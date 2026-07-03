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Những điều 'giá như' nhiều người về già mới kịp nhận ra, đặc biệt là điều thứ hai

Thứ sáu, 20:29 03/07/2026 | Gia đình
Nguyễn Mai
Nguyễn Mai
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GĐXH - Có người từng nói, tuổi già không đáng sợ. Điều đáng sợ nhất là đến khi nhìn lại cuộc đời, chúng ta mới nhận ra mình đã bỏ lỡ quá nhiều điều quan trọng. Có những tiếc nuối không thể quay ngược thời gian để sửa chữa, nhưng cũng có những bài học đủ để nhắc nhở chúng ta sống trọn vẹn hơn từ hôm nay.

Những điều 'giá như' nhiều người về già mới kịp nhận ra, đặc biệt là điều thứ hai - Ảnh 1.5 lý do nhiều người vẫn muốn đi làm sau khi nghỉ hưu

GĐXH - Nghỉ hưu không có nghĩa là phải ngừng làm việc, cũng không có nghĩa là ai cũng nên tiếp tục đi làm. Mỗi người sẽ có một lựa chọn khác nhau, tùy vào sức khỏe, hoàn cảnh và mong muốn của mình. Điều quan trọng nhất không phải là bạn còn đi làm hay đã nghỉ ngơi. Mà là mỗi sáng thức dậy, bạn vẫn cảm thấy cuộc sống của mình có niềm vui, có ý nghĩa và còn những điều để mong chờ.

Những điều 'giá như' nhiều người về già mới kịp nhận ra, đặc biệt là điều thứ hai - Ảnh 2.5 điều chỉ khi về già, con cái mới hiểu cha mẹ

GĐXH - Có những bài học, cha mẹ đã dạy chúng ta từ rất sớm. Nhưng khi còn trẻ, chúng ta thường cho rằng mình đã hiểu hết cuộc đời. Chỉ đến khi chính mình cũng có thêm tuổi tác, thêm những lo toan và trải qua đủ thăng trầm, ta mới nhận ra, có những điều, cha mẹ đã đúng từ rất lâu.

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Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
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