Vẻ ngoài lạnh lùng chỉ là lớp vỏ: 3 con giáp si tình bậc nhất khi yêu

Con giáp Dậu: Ngoài mặt cứng rắn, trong lòng lại yêu rất sâu đậm

Khi tình cảm rạn nứt, con giáp Dậu thường là người chịu tổn thương sâu sắc nhất. Ảnh minh họa



Dậu nổi tiếng là con giáp sống lý trí, thực tế và luôn giữ sự tỉnh táo trong mọi quyết định.

Họ đề cao nguyên tắc, không thích để cảm xúc chi phối và càng không đồng tình với việc đánh đổi sự nghiệp hay lòng tự trọng vì tình yêu.

Chính vì thế, nhiều người thường nghĩ tuổi Dậu lạnh lùng, khó gần và không dễ rung động.

Trong các mối quan hệ, con giáp Dậu luôn giữ thế chủ động. Họ không dễ để người khác nhìn thấy điểm yếu của mình, càng không chấp nhận để bản thân rơi vào thế bị tổn thương.

Nếu xảy ra tranh cãi, người tuổi Dậu thường dùng lý lẽ sắc bén để bảo vệ quan điểm thay vì nhún nhường.

Thế nhưng, tất cả chỉ tồn tại cho đến khi họ thật sự yêu. Một khi đã trao trọn niềm tin, người tuổi Dậu sẵn sàng gạt bỏ những tiêu chuẩn khắt khe mà trước đây họ luôn đặt ra.

Họ có thể ngoài miệng trách móc nhưng lại âm thầm quan tâm từng bữa ăn, từng giấc ngủ của người mình yêu.

Đặc biệt, khi tình cảm rạn nứt, con giáp Dậu thường là người chịu tổn thương sâu sắc nhất. Dù vẫn giữ vẻ bình thản trước mọi người, bên trong họ lại không ngừng tự trách bản thân và day dứt về những điều đã qua.

Con giáp Ngọ: Càng yêu tự do, càng khao khát một bến đỗ bình yên

Đằng sau vẻ ngoài mạnh mẽ của con giáp Ngọ lại là một trái tim rất dễ cô đơn. Ảnh minh họa



Nhắc đến con giáp Ngọ, nhiều người sẽ nghĩ ngay đến hình ảnh những con người năng động, phóng khoáng và yêu thích sự tự do. Họ luôn tạo cảm giác vô tư, thích trải nghiệm và không muốn bị ràng buộc bởi bất kỳ điều gì.

Bởi vậy, con giáp Ngọ thường bị hiểu lầm là người hời hợt trong chuyện tình cảm. Họ có thể bận rộn với cuộc sống riêng, ít chủ động nhắn tin hay dành toàn bộ thời gian cho đối phương.

Sự độc lập khiến họ luôn giữ một khoảng cách nhất định trong các mối quan hệ.

Tuy nhiên, đằng sau vẻ ngoài mạnh mẽ ấy lại là một trái tim rất dễ cô đơn. Người tuổi Ngọ luôn mong muốn có một người đủ thấu hiểu để họ có thể gác lại sự mạnh mẽ và sống đúng với cảm xúc thật của mình.

Khi gặp được người phù hợp, con giáp Ngọ sẵn sàng thay đổi. Họ không còn quá mải mê với những cuộc vui hay sở thích cá nhân mà chủ động dành nhiều thời gian hơn cho người mình yêu.

Sự chân thành và hết lòng của tuổi Ngọ khi yêu đôi khi còn khiến chính những người xung quanh bất ngờ.

Con giáp Tuất: Vẻ ngoài lạnh nhạt nhưng trái tim vô cùng chung thủy

Ẩn sau vẻ ngoài cứng cỏi của con giáp Tuất là một tâm hồn rất nhạy cảm. Ảnh minh họa



Tuất thường tạo ấn tượng là con giáp mạnh mẽ, quyết đoán và khá kiêu hãnh trong tình yêu.

Họ không thích để người khác nhìn thấy sự yếu đuối của mình và luôn cố gắng giữ thế chủ động trong các mối quan hệ.

Nếu chưa thực sự tin tưởng đối phương, con giáp Tuất sẽ giữ khoảng cách và thể hiện thái độ khá lạnh lùng. Họ thà bỏ lỡ một mối quan hệ còn hơn chủ động níu kéo hay hạ thấp lòng tự trọng để cầu xin tình cảm.

Nhưng khi đã yêu bằng cả trái tim, người tuổi Tuất lại trở thành mẫu người vô cùng tận tâm và chung thủy.

Họ sẵn sàng đặt người mình yêu lên vị trí ưu tiên, luôn âm thầm che chở và trở thành chỗ dựa vững chắc mỗi khi đối phương gặp khó khăn.

Ẩn sau vẻ ngoài cứng cỏi là một tâm hồn rất nhạy cảm. Điều khiến con giáp Tuất sợ nhất không phải là những khó khăn trong cuộc sống mà là cảm giác bị người mình yêu bỏ rơi hoặc quay lưng.

Chính vì vậy, họ luôn cố gắng gìn giữ mối quan hệ bằng tất cả sự chân thành khi đã xác định gắn bó lâu dài.

* Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.