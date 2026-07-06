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Bước qua tuổi 60, có 5 điều bạn nên ghi nhớ, nhất là điều đầu tiên

Thứ hai, 22:24 06/07/2026 | Gia đình
Nguyễn Mai
Nguyễn Mai
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GĐXH - Bước sang tuổi 60, cuộc sống không chỉ thay đổi về thời gian mà còn thay đổi cả cách nhìn nhận mọi thứ. Có 5 điều nếu ghi nhớ, những năm tháng phía trước sẽ nhẹ nhàng và bình yên hơn.

Bước sang tuổi 60, có 5 điều bạn nên ghi nhớ, nhất là điều đầu tiên - Ảnh 1.Ngày mẹ gọi tôi bằng tên chị gái đã mất...

GĐXH - Đến tuổi trung niên, có lẽ điều khiến nhiều người trong chúng ta trăn trở nhất không còn là công việc hay những lo toan của cuộc sống, mà là mỗi lần trở về nhà, lại thấy bố mẹ già đi thêm một chút. Mái tóc bạc nhiều hơn; bước chân chậm hơn và trí nhớ cũng không còn được như trước.

Bước sang tuổi 60, có 5 điều bạn nên ghi nhớ, nhất là điều đầu tiên - Ảnh 2.Những điều người già ít khi nói ra nhưng luôn mong trong lòng

GĐXH - Có những điều người già chẳng bao giờ nhắc đến nhưng không có nghĩa là họ không mong. Một cuộc gọi; một bữa cơm đông đủ; một cái nắm tay hay chỉ là vài phút ngồi bên nhau. Đôi khi, đó chính là món quà quý giá nhất đối với những người đã đi gần hết chặng đường của cuộc đời.

Bước sang tuổi 60, có 5 điều bạn nên ghi nhớ, nhất là điều đầu tiên - Ảnh 3.Những điều 'giá như' nhiều người về già mới kịp nhận ra, đặc biệt là điều thứ hai

GĐXH - Có người từng nói, tuổi già không đáng sợ. Điều đáng sợ nhất là đến khi nhìn lại cuộc đời, chúng ta mới nhận ra mình đã bỏ lỡ quá nhiều điều quan trọng. Có những tiếc nuối không thể quay ngược thời gian để sửa chữa, nhưng cũng có những bài học đủ để nhắc nhở chúng ta sống trọn vẹn hơn từ hôm nay.

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Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
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