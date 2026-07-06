Bước qua tuổi 60, có 5 điều bạn nên ghi nhớ, nhất là điều đầu tiên
GĐXH - Bước sang tuổi 60, cuộc sống không chỉ thay đổi về thời gian mà còn thay đổi cả cách nhìn nhận mọi thứ. Có 5 điều nếu ghi nhớ, những năm tháng phía trước sẽ nhẹ nhàng và bình yên hơn.
Nghỉ hưu sớm với hơn 5 tỷ đồng và 2 căn hộ, cặp vợ chồng thừa nhận cuộc sống đầy rủi roGia đình - 3 giờ trước
GĐXH - Sở hữu hơn 5 tỷ đồng tiền tiết kiệm, hai căn hộ, cặp vợ chồng quyết định nghỉ hưu sớm. Tuy nhiên, phía sau cuộc sống nhiều người mơ ước vẫn là những nỗi lo về tương lai tài chính.
Mẹ chồng – nàng dâu: Không ồn ào vẫn xa cách vì 4 mâu thuẫn 'khó nói'Chuyện vợ chồng - 5 giờ trước
GĐXH - Không phải những cuộc cãi vã lớn, chính những khác biệt nhỏ trong cách sống, cách nghĩ và giao tiếp mỗi ngày mới là nguyên nhân khiến mối quan hệ mẹ chồng – nàng dâu dần trở nên xa cách trong cùng một mái nhà.
4 con giáp nam chăm làm việc nhà, hôn nhân lúc nào cũng êm ấmGia đình - 5 giờ trước
GĐXH - Không chỉ nỗ lực trong công việc, những con giáp nam dưới đây còn nổi tiếng là người biết quan tâm gia đình, sẵn sàng xắn tay làm việc nhà sau giờ làm.
Về hưu nhận 34 triệu/tháng nhưng tôi cố tình nói chỉ có 10 triệu để thử lòng con trai và cái kết chua chátGia đình - 8 giờ trước
GĐXH - Một chuyến thăm con sau khi về hưu đã giúp tôi nhận ra bài học đắt giá, muốn tuổi già an nhàn, điều quan trọng nhất là giữ cho mình sự độc lập về tài chính.
Người khôn ngoan sau tuổi 60 luôn tránh nói 2 điều này: Càng ít nói càng giữ được phúc khíGia đình - 9 giờ trước
GĐXH - Nhiều người cho rằng về già chỉ cần sống chân thành là đủ. Nhưng thực tế, càng bước sang tuổi xế chiều, lời nói càng cần chừng mực. Biết giữ kín một số chuyện không phải là sống khép mình, mà là cách bảo vệ bản thân, tránh những hiểu lầm không đáng có và giữ gìn hòa khí trong gia đình.
Những cung hoàng đạo nữ cao tay, đàn ông trăng hoa khó qua mắtGia đình - 12 giờ trước
GĐXH - Dưới góc nhìn chiêm tinh, dưới đây là những cung hoàng đạo nữ được xem là có "chiêu thức" khiến những chàng trai vốn đào hoa cũng phải e dè.
Người giàu hiếm khi tiêu hoang, nhưng họ luôn 'xuống tiền' mạnh cho 7 thứGia đình - 13 giờ trước
GĐXH - Người giàu không chi tiêu tùy hứng mà luôn cân nhắc giá trị lâu dài của từng khoản tiền.
10 kiểu người nên giữ khoảng cách để tránh rắc rối và bảo vệ chính mìnhChuyện vợ chồng - 15 giờ trước
GĐXH - Không phải ai xuất hiện trong cuộc sống cũng là người nên gắn bó lâu dài. Một số kiểu người có thể mang đến căng thẳng, xung đột hoặc khiến bạn đánh mất thời gian, năng lượng và sự bình yên. Nhận biết sớm những mối quan hệ tiêu cực sẽ giúp bạn xây dựng các kết nối lành mạnh và có cuộc sống cân bằng hơn.
4 câu nói cha mẹ nên dùng mỗi ngày, giúp con nuôi dưỡng trí tuệ cảm xúc, lớn lên ở đâu cũng được yêu quýNuôi dạy con - 1 ngày trước
GĐXH - Nhiều bậc cha mẹ dành rất nhiều thời gian dạy con học chữ, học ngoại ngữ hay các kỹ năng sống, nhưng lại ít để ý rằng những câu nói lặp đi lặp lại mỗi ngày trong gia đình cũng có thể ảnh hưởng sâu sắc đến cách trẻ giao tiếp và ứng xử khi trưởng thành.
3 việc người EQ thấp thường làm, dễ rước họa vào thân, điều cuối cùng nhiều người mắc phảiThâm cung bí sử - 1 ngày trước
GĐXH - Theo các chuyên gia tâm lý, lòng tốt không chỉ nằm ở việc cho đi bao nhiêu, mà còn ở cách cho đi.
Đi làm quyền lực, về nhà dịu dàng: 5 cung hoàng đạo nữ khéo vun vén gia đìnhGia đình
GĐXH - Theo chiêm tinh học, 5 cung hoàng đạo dưới đây nổi bật với khả năng cân bằng giữa công việc và cuộc sống, được xem là hình mẫu "giỏi việc nước, đảm việc nhà".