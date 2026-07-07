4 niềm vui bình dị ở tuổi 65, đôi khi có tiền cũng không mua được
GĐXH - Đến tuổi 65, nhiều người dần hiểu rằng, có những niềm vui không nằm trong ví tiền, cũng không thể tìm thấy ở những thứ đắt giá. Đó là những điều rất bình dị nhưng chỉ khi đi qua gần hết cuộc đời, chúng ta mới cảm nhận hết giá trị của nó.
Khi con cái không còn tôn trọng cha mẹ, đừng nổi giận, hãy nhớ 2 câu nàyGia đình - 2 giờ trước
GĐXH - Điều khiến nhiều bậc cha mẹ đau lòng khi về già không phải là thiếu thốn vật chất, mà là cảm giác không còn được con cái lắng nghe và tôn trọng. Tuy nhiên, nổi giận hay liên tục giảng giải đôi khi lại khiến khoảng cách giữa hai thế hệ ngày càng lớn.
Vẻ ngoài lạnh lùng chỉ là lớp vỏ: 3 con giáp si tình bậc nhất khi yêuGia đình - 2 giờ trước
GĐXH - Có những con giáp luôn xuất hiện với vẻ ngoài lạnh lùng, lý trí, nhưng khi yêu lại chân thành, chung thủy và sẵn sàng hy sinh vì người mình thương.
3 việc cha mẹ càng ít can thiệp, con càng có tiền đồNuôi dạy con - 8 giờ trước
GĐXH - Trong nuôi dạy con, đôi khi cha mẹ biết "lười" đúng lúc lại là cách giúp trẻ hình thành tính tự lập, trách nhiệm và bản lĩnh để phát triển bền vững trong tương lai.
Bảng xếp hạng 4 cung hoàng đạo nữ vụng về nhất: Nhiệt tình nhưng dễ hỏng việcGia đình - 11 giờ trước
GĐXH - Theo chiêm tinh, có những cung hoàng đạo sở hữu tính cách năng động, nhiệt tình nhưng lại khá vụng về, hấp tấp hoặc thiếu tỉ mỉ. Nếu biết điều chỉnh những điểm yếu này, họ sẽ ghi điểm hơn trong các mối quan hệ và cuộc sống.
5 cung hoàng đạo dễ thành công và giàu có khi còn rất trẻGia đình - 11 giờ trước
GĐXH - Không chỉ sở hữu sự nghiệp đáng mơ ước từ khi còn rất trẻ, những cung hoàng đạo này còn tạo dựng được cuộc sống sung túc khiến nhiều người phải nể phục.
Bước qua tuổi 60, có 5 điều bạn nên ghi nhớ, nhất là điều đầu tiênGia đình - 23 giờ trước
GĐXH - Bước sang tuổi 60, cuộc sống không chỉ thay đổi về thời gian mà còn thay đổi cả cách nhìn nhận mọi thứ. Có 5 điều nếu ghi nhớ, những năm tháng phía trước sẽ nhẹ nhàng và bình yên hơn.
Nghỉ hưu sớm với hơn 5 tỷ đồng và 2 căn hộ, cặp vợ chồng thừa nhận cuộc sống đầy rủi roGia đình - 1 ngày trước
GĐXH - Sở hữu hơn 5 tỷ đồng tiền tiết kiệm, hai căn hộ, cặp vợ chồng quyết định nghỉ hưu sớm. Tuy nhiên, phía sau cuộc sống nhiều người mơ ước vẫn là những nỗi lo về tương lai tài chính.
Mẹ chồng – nàng dâu: Không ồn ào vẫn xa cách vì 4 mâu thuẫn 'khó nói'Chuyện vợ chồng - 1 ngày trước
GĐXH - Không phải những cuộc cãi vã lớn, chính những khác biệt nhỏ trong cách sống, cách nghĩ và giao tiếp mỗi ngày mới là nguyên nhân khiến mối quan hệ mẹ chồng – nàng dâu dần trở nên xa cách trong cùng một mái nhà.
4 con giáp nam chăm làm việc nhà, hôn nhân lúc nào cũng êm ấmGia đình - 1 ngày trước
GĐXH - Không chỉ nỗ lực trong công việc, những con giáp nam dưới đây còn nổi tiếng là người biết quan tâm gia đình, sẵn sàng xắn tay làm việc nhà sau giờ làm.
Về hưu nhận 34 triệu/tháng nhưng tôi cố tình nói chỉ có 10 triệu để thử lòng con trai và cái kết chua chátGia đình - 1 ngày trước
GĐXH - Một chuyến thăm con sau khi về hưu đã giúp tôi nhận ra bài học đắt giá, muốn tuổi già an nhàn, điều quan trọng nhất là giữ cho mình sự độc lập về tài chính.
Bước qua tuổi 60, có 5 điều bạn nên ghi nhớ, nhất là điều đầu tiênGia đình
GĐXH - Bước sang tuổi 60, cuộc sống không chỉ thay đổi về thời gian mà còn thay đổi cả cách nhìn nhận mọi thứ. Có 5 điều nếu ghi nhớ, những năm tháng phía trước sẽ nhẹ nhàng và bình yên hơn.