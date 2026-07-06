Về hưu nhận 34 triệu/tháng nhưng tôi cố tình nói chỉ có 10 triệu để thử lòng con trai và cái kết chua chát

Nhiều người cho rằng chỉ cần có lương hưu ổn định là có thể tận hưởng cuộc sống an nhàn sau khi về hưu. Thế nhưng, với một người đàn ông 65 tuổi ở Trung Quốc, chính trải nghiệm trong gia đình đã khiến ông hiểu rằng tiền bạc chỉ là một phần. Điều quan trọng hơn là phải giữ được sự độc lập để không biến mình thành gánh nặng trong mắt người khác, kể cả con cái.

Ông Triệu, sống tại Quảng Châu (Trung Quốc), đã chia sẻ câu chuyện của mình trên nền tảng Toutiao như một lời nhắn gửi đến những người đang hoặc sắp bước vào giai đoạn về hưu.

Về hưu nhưng vẫn tiếp tục làm việc để gánh vác gia đình

Sau nhiều năm công tác, ông Triệu chính thức về hưu khi bước sang tuổi 65. Thay vì được nghỉ ngơi, ông lại phải tiếp tục xoay xở vì vợ thường xuyên đau ốm.

Do gặp vấn đề ở chân nên bà phải nhập viện điều trị nhiều lần, kéo theo chi phí y tế ngày càng lớn.

Trước áp lực tài chính, ông từng nghĩ đến việc nhờ con trai hỗ trợ. Tuy nhiên, nhiều lần gọi điện đều không liên lạc được khiến ông dần từ bỏ ý định.

Vợ ông cũng khuyên chồng không nên làm phiền các con vì chúng còn phải lo cuộc sống riêng và chăm sóc gia đình nhỏ.

Không muốn phụ thuộc vào bất kỳ ai, ông nhận lời làm cố vấn cho công ty của một người bạn sau khi về hưu.

Công việc mới giúp ông có thêm khoảng 6.000 Nhân dân tệ mỗi tháng ngoài khoản lương hưu. Tổng thu nhập của ông đạt khoảng 9.000 Nhân dân tệ, tương đương 34 triệu đồng.

Khoản thu nhập này đủ để ông chi trả viện phí cho vợ, thanh toán các khoản nợ trước đó và còn dành dụm được một khoản tiết kiệm. Kể từ đó, hai vợ chồng cũng chủ động từ chối tiền phụng dưỡng từ con trai.

Rời khỏi nhà con để quay về bệnh viện chăm sóc vợ, ông không khỏi chua xót. Ông tự nhủ mình vẫn còn may mắn vì sau khi về hưu vẫn có nguồn thu nhập ổn định và một căn nhà để trở về. Ảnh minh họa

Một lời nói về lương hưu đã làm thay đổi thái độ của con

Cuộc sống tưởng như bình yên cho đến khi con dâu bất ngờ hỏi thăm về mức lương hưu của bố chồng. Ban đầu, vợ ông Triệu không tiết lộ điều gì.

Không lâu sau, con trai cũng gọi điện hỏi han rất lâu rồi khéo léo chuyển sang chủ đề thu nhập sau khi về hưu.

Ông Triệu không nói toàn bộ sự thật. Ông chỉ cho biết mình nhận khoảng 3.000 Nhân dân tệ tiền lương hưu mỗi tháng, còn khoản thu nhập từ công việc cố vấn thì giữ kín.

Ngay sau câu trả lời ấy, ông cảm nhận rõ sự thay đổi trong cách nói chuyện của con trai. Những câu hỏi thăm nhiệt tình nhanh chóng kết thúc, cuộc gọi cũng khép lại trong vội vàng.

Lúc đó, ông chỉ nghĩ con bận việc nên không để tâm nhiều.

Chuyến thăm nhà con trai sau khi về hưu khiến người cha chạnh lòng

Đến kỳ nghỉ hè, nhớ cháu nội, ông Triệu chuẩn bị ít bánh kẹo và đồ chơi rồi lên thành phố thăm gia đình con trai.

Khi ông đến nơi, con dâu chỉ mở cửa rồi nói chồng đang đi làm, các cháu đi học thêm. Sau đó, cô quay lại bếp, để bố chồng ngồi một mình trong phòng khách.

Đến chiều tối, con trai trở về. Ông định tranh thủ trò chuyện nhưng chỉ được vài câu thì người con viện cớ nghe điện thoại rồi lên tầng trên, để cha tiếp tục ngồi lặng lẽ.

Một lúc sau, con dâu bước ra hỏi ông có đói không. Ông nghĩ cả nhà chuẩn bị bữa tối nên định từ chối vì ngại làm phiền. Thế nhưng, điều ông nhận được chỉ là lời đề nghị nấu một bát mì ăn liền.

Khoảnh khắc ấy, ông Triệu hiểu rằng mình không thực sự được chào đón. Trong suy nghĩ của con trai và con dâu, có lẽ họ lo ông đến để vay tiền hoặc nhờ cậy điều gì đó. Chính vì vậy, một người tìm cách tránh mặt, người còn lại cư xử lạnh nhạt.

Rời khỏi nhà con để quay về bệnh viện chăm sóc vợ, ông không khỏi chua xót. Ông tự nhủ mình vẫn còn may mắn vì sau khi về hưu vẫn có nguồn thu nhập ổn định và một căn nhà để trở về. Nếu phải sống phụ thuộc vào con cái, có lẽ mọi chuyện còn khó khăn hơn rất nhiều.

Muốn về hưu an nhàn, trung niên cần chuẩn bị 3 điều quan trọng

Câu chuyện của ông Triệu cũng là lời nhắc nhở dành cho nhiều người đang bước vào giai đoạn trung niên. Muốn cuộc sống sau khi về hưu nhẹ nhàng và chủ động hơn, mỗi người nên chuẩn bị sớm cho mình ba nền tảng quan trọng.

Luôn có việc để làm sau khi về hưu

Về hưu không đồng nghĩa với việc dừng mọi hoạt động. Khi không còn áp lực công việc, nhiều người dễ rơi vào cảm giác trống trải nếu không có mục tiêu mới.

Một công việc bán thời gian, một sở thích lâu năm hay hoạt động tình nguyện đều có thể giúp cuộc sống trở nên ý nghĩa hơn. Quan trọng nhất là duy trì cảm giác mình vẫn có giá trị và có động lực mỗi ngày.

Chuẩn bị tài chính để không phụ thuộc

Tiền không thể giải quyết mọi vấn đề nhưng lại giúp con người có thêm sự lựa chọn.

Không ít bậc cha mẹ dành toàn bộ tài sản cho con với hy vọng sau này sẽ được phụng dưỡng. Tuy nhiên, thực tế cho thấy cuộc sống luôn tồn tại nhiều biến số và kỳ vọng quá lớn đôi khi lại mang đến thất vọng.

Một khoản tiết kiệm riêng cùng nguồn thu nhập ổn định sau khi về hưu sẽ giúp mỗi người chủ động hơn trong việc chăm sóc sức khỏe, chi tiêu và tận hưởng cuộc sống mà không phải ngại ngần nhờ cậy người khác.

Có một mái nhà để trở về

Đối với nhiều người, ngôi nhà không chỉ là tài sản mà còn là nơi mang lại cảm giác bình yên và an toàn.

Bước vào tuổi xế chiều, việc vẫn sở hữu một chốn đi về giúp con người có thêm cảm giác ổn định, không phải sống trong tâm trạng phụ thuộc hay lo lắng vì phải ở nhờ người khác.

Có thể cuộc sống không quá dư dả, nhưng chỉ cần còn một mái nhà của riêng mình, nhiều người đã cảm thấy yên tâm hơn khi bước vào những năm tháng sau khi về hưu.

Về hưu, tôi quyết 'cắt đứt' 3 việc, tuổi già an nhàn ngoài mong đợi GĐXH - Về hưu, tôi chọn "bớt đi" 3 điều quen thuộc. Chính những quyết định ấy giúp vợ chồng tôi tận hưởng cuộc sống an nhàn, ít áp lực và nhiều niềm vui hơn.

Theo Toutiao