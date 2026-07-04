Những điều người già ít khi nói ra nhưng luôn mong trong lòng
GĐXH - Có những điều người già chẳng bao giờ nhắc đến nhưng không có nghĩa là họ không mong. Một cuộc gọi; một bữa cơm đông đủ; một cái nắm tay hay chỉ là vài phút ngồi bên nhau. Đôi khi, đó chính là món quà quý giá nhất đối với những người đã đi gần hết chặng đường của cuộc đời.
Top con giáp sở hữu khí chất 'gây nghiện': Càng tiếp xúc càng vương vấnGia đình - 3 giờ trước
GĐXH - Có những con giáp mỗi lần gặp gỡ đều để lại một cảm xúc đặc biệt, khiến người khác càng tiếp xúc càng muốn tìm hiểu nhiều hơn.
5 cung hoàng đạo có nội tâm phức tạp: Ngoài mặt bình thản, trong lòng giông bãoGia đình - 5 giờ trước
GĐXH - Trong 12 cung hoàng đạo, có những chòm sao luôn xây dựng cho mình một "lớp vỏ" mạnh mẽ, bình thản nhưng bên trong lại chất chứa rất nhiều tâm tư.
Đàn ông EQ thấp thường lớn lên bên cạnh 3 kiểu người cha nàyNuôi dạy con - 9 giờ trước
GĐXH - Trí tuệ cảm xúc (EQ) của trẻ không chỉ chịu ảnh hưởng từ môi trường học tập mà còn được hình thành qua cách cha mẹ cư xử mỗi ngày.
Nghỉ hưu rồi mới hiểu: Điều người già sợ nhất không phải thiếu tiềnGia đình - 11 giờ trước
GĐXH - Dù có lương hưu khoảng 30 triệu đồng mỗi tháng và không phải lo gánh nặng tài chính, bà vẫn quyết định tìm việc sau khi nghỉ hưu.
Những điều 'giá như' nhiều người về già mới kịp nhận ra, đặc biệt là điều thứ haiGia đình - 22 giờ trước
GĐXH - Có người từng nói, tuổi già không đáng sợ. Điều đáng sợ nhất là đến khi nhìn lại cuộc đời, chúng ta mới nhận ra mình đã bỏ lỡ quá nhiều điều quan trọng. Có những tiếc nuối không thể quay ngược thời gian để sửa chữa, nhưng cũng có những bài học đủ để nhắc nhở chúng ta sống trọn vẹn hơn từ hôm nay.
Thất nghiệp mới thấy: Cắt ngay 3 khoản chi này mới giữ được tiền trong túiGia đình - 23 giờ trước
GĐXH - Theo các chuyên gia tài chính, đây là cách hiệu quả nhất để bảo vệ nguồn tiền và tránh rơi vào khủng hoảng.
Càng yêu con càng hại con: 6 thói quen khiến trẻ ngày càng kém thông minhNuôi dạy con - 1 ngày trước
GĐXH - Theo các chuyên gia, bên cạnh yếu tố di truyền, môi trường sống và cách nuôi dạy cũng ảnh hưởng rất lớn đến sự phát triển trí thông minh của trẻ.
Mẹ đơn thân lấy chồng hơn 24 tuổi, bị nghi 'đào mỏ', câu đáp trả khiến ai cũng nểGia đình - 1 ngày trước
GĐXH - Mối quan hệ chênh lệch 24 tuổi của một mẹ đơn thân từng bị gia đình và bạn bè phản đối. Thế nhưng, cô khẳng định chỉ cần tình yêu chân thành thì tuổi tác không còn là rào cản.
Càng đẹp càng khó tán: 4 con giáp nữ này là số 1Gia đình - 1 ngày trước
GĐXH - Những con giáp nữ vừa có nhan sắc vừa có khí chất thường đặt ra tiêu chuẩn rất cao trong chuyện tình cảm.
Cha mẹ chỉ cần quản tốt 3 điều lúc nhỏ, con lớn lên khó thất bạiNuôi dạy con - 1 ngày trước
GĐXH - Theo nhiều chuyên gia giáo dục, nếu cha mẹ biết uốn nắn 3 điều quan trọng dưới đây, trẻ sẽ có nền tảng vững chắc để phát triển toàn diện.
Bước qua tuổi 50, đàn ông khôn ngoan sẽ từ bỏ 3 thứ, giữ chặt 2 điều để nghỉ hưu an nhànGia đình
GĐXH - Nếu có kế hoạch đúng đắn về công việc, tài chính và cuộc sống, 10 năm sau bạn sẽ bước vào tuổi nghỉ hưu với tâm thế chủ động, vững vàng và ít áp lực hơn.