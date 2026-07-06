Bước qua tuổi 60, có 5 điều bạn nên ghi nhớ, nhất là điều đầu tiên

Ngày mẹ gọi tôi bằng tên chị gái đã mất... GĐXH - Đến tuổi trung niên, có lẽ điều khiến nhiều người trong chúng ta trăn trở nhất không còn là công việc hay những lo toan của cuộc sống, mà là mỗi lần trở về nhà, lại thấy bố mẹ già đi thêm một chút. Mái tóc bạc nhiều hơn; bước chân chậm hơn và trí nhớ cũng không còn được như trước.

Những điều người già ít khi nói ra nhưng luôn mong trong lòng GĐXH - Có những điều người già chẳng bao giờ nhắc đến nhưng không có nghĩa là họ không mong. Một cuộc gọi; một bữa cơm đông đủ; một cái nắm tay hay chỉ là vài phút ngồi bên nhau. Đôi khi, đó chính là món quà quý giá nhất đối với những người đã đi gần hết chặng đường của cuộc đời.