thường nghĩ ngay đến cá rô hoặc cá trắm cỏ. Nhưng thực ra, vẫn còn nhiều lựa chọn vừa ngon vừa rẻ hơn đang ẩn mình ở các khu chợ hải sản! Hôm nay, chúng tôi chia sẻ với bạn 4 loại cá vừa bổ dưỡng, vừa ngon, và quan trọng nhất là giá cả phải chăng - hoàn hảo để thưởng thức khi những đợt gió mùa tràn về.

1. Cá thu

Cá thu là một loài cá rất quen thuộc với mọi người. Cá thu có thân hình thoi, bơi nhanh, thịt chắc, ít xương, rất ngon miệng. Vào mùa đông, cá thu tích mỡ tốt do nhiệt độ nước thấp, khiến cá đặc biệt béo ngậy và thơm ngon. Cá thu giàu protein và chứa axit béo không bão hòa, đặc biệt tốt cho sức khỏe tim mạch.

Công thức gợi ý: Cá thu om nước tương

Nguyên liệu: 1 con cá thu loại nhỏ, 1 thìa canh tương đậu nành, 2 thìa canh nước tương,1 thìa canh nước tương đen, đường, 2 quả ớt khô, 2 cây hành lá, 3 tép tỏi băm, dầu ăn.

Cách làm món cá thu om nước tương

Bước 1: Cá thu làm sạch, thái lát dày, ướp với rượu nấu ăn và gừng thái lát trong 10 phút để khử mùi tanh. Đun nóng dầu trong chảo, cho cá thu vào chiên đến khi vàng đều cả hai mặt, sau đó vớt ra để riêng.

Bước 2: Để lại chút dầu trong chảo rồi cho hành lá, gừng, tỏi và ớt khô (tùy thích) rồi phi thơm. Sau đó thêm hai thìa canh tương đậu nành vào và xào cho đến khi thơm. Tiếp đó bạn cho cá thu đã chiên vào, thêm nước tương, nước tương đen và chút đường rồi đổ lượng nước nóng đủ ngập cá. Đun sôi trên lửa lớn, sau đó giảm lửa vừa và nấu liu riu trong 15 phút. Cuối cùng, khi nước rút gần cạn thì bạn rắc hành lá thái nhỏ lên trên là có thể lấy ra thưởng thức.

Thành phẩm cá thu om nước tương

Om với nước tương là cách chế biến cá thu hoàn hảo! Nước sốt đậm đà, sánh mịn thấm đều vào thịt cá săn chắc, tạo nên hương vị mặn mà, hơi ngọt, ngon đến mức bạn có thể ăn hết hai bát cơm to. Ngay cả sau khi om kỹ, cá thu vẫn không bị nát, ngược lại, nó còn thấm gia vị tốt hơn, khiến món ăn này trở nên thực sự ngon miệng khi dùng kèm với cơm.

2. Cá đuối

Cá đuối có hình dạng dẹt, giống như chiếc quạt. Điều tuyệt vời nhất là nó được bao phủ hoàn toàn bởi sụn, thịt của nó cực kỳ mềm, phù hợp cho cả người già và trẻ em. Ăn cá đuối vào mùa đông vừa ấm áp vừa bổ dưỡng vì nó giàu collagen và canxi, và giá cả lại rẻ hơn nhiều loại cá biển thông thường.

Công thức gợi ý: Cá đuối kho đậu phụ

Nguyên liệu: 300g cá đuối, 1 miếng đậu phụ bản to, 2 cây hành lá, 2 tép tỏi băm, một chút gừng băm nhỏ, 1 thìa canh rượu nấu ăn, 2 thìa canh nước tương, 1 thìa canh nước tương đen, một chút đường.

Cách làm món cá đuối kho đậu phụ

Bước 1: Làm sạch cá đuối và cắt thành miếng vừa ăn. Đậu phụ rửa sạch dưới vòi nước rồi thái thành các lát dày, để riêng. Đun sôi nước trong nồi sau đó thả cá đuối vào chần sơ để loại bỏ mùi tanh. Sau đó vớt ra, để ráo.

Bước 2: Đun nóng dầu trong nồi, phi thơm hành lá, gừng, tỏi, cho cá vào xào nhẹ vài giây, thêm rượu nấu ăn, nước tương, nước tương đen, một ít đường, rồi đổ lượng nước nóng vừa phải vào. Tiếp đó thêm đậu phụ rồi đun sôi trên lửa lớn. Sau đó giảm lửa vừa và om trong 20 phút. Cuối cùng, nêm nếm gia vị, thêm muối nếu cần, rắc hành lá thái nhỏ hoặc rau mùi lên trên, rồi lấy ra đĩa.

Thành phẩm món cá đuối kho đậu phụ

Cá đuối và đậu phụ là sự kết hợp hoàn hảo! Cá mềm, đậu phụ mịn, tạo nên sự hòa quyện tuyệt vời. Phương pháp om/kho giúp vị tươi ngon của cá và hương thơm của đậu phụ hòa quyện hoàn hảo. Tuyệt vời hơn nữa, là các miếng cá rất mềm lại giòn nhờ cấu tạo sụn đặc trưng, ăn rất đưa vị.

3. Cá đù vàng nhỏ

Cá đù vàng nhỏ có màu vàng óng, tuy không lớn nhưng lại cực kỳ thơm ngon. Thịt cá mềm, hình dạng như tép tỏi, có mùi tanh nhẹ, nhưng lại rất bổ dưỡng, giàu protein chất lượng cao và các nguyên tố vi lượng. Mùa đông, thịt cá đù vàng còn béo hơn nữa, hợp để làm món ăn tăng năng lượng giúp giữ ấm cơ thể. Điều quan trọng là giá cả rất phải chăng.

Công thức gợi ý: Cá đù vàng nhỏ chiên giòn

Nguyên liệu: 8-10 con cá đù vàng nhỏ, bột mì (hoặc bột chiên giòn không gia vị), tinh bột bắp, 1 quả trứng gà, muối, rượu nấu ăn, 2-3 cây hành lá, vài lát gừng.

Cách làm món cá đù vàng nhỏ chiên giòn

Bước 1: Cá đù vàng nhỏ dùng dao loại bỏ vảy và nội tạng, sau đó ướp với chút muối, rượu nấu ăn, hành lá và gừng trong 20 phút. Chuẩn bị một chiếc bát, cho bột mì và tinh bột bắp vào theo tỷ lệ 2:1, thêm 1 quả trứng và một ít nước để tạo thành hỗn hợp bột đặc. Hoặc bạn có thể dùng bột chiên giòn không gia vị, pha cùng chút nước để thành hỗn hợp bột sệt.

Bước 2: Sau khi ướp cá xong, bạn nhúng vào hỗn hợp bột vừa trộn sao cho từng con cá phủ đều một lớp bột. Đun nóng dầu đến 60% (khi thấy xuất hiện bọt nhỏ lúc cắm đũa vào), sau đó cho cá vào chiên đến khi chín vàng đều. Bạn vớt ra, để nguội một lúc rồi tiếp tục chiên lại lần 2, cho đến khi cá vàng nâu và giòn.

Thành phẩm món cá đù vàng nhỏ chiên giòn

Cá đù vàng chiên giòn là một món ăn với lớp bên ngoài giòn thơm phức, trong khi thịt cá bên trong vẫn mềm và mọng nước. Tiếng "rồm rộp" phát ra sau mỗi miếng cắn vô cùng hấp dẫn. Bạn có thể chấm cá với chút nước mắm mặn ngọt hoặc muôi tiêu hay tương cà tùy sở thích.

4. Cá chim trắng (cá chim bạc)

Cá chim trắng dẹp tròn, thân cá trắng bạc bóng loáng, trông như một chiếc đĩa bạc nhỏ. Thịt cá mềm, thơm ngon, ít xương, dễ ăn. Giàu axit béo không bão hòa và các nguyên tố vi lượng, cá chim trắng được mệnh danh là "báu vật của biển cả", nhưng thực ra lại không hề đắt đỏ, đặc biệt là những con cỡ trung bình, mang lại giá trị tuyệt vời.

Công thức gợi ý: Cá chim trắng hấp

Nguyên liệu: 1 con cá chim trắng, hành lá, gừng, 1 thìa canh rượu nấu ăn, ớt ngọt đỏ thái sợi, 2-3 thìa canh nước tương cá hấp, 1 thìa canh dầu ăn.

Cách làm món cá chim trắng hấp

Bước 1: Rửa sạch cá chim trắng và cắt vài đường chéo ở cả hai mặt để cá dễ hấp thụ gia vị. Lưu ý không nên cắt sâu vào tận xương cá. Chuẩn bị một chiếc đĩa sâu lòng, xếp hành lá thái khúc và gừng lát xuống đáy đĩa. Tiếp đó đặt cá chim lên trên, đồng thời rắc thêm hành lá và gừng lên.

Bước 2: Tiếp theo bạn rưới rượu nấu ăn đều lên khắp thân cá. Sau đó đặt vào xửng và bắt đầu hấp trên lửa lớn. Khi nước sôi bạn bắt đầu tính thời gian, hấp trong 8-10 phút (điều chỉnh thời gian tùy theo kích thước của cá). Sau khi hấp xong, chắt bỏ nước trong đĩa, vớt hành lá và gừng ra. Trải hành lá tươi, gừng thái sợi và ớt đỏ thái sợi, sau đó rưới nước tương cá hấp lên là hoàn thành. Nếu bạn muốn kích thích hương thơm từ hành lá thì có thể đun nóng 1 thìa canh dầu ăn rồi rưới đều lên trên.

Thành phẩm món cá chim trắng hấp

Hấp là cách tuyệt vời nhất để thưởng thức cá chim trắng! Phương pháp này làm nổi bật hương vị nguyên bản của cá - thịt cá mềm như đậu phụ, và độ tươi ngon đến kinh ngạc. Cá chim trắng có mùi tanh rất nhẹ, và chỉ cần hấp một cách đơn giản, hương thơm của nó sẽ lan tỏa. Muỗng dầu nóng cuối cùng chính là điểm nhấn hoàn hảo, làm nổi bật tất cả hương thơm.

Lần tới khi đi chợ, đừng chỉ ăn những loại cá quen thuộc. Hãy thử một trong các món cá mới: Cá thu om xì dầu; Cá đù vàng nhỏ chiên giòn; Cá chim trắng hấp, hay một nồi cá đuối kho đậu phụ. Một bữa ăn nóng hổi, ngon miệng sẽ giúp bạn no bụng, ấm áp – đó chính là bí quyết nấu ăn mùa đông dành cho những người bình thường như chúng ta!