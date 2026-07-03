Những điều 'giá như' nhiều người về già mới kịp nhận ra, đặc biệt là điều thứ hai
GĐXH - Có người từng nói, tuổi già không đáng sợ. Điều đáng sợ nhất là đến khi nhìn lại cuộc đời, chúng ta mới nhận ra mình đã bỏ lỡ quá nhiều điều quan trọng. Có những tiếc nuối không thể quay ngược thời gian để sửa chữa, nhưng cũng có những bài học đủ để nhắc nhở chúng ta sống trọn vẹn hơn từ hôm nay.
Thất nghiệp mới thấy: Cắt ngay 3 khoản chi này mới giữ được tiền trong túiGia đình - 1 giờ trước
GĐXH - Theo các chuyên gia tài chính, đây là cách hiệu quả nhất để bảo vệ nguồn tiền và tránh rơi vào khủng hoảng.
Càng yêu con càng hại con: 6 thói quen khiến trẻ ngày càng kém thông minhNuôi dạy con - 3 giờ trước
GĐXH - Theo các chuyên gia, bên cạnh yếu tố di truyền, môi trường sống và cách nuôi dạy cũng ảnh hưởng rất lớn đến sự phát triển trí thông minh của trẻ.
Mẹ đơn thân lấy chồng hơn 24 tuổi, bị nghi 'đào mỏ', câu đáp trả khiến ai cũng nểGia đình - 4 giờ trước
GĐXH - Mối quan hệ chênh lệch 24 tuổi của một mẹ đơn thân từng bị gia đình và bạn bè phản đối. Thế nhưng, cô khẳng định chỉ cần tình yêu chân thành thì tuổi tác không còn là rào cản.
Càng đẹp càng khó tán: 4 con giáp nữ này là số 1Gia đình - 5 giờ trước
GĐXH - Những con giáp nữ vừa có nhan sắc vừa có khí chất thường đặt ra tiêu chuẩn rất cao trong chuyện tình cảm.
Cha mẹ chỉ cần quản tốt 3 điều lúc nhỏ, con lớn lên khó thất bạiNuôi dạy con - 5 giờ trước
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Bước qua tuổi 50, đàn ông khôn ngoan sẽ từ bỏ 3 thứ, giữ chặt 2 điều để nghỉ hưu an nhànGia đình - 10 giờ trước
GĐXH - Nếu có kế hoạch đúng đắn về công việc, tài chính và cuộc sống, 10 năm sau bạn sẽ bước vào tuổi nghỉ hưu với tâm thế chủ động, vững vàng và ít áp lực hơn.
Tưởng đáng tin nhưng 3 cung hoàng đạo này lại dễ khiến đối tác 'vỡ mộng'Gia đình - 10 giờ trước
GĐXH - Theo góc nhìn chiêm tinh, một số cung hoàng đạo có xu hướng thiếu kiên trì hoặc dễ mất động lực trong công việc. Nếu hợp tác làm ăn dễ gặp rủi ro không đáng có.
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5 thói quen của những người bố có con thành côngNuôi dạy con - 1 ngày trước
GĐXH - Không phải điều kiện kinh tế hay những khóa học đắt đỏ, chính cách người bố đồng hành cùng con mỗi ngày mới là yếu tố tạo nên sự khác biệt trong quá trình trưởng thành.
Không giàu nhất nhưng 3 con giáp nam này là người chồng đáng lấy nhấtGia đình
GĐXH - Không chỉ biết yêu thương, những con giáp nam dưới đây còn được đánh giá là mẫu người chồng lý tưởng khi luôn đặt gia đình lên hàng đầu.