Những điều người già ít khi nói ra nhưng luôn mong trong lòng

Những điều 'giá như' nhiều người về già mới kịp nhận ra, đặc biệt là điều thứ hai GĐXH - Có người từng nói, tuổi già không đáng sợ. Điều đáng sợ nhất là đến khi nhìn lại cuộc đời, chúng ta mới nhận ra mình đã bỏ lỡ quá nhiều điều quan trọng. Có những tiếc nuối không thể quay ngược thời gian để sửa chữa, nhưng cũng có những bài học đủ để nhắc nhở chúng ta sống trọn vẹn hơn từ hôm nay.

5 lý do nhiều người vẫn muốn đi làm sau khi nghỉ hưu GĐXH - Nghỉ hưu không có nghĩa là phải ngừng làm việc, cũng không có nghĩa là ai cũng nên tiếp tục đi làm. Mỗi người sẽ có một lựa chọn khác nhau, tùy vào sức khỏe, hoàn cảnh và mong muốn của mình. Điều quan trọng nhất không phải là bạn còn đi làm hay đã nghỉ ngơi. Mà là mỗi sáng thức dậy, bạn vẫn cảm thấy cuộc sống của mình có niềm vui, có ý nghĩa và còn những điều để mong chờ.