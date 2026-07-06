Nghỉ hưu sớm với hơn 5 tỷ đồng và 2 căn hộ, cặp vợ chồng thừa nhận cuộc sống đầy rủi ro

Nghỉ hưu sớm nhờ tài sản tích lũy và nguồn thu nhập ổn định

Khi nhiều người vẫn đang miệt mài làm việc để chuẩn bị cho tuổi già, vợ chồng blogger Alex ở Thượng Hải (Trung Quốc) đã lựa chọn một hướng đi khác. Ngay từ tuổi 36, họ quyết định nghỉ hưu sớm sau khi tính toán kỹ lưỡng về khả năng tài chính của gia đình.

Khối tài sản của cặp đôi gồm khoảng 1,3 triệu NDT (tương đương hơn 5 tỷ đồng) tiền tiết kiệm. Chỉ riêng khoản lãi từ tiền gửi và đầu tư cũng mang về khoảng 4.000 NDT mỗi tháng (khoảng 15,4 triệu đồng).

Bên cạnh đó, gia đình còn sở hữu hai căn hộ. Một căn rộng 49 m² dùng để sinh sống, căn còn lại được cho thuê với giá 10.000 NDT/tháng. Nhờ vậy, dù không còn đi làm, tổng thu nhập thụ động của họ vẫn đạt khoảng 14.000 NDT, tương đương hơn 54 triệu đồng mỗi tháng.

Theo Alex, thành quả này không đến từ may mắn mà là kết quả của nhiều năm làm việc chăm chỉ, chi tiêu có kế hoạch và kiên trì tích lũy tài sản.

Dù đã chuẩn bị khá kỹ trước khi quyết định nghỉ hưu sớm, Alex thừa nhận gia đình vẫn luôn tồn tại cảm giác bất an. Ảnh minh họa

Cuộc sống sau khi nghỉ hưu sớm: Có thêm thời gian cho gia đình và bản thân

Sau khi nghỉ hưu sớm, điều khiến Alex cảm thấy hài lòng nhất không phải là tiền bạc mà là thời gian.

Anh không còn phải chạy theo những lịch làm việc dày đặc hay áp lực doanh số như trước. Thay vào đó, mỗi ngày đều có thể dành thời gian chăm sóc sức khỏe, đưa con gái đi công viên, dã ngoại cùng gia đình hoặc đơn giản là tận hưởng những khoảnh khắc bình yên bên vợ con.

Alex cho biết đây là cảm giác thư thái mà suốt nhiều năm làm việc anh chưa từng trải nghiệm. Việc chủ động sắp xếp thời gian giúp cuộc sống của cả gia đình trở nên cân bằng và ý nghĩa hơn rất nhiều.

Tuy nhiên, nghỉ hưu sớm không đồng nghĩa với việc mọi khoản chi đều biến mất.

Hiện mỗi tháng gia đình vẫn dành khoảng 7.000 NDT để thuê người giúp việc vì cả hai không muốn dành thời gian làm việc nhà. Ngoài ra còn có khoảng 1.000 NDT học thêm cho con gái và khoảng 6.000 NDT chi phí sinh hoạt cho bốn thành viên cùng hai chú mèo cưng.

Theo kế hoạch, khoản tiết kiệm hơn 4 tỷ đồng sẽ được sử dụng trong khoảng 20 năm tới.

Có hơn 4 tỷ đồng vẫn chưa hết nỗi lo sau khi nghỉ hưu sớm

Dù đã chuẩn bị khá kỹ trước khi quyết định nghỉ hưu sớm, Alex thừa nhận gia đình vẫn luôn tồn tại cảm giác bất an.

Nguyên nhân là bởi họ đang sinh sống tại Thượng Hải, một trong những thành phố có chi phí sinh hoạt đắt đỏ nhất Trung Quốc. Trong tương lai, học phí của con có thể tăng lên đáng kể hoặc gia đình sẽ phải đối mặt với những khoản chi lớn liên quan đến chăm sóc sức khỏe.

Chính những yếu tố khó dự đoán này khiến cặp đôi luôn duy trì lối sống tiết kiệm thay vì tiêu dùng thoải mái.

Alex cũng chia sẻ rằng sau khi cửa hàng thương mại điện tử do anh điều hành phải đóng cửa, anh không Qcòn mong muốn bắt đầu lại sự nghiệp.

"Tôi cảm thấy mình không còn trẻ nữa. Thể lực và sức khỏe cũng không còn như trước. Có những việc muốn làm nhưng không còn đủ năng lượng để bắt đầu lại. Nghỉ hưu sớm giúp tôi trở thành một 'triệu phú thời gian', không phải vội vàng hay lo lắng từng ngày", anh nói.

Biến cố gia đình khiến anh thay đổi hoàn toàn quan điểm sống

Một trong những lý do quan trọng nhất khiến Alex lựa chọn nghỉ hưu sớm xuất phát từ sự ra đi đột ngột của cha.

Anh từng dự định sẽ đưa bố đi du lịch sau khi công việc ổn định hơn. Thế nhưng kế hoạch ấy mãi mãi không thể thực hiện khi cha bất ngờ qua đời.

Sự việc khiến Alex nhận ra rằng thời gian dành cho những người thân yêu đôi khi còn quý giá hơn nhiều so với việc tiếp tục kiếm thêm tiền.

Chính vì vậy, anh quyết định dành nhiều thời gian hơn cho vợ con để không phải sống trong sự tiếc nuối giống như trước.

Theo Alex, điều quan trọng nhất trong cuộc sống không phải là sở hữu bao nhiêu tài sản mà là biết bản thân thực sự cần điều gì. Khi kỳ vọng vật chất giảm xuống, con người sẽ dễ cảm thấy hài lòng và hạnh phúc hơn.

Nghỉ hưu sớm theo xu hướng FIRE nhưng không phải lựa chọn dành cho tất cả

Những năm gần đây, mô hình FIRE (Financial Independence, Retire Early – tự do tài chính, nghỉ hưu sớm) ngày càng phổ biến tại Trung Quốc.

Triết lý của FIRE khuyến khích mọi người sống tối giản, hạn chế những khoản chi không cần thiết, tích lũy tài sản càng sớm càng tốt để có thể nghỉ hưu sớm và chủ động lựa chọn cuộc sống mình mong muốn.

Nhiều cộng đồng chia sẻ kinh nghiệm theo đuổi FIRE trên các nền tảng mạng xã hội đã thu hút hàng trăm nghìn thành viên tham gia.

Trong số đó có cô gái họ Phí, từng làm trong lĩnh vực tổ chức sự kiện với thu nhập khoảng 10.000 NDT mỗi tháng. Sau thời gian dài thường xuyên tăng ca và phải nhập viện vì kiệt sức, cô quyết định nghỉ việc ở tuổi 30 khi tích lũy được khoảng 300.000 NDT.

Để duy trì cuộc sống, cô tự nấu ăn, sử dụng phương tiện công cộng và cắt giảm tối đa nhu cầu mua sắm. Trung bình mỗi tuần cô chỉ chi khoảng 150 NDT cho sinh hoạt.

Không còn những buổi gặp gỡ xã giao hay chạy theo xu hướng tiêu dùng, cô cho biết bản thân cảm thấy nhẹ nhõm hơn, tinh thần cũng tích cực hơn trước rất nhiều.

Nghỉ hưu sớm cần đi kèm kế hoạch tài chính dài hạn

Xu hướng nghỉ hưu sớm mang đến cơ hội để nhiều người cân bằng giữa công việc và cuộc sống, nhưng đây không phải là quyết định có thể đưa ra chỉ dựa trên cảm hứng.

Để duy trì cuộc sống trong nhiều năm mà không còn nguồn thu nhập từ công việc, mỗi người cần có kế hoạch tài chính bền vững, quỹ dự phòng cho các rủi ro bất ngờ và khả năng thích ứng với những biến động trong tương lai.

Quan trọng hơn cả, nghỉ hưu sớm không phải là mục tiêu chung cho tất cả mọi người. Mỗi người sẽ có hoàn cảnh, nhu cầu và định nghĩa riêng về hạnh phúc.

Chỉ khi hiểu rõ điều mình thực sự mong muốn và chuẩn bị đầy đủ về tài chính, quyết định nghỉ hưu sớm mới có thể mang lại cuộc sống bình yên đúng nghĩa.

Nghỉ hưu vẫn đi làm trả nợ thay con, tôi bàng hoàng khi thấy con dốc tiền đãi thông gia GĐXH - Nghỉ hưu chưa kịp tận hưởng cuộc sống, tôi quyết định đi làm bảo vệ để lấy tiền giúp con trai trả nợ rồi nhận ra bài học đắt giá.

Theo Toutiao