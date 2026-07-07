Khi con cái không còn tôn trọng cha mẹ, đừng nổi giận, hãy nhớ 2 câu này
GĐXH - Điều khiến nhiều bậc cha mẹ đau lòng khi về già không phải là thiếu thốn vật chất, mà là cảm giác không còn được con cái lắng nghe và tôn trọng. Tuy nhiên, nổi giận hay liên tục giảng giải đôi khi lại khiến khoảng cách giữa hai thế hệ ngày càng lớn.
Không ít cha mẹ bước vào tuổi xế chiều với nỗi buồn khi cảm thấy con cái ngày càng lạnh nhạt. Những lời đáp trả thiếu kiên nhẫn, thái độ hời hợt hay sự thiếu quan tâm khiến nhiều người tổn thương.
Phản ứng phổ biến nhất là nổi giận hoặc cố gắng dùng lý lẽ để thuyết phục con thay đổi. Nhưng trên thực tế, càng tranh cãi, mối quan hệ càng dễ rơi vào bế tắc.
Dưới góc nhìn tâm lý học, thay đổi cách ứng xử của chính mình đôi khi là bước đầu tiên để cải thiện mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái.
Muốn con tôn trọng, cha mẹ đừng mắc 2 sai lầm này
1. Sự tôn trọng không thể được xây dựng chỉ bằng sự hy sinh
Nhiều bậc cha mẹ dành cả cuộc đời để chăm lo cho con, sẵn sàng hy sinh thời gian, tiền bạc và mong muốn cá nhân với hy vọng con sẽ biết ơn khi trưởng thành. Thế nhưng, nếu mọi sự giúp đỡ đều trở thành điều hiển nhiên, con cái rất dễ xem đó là trách nhiệm mặc định của cha mẹ.
Trong tâm lý học, những gì con người nhận được quá dễ dàng đôi khi lại ít được trân trọng hơn. Điều này không có nghĩa cha mẹ nên ngừng yêu thương con, mà cần biết đặt ra những giới hạn hợp lý.
Tôn trọng không đến từ sự nhẫn nhịn vô điều kiện, mà được hình thành khi cả hai bên đều hiểu và tôn trọng ranh giới của nhau.
Khi con trưởng thành, cha mẹ cũng cần học cách buông bớt việc bao bọc, để con tự chịu trách nhiệm với cuộc sống của mình.
Yêu thương vẫn còn đó, nhưng không nên đánh đổi bằng việc hy sinh tất cả hoặc chấp nhận mọi cách cư xử thiếu tôn trọng.
2. Nếu không thể thay đổi con, hãy điều chỉnh kỳ vọng của chính mình
Nhiều cha mẹ luôn mong con sẽ hiểu lòng mình, biết ơn những gì mình đã làm và cư xử đúng như kỳ vọng. Chính những kỳ vọng quá lớn đôi khi lại trở thành nguyên nhân khiến cha mẹ thất vọng.
Mỗi người đều có tính cách, trải nghiệm và cách nhìn nhận cuộc sống khác nhau. Không phải ai cũng thay đổi chỉ vì vài lời khuyên hay một cuộc tranh luận.
Khi cố gắng ép con thay đổi, cha mẹ thường rơi vào trạng thái mệt mỏi, buồn bã và tự làm tổn thương chính mình.
Điều có thể thay đổi trước tiên chính là cách cha mẹ nhìn nhận vấn đề.
Giảm bớt kỳ vọng không có nghĩa là từ bỏ con cái, mà là học cách chấp nhận những điều ngoài khả năng kiểm soát.
Khi bớt đặt toàn bộ cảm xúc vào cách cư xử của con, cha mẹ sẽ có nhiều thời gian hơn để chăm sóc sức khỏe, nuôi dưỡng sở thích cá nhân và tận hưởng cuộc sống của chính mình.
Trong mọi mối quan hệ, sự tôn trọng cần được xây dựng từ cả hai phía.
Nếu con cái có lúc cư xử chưa đúng, cha mẹ cũng không nên chỉ phản ứng bằng sự tức giận hay trách móc kéo dài.
Biết giữ ranh giới, yêu thương đúng cách và điều chỉnh những kỳ vọng quá lớn sẽ giúp cha mẹ bảo vệ sức khỏe tinh thần cũng như tạo cơ hội để mối quan hệ gia đình dần được cải thiện.
Tuổi già bình yên không nằm ở việc cố thay đổi người khác, mà ở khả năng giữ cho tâm mình thanh thản và tiếp tục sống một cuộc đời ý nghĩa.
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